VIDEO Capriles al sector público en Lara: Para mí ese es el tema más importante en la agenda del país #7Sep

En su reciente visita a la ciudad de Barquisimeto, el candidato a la primaria opositora por el partido Primero Justicia, Henrique Capriles Radonski, participó en un encuentro con diferentes representantes de gremios y sindicatos del sector público del estado Lara; quienes les comentaron sobre la “lucha histórica” que han venido liderando en la región en los últimos meses, destacando que su protesta “seguirá en las calles hasta recuperar todos los derechos” vulnerados.

“Esta es la tercera reunión que yo tengo esta semana con representantes de los trabajadores del país; la primera en Caracas, ayer (martes) en Carabobo y hoy (miércoles) en Lara, a todos los estados que yo vaya; me voy a reunir porque para mí ese es el tema más importante en la agenda del país”, expresó Capriles la tarde del miércoles 6 de septiembre en el Colegio de Ingenieros del estado Lara donde se desarrolló el encuentro.

En este sentido, indicó en relación a este sector que “no todos tenemos la misma línea, no todos pensamos en las bondades de la educación pública, de la salud pública, y los derechos que tenemos cada uno como venezolanos”.

Ante la propuesta de algunos candidatos, en querer privatizar Petróleos de Venezuela, el abanderado de Primero Justicia quien recientemente recibió el respaldo de Un Nuevo Tiempo, sentenció: “No estoy de acuerdo en acabar con la empresa que es de todos los venezolanos o que tiene que ser de todos los venezolanos como es PDVSA”.

“Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo le digo a los compañeros que están en el sector público: si se vende PDVSA; mañana no vamos a tener ni para pagarle a los trabajadores, ni para pagar el ejercicio que tenemos cada venezolano y más en la Venezuela actual, de poder estudiar, de poder curarnos a la hora de enfermarnos”.

Ante su propuesta de aumentar el salario mínimo mensual a $150, enfatizó: “Nosotros hemos sacado las cuentas y sí da. No se bajen de los $150, no bajen de ahí. Me decían que eso no es mucho… pero tenemos que comenzar por algo porque si decimos de $4 a $500 no es creíble”.

