Fedeagro: No se puede continuar con el tema de que el Estado imponga el precio del café #9Sep

Es necesario pensar de manera distinta a lo ya conocido para poder establecer un precio en el rubro café, expresó el director ejecutivo de Fedeagro, Pedro Vicente Perez.

La alta inflación, crédito bancario inexistente, falta de combustible, déficit de servicios y lo más grave una caída vertiginosa en el consumo del café ante la merma del poder adquisitivo de la población, son parte de las dificultades que enfrenta Venezuela por lo que la situación es mucho más extrema, aseguran en nota de prensa.

Pérez indica que esta situación se ha visto aún más complicada con la nueva política de los supermercados al incrementar sus ganancias hasta un 50% sobre el precio de fábrica.

El representante de Fedeagro señala que se debe aportar a otras alternativas para llegar a un acuerdo. “No se puede continuar con el tema de que el Estado imponga un precio. Estamos rodeados de los dos países, no solo más productores de café, si no los más eficientes y de menor costo, como son Brasil y Colombia”.

Resaltó que desde la institución han analizado alternativas para llegar a conformar un método de formación de precios para el café que no solo beneficie a los actores de la cadena del negocio, si no al consumidor. En la misiva, señalan que dentro de la cadena de valor, “el mayor problema que existe es que el 95% de la comercialización del café verde es a través de intermediarios, eso no ocurre en ningún país del mundo”.

En el documento presentaron nuevas modalidades de acuerdos para el precio del café, entre ellas:

Que el precio del café verde sea un porcentaje del precio de venta de la industria al comercio.

Una banda de precios fluctuantes por tipos de calidad, en la cual la banda varíe según diversas variables.

La creación de un fondo de fomento cafetero o fondo parafiscal que genere un fondo para la compra y almacenamiento de café, con un esquema financiero basado en el mercado de valores.

Crear un nicho de café de especialidad, sea por un puntaje tipo SCA, mayor a 85 puntos y que este se subaste por la Bolsa Agrícola.

Debe establecerse a nivel del consumidor una canasta de café molido más diversificada, donde se elabore un café más económico para la población de menor ingreso.

Creación de un gran fondo físico o almacén general de café, como en la época del Fondo Nacional de Café.

