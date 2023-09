Lorenzo Monasterios: Ni amenazas, persecución o detenciones impedirán que se haga la Primaria #13Sep

Los integrantes de la Plataforma Unitaria han decidido, en forma unánime, expresarle su apoyo tanto a la Comisión Nacional de Primaria como a la Comisión Regional del proceso, declaró Lorenzo Monasterios, presidente de Un Nuevo Tiempo en el estado Lara.

Tras celebrarse, en el Colegio de Ingenieros de esta ciudad una reunión, en la cual participaron representantes de 17 organizaciones políticas, el dirigente dijo que el régimen ha desatado una oleada de persecución contra los responsables de llevar a cabo el mencionado proceso, que culminará el 22 de octubre.

Pero, advirtió: ni amenazas, ni persecución o la posible detención de la Comisión impedirá que se imponga la voluntad de la mayoría de la población, que está decidida a participar en la votación para escoger a una persona que representará a la oposición verdaderamente democrática en las elecciones presidenciales.

Al régimen no le interesa, ni le conviene, ni mucho menos acepta que haya Primaria porque sabe que la unión de las organizaciones políticas y la propia sociedad civil constituyen una fuerza poderosa contra la continuación de su mandato, ya que Nicolás Maduro apenas cuenta con 9 % de apoyo.

Ese bajo porcentaje nunca lo tuvo un presidente en Venezuela y eso explicaría que haya ido a China, como un mendigo, exigiendo apoyo económico para ver si puede seguir en Miraflores; pero los chinos no son bobos y van a volverle dar crédito porque tiene el país una deuda que podría ser eterna, ya que Venezuela no tiene disponibilidad de pago ni en este momento, ni después, si no hay cambio de gobierno.

