COLUMNA Soliloquios de café: «La defensa de la caficultura venezolana» «25° aniversario de una lucha épica» (Parte V) #17Sep

¡HASTA AHORA, HISTÓRICAMENTE INIGUALADA!

Vaya impotencia la que siento cuando en mi mente revolotean los recuerdos que se avivan en éste…

“EL 25° ANIVERSARIO DE UNA LUCHA ÉPICA…”

Hechos, que por azares de la vida he liderado, sin buscar jamás beneficios personales; sin que me gustase que se me llamase “Quijote”, como me tildaba mi hermano de la vida, Celso Pineda, compañero de miles y miles de acciones, desvelos, decepciones y, del infinitamente grato sabor que deja el deber cumplido.

Cuando Celso me llamaba Quijote, le decía, no me digas así, porque me estas llamando p… ¡tonto!

Celso es otro de los que se nos adelantó durante el lapso de esta lucha interminable; de estas experiencias terrenales que llamamos vida.

A Celso, doquiera que esté, le deseo que esté en paz y en armonía. Feliz… ¡Siempre!

Existe una inmensa diferencia entre las vivencias del año 1998 y las que enfrentamos ahora, el derecho a la protesta se mantenía latente y ante las indiferencias de quienes habían aceptado la autoridad suficiente para solucionar los problemas de los venezolanos cumpliendo con su responsabilidad y las presuntas restricciones que se han impuesto a quienes reclaman sus derechos humanos, como son las denunciadas por los ocho productores de café (entre ellos 4 damas) que presumiblemente tienen privativa de libertad porque en noviembre del año pasado salieron a exigir públicamente el cumplimiento de su derecho a trabajar, a elegir libremente su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a protección contra el desempleo. A una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que se complemente, en caso necesario, con cualquier otro medio de protección social. Tal cual está expreso en la Constitución Nacional, las leyes, reglamentos y en los Tratados Internacionales, como lo es, “LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, de 1948, el cual, según nuestra Carta Magna, por haber sido suscrito por la República… “tiene jerarquía constitucional”.

Estoy atizando a mis recuerdos buscando motivos de reflexión e intentando lograr el despertar de la conciencia de los responsables del desastre cafetero que vive el país, porque más allá de la defensa de un producto que, ha sido calificado como suntuoso por algunos ignorantes, es mi interés el demostrar que, además de ser el segundo líquido más ingerido en el mundo, después del agua y el segundo producto más comercializado internacionalmente, superado solamente por el petróleo. Se trata de la preservación de la vida de los seres humanos que producen “LA SEMILLA QUE CAMBIÓ AL MUNDO”, de su subsistencia sin ocasionar daños irreparables al ambiente, tal cual, fue determinado en el “CONGRESO INTEGRAL DEL CAFÉ DE LA REGIÓN CENTROCCIDENTAL”, evento realizado en la ciudad de El Tocuyo, en junio de 2001 y que, por insistencia personal sobre todo ante el Rector José Bethelmy, fue patrocinado por la gobernación del estado Lara, la Alcaldía del Municipio Morán y por La Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado.” Al constituirse los caficultores como: “GUARDIANES GRATUITOS DEL AMBIENTE”, son los preservadores de la vida vegetal, animal y humana, sin olvidar la importancia innegable de la farmacología del café, utilizada contra el mal de Parkinson, el Alzheimer, el cáncer de colon y del hígado, el dengue, enfermedades cerebrovasculares y cardiovasculares, respiratorias, es antihemorrágico, y entre otras cosas, en Perú están haciendo Mouses, con los desechos del café(con la pulpa) para combatir la desnutrición infantil..

Antes de ser aprobada la Constitución Nacional vigente y bajo el respeto de la institucionalidad, de la democracia, de la libertad, y sobre todo de la libertad de expresión, siendo directivo de “LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA REGIÓN CENTROCCIDENTAL, APROPECO”, en este mismo periódico, “EL IMPULSO.” El licenciado Reinaldo Gómez, el día 14 de agosto de 1998, publicó un reportaje donde yo alertaba sobre las acciones que los humildes campesinos integrantes de las familias productoras de café, estaban gestando en el Municipio Morán en defensa de su integridad física, moral y espiritual…

Cito:

Seis mil familias a la deriva…

SUBLEVACIÓN CAMPESINA

PREPARAN EN MORÁN

Una posible rebelión campesina estarían preparando en las zonas altas del Municipio Morán seis mil familias productoras de café, que reclaman fuentes de empleo, servicios públicos, atención médica y la colocación de sus rubros agrícolas en el mercado nacional.

El llamado de alerta lo anunció Maximiliano Pérez, director de Apropeco, durante la reunión desarrollada ayer para analizar la problemática actual del área en la entidad, donde participaron representantes del organismo de la región Centroccidental.

Explicó el dirigente que el Municipio Morán es el primer productor de café en Lara y a nivel nacional, pero en los actuales momentos, seis mil familias que habitan en las zonas altas dedicadas a labores agrícolas, están abandonadas a su suerte.

Agregó Pérez que estos productores están dispuestos a tomar las arterias viales para reclamar la colocación del aromático grano en las empresas; fuentes de empleo, así como la dotación por parte del gobierno de condiciones de vida aceptables.

Citó el vocero agrario que las familias intercambian quintales de café valorados en 15 mil bolívares por sacos de maíz, para subsistir. No son empleados en haciendas, por lo que la situación es grave y los expendedores no fían, porque los productores no tienen cómo cancelar los artículos de la cesta básica.

Indicó que otro punto álgido es que el gobierno se mantiene sordo ante la problemática planteada por los habitantes de las zonas altas de Morán.

Días después, el 31 de agosto de 1998, tomamos la sede del Ministerio de Agricultura y Cría, UEDA-LARA, durante 18 noches y 19 días…

CONTINUARÁ…

Maximiliano Pérez Apóstol

