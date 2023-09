RETACITOS #17Sep

Los venezolanos que queremos retornar a vivir en democracia, salir de la dictadura, lograr la reinstitucionalización del país y una mejor calidad de vida para los habitantes de este bello país, tenemos que entender, de una vez por todas, que tenemos que cerrar filas, lograr consolidar la unidad sin guabineos y medias tintas y colocar rodilla en tierra, para poder enfrentar la gran arremetida del régimen en contra del proceso de primarias, ya que no ha cesado desde el desmembramiento del CNE, de atacar en forma constante el proceso para tratar de desacreditar, lograr que la gente se desanime y abandone la lucha, lo que sigue haciendo sin parar y se evidencia con la conformación del nuevo CNE y con la salida de la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primarias, quien según videos que circulan profusamente, defendía esta elección a capa y espada y de la noche a la mañana dio un vuelco de 180 grados, que dejó muchas dudas y que incluso ha generado que en algunos sectores afirman que se “alacranizó” y en este país todo el mundo sabe lo que eso significa. Las cifras que se manejan en todas las encuestas, incluso las oficiales indican que el 84% de quienes se identifican como opositores quieren en la próxima elección; el 56% votaría en las presidenciales por el candidato de oposición electo en Primarias; 8 de cada 10 venezolanos quieren un cambio político, que servirá para impulsar la economía; el candidato del régimen tiene un rechazo del 80% de la población. Ante estas cifras que son reales, que son públicas y que se evidencian con reacciones de los propios revolucionarios, ya cansados de tantos engaños, creo que la solución del problema la tenemos en nuestras manos, si no seguimos cometiendo los errores del pasado y si logramos aislar a los “quinta columna” que aún quedan dentro de la oposición y que le hacen el juego al gobierno.

Por considerar que es pertinente y oportuno, nos permitimos reproducir el planteamiento formulado por el Contralor Itinerante (RM), sobre un tema que es fundamental para Barquisimeto, en el cual expone. ”Al arribar nuestra ayer envidiada ciudad Barquisimetana a sus 1os 471 años desde su fundación en 1552 por Juan de Villegas con el nombre de Nueva Segovia de Barquisimeto lamentablemente no posee por irresponsabilidad del alcalde Luis Jonas Reyes y de los concejales que conforman la cámara municipal de la ordenanza la más importante que se debe disponer para organizar el crecimiento en forma armónica de la ciudad conocida como Programa de Desarrollo Urbano Local (PDUL) la misma permitirá estructurar los escenarios para el desarrollo de nuestros habitantes en áreas prioritarias cómo comerciales, educativas, salud, recreacionales o ecológicas en fin lograr la realización plena de una ciudad sustentable. Por lo tanto en virtud de que la última revisión al plan de desarrollo urbano local sino me equivoco data del año 2003 y por lo tanto una vez más responsablemente exhorto al ciudadano alcalde iribarrense y a sus concejales que siendo mayoría oficialista, el en sus 2 gestiones de gobierno municipal los controla e incluso desde el 2008 cuando fue electa Amalia Sáez, alcaldesa de Iribarren hasta la fecha el Psuv iribarrense ha tenido una holgada mayoría y sin justificación alguna han podido actualizar esta importante y conveniente ordenanza, el mejor regalo que se merece nuestra ciudad, no de brochazos de pintura ni de planes tapa huecos impregnados de la más putrefacta corruptelas, así como contrataciones irregularidades de artistas extranjeros en desmedro del talento nacional y regional sino que se le debe ordenar a sus concejales iniciar la convocatoria que dé lugar a la actualización de ésta ordenanza regulatoria del ordenado crecimiento urbano”.

La historia de Mercabar continúa: Como premio a su fracaso y para desgracia de la masa laboral de Mercabar y comerciantes, el burgomaestre nombra a Orlan… presidente de centro de distribución de alimentos, este trae como asistente nada más y nada menos que aquella señora que dizque fue acusada de sustraer el dinero de los trabajadores de la caja de ahorros del Consejo Legislativo cuando el Mirandino era su presidente, para colmo ella manda más que un dinamo nuevo en el mercado, ya el personaje tiene más de un año y medio en la gestión de Mercabar y todavía no se ha reunido con los trabajadores y trabajadoras; pero eso sí, les han eliminado el servicio médico, hospitalización , seguro y maternidad, eliminaron el servicio funerario, la caja de ahorros la tienen retenida, desde hace 6 años no les dotan de uniformes, desplazamiento en las áreas de trabajo, desconocen los cargos como supervisores, colocan a su personal de confianza y familiares. El cobro en peaje no posee los más mínimos controles de seguridad controles de recaudación, no se les entrega facturas a ningún usuario que sale por peaje, evaden todo tipo de impuestos, salen por peaje más de 6 mil vehículos diariamente, no hay cajas registradoras fiscales como las que exige el SENIAT, así que Mercabar no aguanta una auditoría del estado. Revelan los trabajadores que hace 6 meses un alto ejecutivo del peaje fue descubierto por funcionarios policiales con dólares en los bolsillos, se hizo noticia a la luz ese día gracias a los trabajadores, el alto ejecutivo de apellido Pertinez fue dado de alta como si nada, pero si hubiese sido un empleado u obrero, estaría botado y preso. En estos momentos están a cargo de peaje dos damas, que siguen los pasos del alto ejecutivo Pertinez, pero no pasa nada. Les prometí que los pondría al día con los acontecimientos de Mercabar, porque los trabajadores cansados de tantas injusticias y de tanta corrupción, que se comete a la vista de todos, han vuelto a reportarse y tengo absoluta confianza en sus denuncias.

Mercabar se cae a pedazos, los altos ejecutivos comen en los mejores restaurantes, mientras los de rango bajo no les dan nada; hace 2 meses al personal antiguo de recaudación les llevaron comida con cucarachas, colocaron la queja y eso produjo una cacería de brujas y por eso todavía les persiguen. En el área de mantenimiento los jefecitos se hacen fiestas regalos y la institución al parecer paga esas facturas; se pagan a los ejecutivos taxis o libres de hasta tres mil dólares todos. Existe una persecución contra este departamento; denuncian los trabajadores que allí también se hacen negocios con seguros médicos para ellos y medicinas. Por otra parte, en los locales de color verde y amarillo, que en tiempos de burgomaestre sindicalista, algunos de esos locales fueron arrebatados de sus verdaderos inquilinos y esta situación persiste hasta ahora ahora, se conoce que llaman a esos arrendatarios de entonces, quienes son sus verdaderos inquilinos y les prometen la entrega de inmediato a cambio de muchos dólares. Los trabajadores y trabajadoras en estos momentos han acudido a la Inspectoría del Trabajo para colocar estas denuncias por el incumplimiento de la contratación colectiva. Certifican que esta administración humilla, acosa, veja a la masa de trabajadores. La verdad que la situación que viven los trabajadores honestos en Mercabar, es dramática, confiamos en que la Inspectoría del Trabajo se abocará de inmediato a investigar estas denuncias y la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat), la Contraloría del estado Lara y el Ministerio Público se pronuncien y llamen los trabajadores para escuchar sus reclamos.

Se profundiza el malestar entre la mayoría de los radiodifusores del país, ante la gestión que viene adelantando la actual directiva de la Cámara de la Radiodifusión, siendo la gota que ha derramado el vaso, cuando la propia institución gremial envió notas de promoción de la actual gira que realiza por China el Presidente de la República, con lo cual se ha dejado ver las medias sin ningún pudor. Entienden los radiodifusores, que una cosa es evitar las confrontaciones, pero otra muy distinta es cuando tu bajas la cerviz, porque te pierden el respecto. Por supuesto han comenzado a circular versiones que indican que al jefecito le resolvieron todos sus problemas con las concesiones de sus emisoras por parte de Conatel. Asimismo, aseguran que desde su posición les prometió a los propietarios de las emisoras la renovación de sus habilitaciones, pero hasta el momento solo solucionaron sus problemas personales. El colmo de la sumisión es que la organización gremial no fijó posición antes las dos últimas emisoras cerradas en San Cristóbal. Afirman que el personaje no aguanta un referendo revocatorio. Por supuesto que esta situación no es novedosa, primero se observaron algunas carantoñas del alto mando de la organización gremial, tanto con el inquilino del Palacio de Misia Jacinta y con el jefecito de Conatel, pero en la medida que ha pasado el tiempo, ya las relaciones son abiertas y sin recato, como cuando se permite a los gobernadores y alcaldes hacer uso de los espacios radiales, en forma gratuita para hacer proselitismo político, sin que haya la organización que supuestamente defiende sus intereses, se pronuncie ni siquiera tímidamente, lo que ha permitido que el Ejecutivo considere que les pueden dar órdenes cuando y cada vez que les provoque, lo que ya llegó al llegadero. El malestar se va a reflejar en cualquier momento y cuando menos lo esperen.

Se reporta el Inquieto Anacobero: «Observando la historia de los partidos políticos democráticos en latinoamérica iniciadas en liderazgos con gran formación ideológica, debemos destacar al APRA peruano y a Acción Democrática en Venezuela con Víctor Raúl Haya de la Torre y Rómulo Betancourt por citar dos. Podríamos igualmente hablar del partido peronista en Argentina, el PRI de México, el Conservador y Liberal en Colombia y otros tantos. De ellos han surgido escisiones en mayor o menor afectación para su vigencia durante su historia. En el caso de AD hemos visto desde los años 60 del siglo pasado eventos que causaron importantes divisiones. La del MIR encabezadas por los jóvenes del partido que inspirados en ideas pro comunistas- castristas del momento, se embarcaron en la euforia de moda y se lanzaron a la calle de la violencia. Allí estuvieron entre otros Américo Martín, Moises Moleiro, Simón Sáez Mérida, Domingo Alberto Rangel, Héctor Pérez Marcano y varios más. Luego estuvo la del ARS con Raúl Ramos Giménez al frente, José Ángel Ciliberto, José Manzo González entre otros. Posteriormente se produce la del MEP la cual originó la primera derrota electoral de AD liderada por el influyente dirigente Luis Beltrán Prieto Figueroa, Jesús Ángel Paz Galarraga y miles de cuadros en todo el país. Posterior a ello se siguen produciendo eventos internos dentro de la organización política; así veremos cómo luego del incidente con el compañero presidente Carlos Andrés Pérez éste funda la organización política APERTURA, luego vendría la de Claudio Fermín con RENOVACIÓN, Un Nuevo Tiempo UNT con Manuel Rosales, ABP con Antonio Ledezma.

En la actualidad vemos la huella del atropello bestial cometido por régimen alguno, como lo es el despojar a sus legítimas autoridades el control y representación de los mismos, y entregarlos por vía judicial y acordados previamente con fines harto conocidos de sus directivos, en contubernio pleno y absoluto con los representantes del desastre que hoy vive el país, convirtiéndose todos en cómplices necesarios de ésta tragedia. Así pues llega el «partido del pueblo» el partido que «nació para hacer historia» a sus 82 años de una vida azarosa pero productiva para todo un país. Pudo superar la feroz dictadura de los años 50, los golpes y atentados que sufrieron sus presidentes en el ejercicio del poder, incluso la amenaza de que sus «cabezas serían pasadas por aceite caliente». Son 82 años de gran trayectoria. Hoy como el Ave Fénix se empina en la palestra nacional, llenando con su militancia calles de pueblos y ciudades empeñados en reivindicar sus ejecutorias y obras sembradas en cada rincón de la geografía venezolana. Vaya pues para ésa base partidista, para ésa Acción Democrática legítima, la que en Resistencia lucha por rescatar lo que por historia les pertenece las felicitaciones al llegar a un nuevo año de existencia y recordarles a sus directivos la obligación que tienen de abrirles los brazos por igual a todos sus militantes sin exclusiones ni abusos. El escrutinio de las bases los observa y no dudarán en ajustar sus reclamos. Están advertidos. Y como bien lo gritan a viva voz los eternos hijos de Rómulo Betancourt… ¡¡¡VIVA ACCIÓN DEMOCRÁTICA!!!

Una muy mala noticia el sector automotriz venezolano, es la que acaba de dar el presidente de la Cámara Venezolana de Talleres Mecánicos (Canatame), quien anunció que cerca del 92% de los repuestos que utilizan son importados, porque la industria de autopartes nacionales, está casi totalmente paralizada, asegurando que la organización que preside está ejerciendo presión para haya una producción nacional de repuestos entre 20% y 25%; sin embargo, lo más inquietante de todo este planteamiento, es que buena parte de los repuestos que se utilizan en las reparaciones de los automóviles no son de calidad, no tienen ninguna garantía, no son reconocidos por alguien y no hay ninguna planta que los certifique, de manera que con su utilización se estaría poniendo en gran riesgo, no solamente la vida de los conductores de esas unidades y de sus pasajeros, lo que desconoce la mayoría de los venezolanos. Gino Fileri, presidente de Canatame dijo en una entrevista televisiva, que 3 problemas están afectando al sector de talleres mecánicos: la informalidad, ecología y contaminación, y la inspección vehicular para acabar con los accidentes registrados a nivel nacional. De tal manera que consideramos que este planteamiento que responsablemente está haciendo el presidente de la organización gremial, que agrupa en su seno a la mayoría de los talleres mecánicos organizados que operan en la capital de la República, debe ser atendido en forma prioritaria, por las implicaciones que tiene. Asimismo, sería interesante conocer la opinión el presidente del Ing. Omar Bautista, presidente ejecutivo de los Fabricantes Venezolanos de Partes Automotrices, Favenpa, en torno a la situación por la que atraviesa realmente la industria de autopartes en Venezuela.

C O R T I C O S

Aseguran que el incendio de las unidades en la sede de Transguiso, lo que busca es tratar de ocultar que la mayoría de las unidades que allí están estacionadas y abandonadas, han sido desmanteladas y vendidos los repuestos por partes en las chiveras de la región, ya que cualquier investigación que se adelantara en estas instalaciones, dejaría al descubierto el gran negocio que allí se hizo y seguramente saldrían a relucir los nombres de algunos de los responsables. Quemadas las unidades no quedan rastros y todo permanecerá en la más absoluta impunidad, nadie le pedirá cuentas a Neltor ni a ninguno de las personas que por allí pasaron. Por cierto, muy mal quedó el “general” del Cuerpo de Bomberos, quien dijo que allí lo que se había quemado “era la maleza” cuando los videos que circularon mostraron a las unidades autobuseras ardiendo, acaso este funcionario no sabe que los teléfonos inteligentes poseen cámaras fotográficas, que en esta oportunidad dejaron sus palabras en entredicho.(¿?)

Salieron con las tablas en la cabeza los dirigentes regionales de AD y UNT al intentar ponerle zancadillas a la forma que conforme a derecho y con mucho acierto, está manejando la Comisión Regional de Primarias, el proceso en la región, de tal manera que intentaron cuestionar esta actuación, y se quedaron desnudos en medio del patio, porque el resto de las organizaciones políticas, le dieron un voto de confianza a la CRP y acordaron aceptar sus directrices, comprometiéndose además a acatarlas y respetarlas, así que la prueba más evidente de la enorme torpeza cometida, es que los representantes de ambas organizaciones, no asistieron al encuentro donde se debatió el tema y se les señaló con nombres y apellidos de semejante torta. Sugerimos a los dirigentes de ambas estas dos organizaciones, tomar unas pastillitas de “Ubicated” para que no sigan metiendo la pata.

Una nueva demostración de falta de imaginación, de nuevo el Cocosette, al parecer creyendo que hacer turismo en Lara es solo soplar y hacer botellas, ahora aparece con la genial idea de imitar a las “Guaguas cubanas” que todos recuerdan como unos autobuses todos pintarrajeados que transitaban por la isla bonita en su época de oro transportando turistas, ahora en la capital larense y con motivo de la “Feria Internacional” surge de la mano del burgomaestre el “Guaro Tour” para impulsar el turismo en Lara. Ojalá haya tenido la oportunidad de reunirse con los propietarios de las posadas ubicadas en los sitios turísticos de la región, escuchar su planteamientos, ofrecerle estímulos fiscales y otros beneficios que los animen a incorporarse a este programa, si no lo hizo no es más que otra pérdida de tiempo.

A propósito, el tradicional Parque Ayacucho, uno de los lugares más conocidos de Barquisimeto, tiene varias semanas sin luz eléctrica, el sitio de esparcimiento natural de todos los vecinos de la comunidad, está convertido en estos momentos en una boca de lobo, por supuesto nadie se atreve ni siquiera a acercarse por sus alrededores, porque se ha convertido en una cueva de individuos de dudosa catadura, donde los funcionarios policiales y las unidades de patrullaje brillan por su ausencia. Este sitio solamente lo abren y lo activan, cuando se va a realizar algún acto político del Cocosette o de los altos jefes del PSUV, de resto permanece sin atención y sin mantenimiento, después que se gastaron un montón de real en su remozamiento, que al final resultó todo un fraude.

Es una gran falta de respeto a la figura del dirigente político de Acción Democrática y presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, utilizando su figura en un video promocionando la candidatura de Carlos Prosperi. No quisiéramos saber de quién fue la idea y si el candidato la aprobó, pero lo cierto es que pone en evidencia una total falta de imaginación, improvisación a la enésima, y no pensar que el personaje tenía dolientes, a quienes seguramente les agradaría esta propuesta, tal como ocurrió. La posición de Sonia Pérez hija de CAP fue clara, precisa, firme y contundente y si los realizadores de semejante mamotreto, tienen un mínimo de vergüenza deberían retirarlo de su propaganda e idear algo que sea producto de su propia imaginación. Ya basta de tanta mediocridad.

Algún adeco que participó como invitado en el evento de respaldo a la candidatura del Berni por parte de la AD-judicializada hace un par de semanas, había comentado que dicho encuentro mejor hubiese quedado para su realización, las ruinas de la sala velatoria heredada por el «robespierre guillotinado» por lo lúgubre y triste del mismo. Se habrían ahorrado el pago de dicho alquiler. Las notas de las plegarias y letanías estuvo a cargo del Robertiño. Un cuadrado no entra en un círculo.

No ha concluido el proceso de las primarias y aún se sigue discutiendo el tema de las sustituciones candidaturales y ya en Lara comenzó el «saque de pecho» de algunos directivos políticos para los comicios regionales. Reuniones van y vienen y ya comienzan a sentirse pisadas para jefaturar escenarios. Así podemos oír en diferentes corrillos partidistas las voces más altisonantes entre el «jardín florido» y «alfonsiño» por privilegiar sus espacios «salidores» a propósito del acuerdo suscrito en aires marabinos entre el gobernador Rosales y el «flaco» Capriles. Mientras ello ocurre, don Guille y el Baquiano siguen atentos a cualquier «toque de bola». Amanecerá y veremos.

Muy mal ha quedado ante la opinión pública, a pesar de todas las excusas que ha esgrimido, la vicepresidenta de la CNP, por cuanto mucha gente se pregunta: ¿por qué no formuló estas críticas en el seno de la Comisión? ¿Acaso tiene una segunda intención, renunciar y después salir a echar estos cuentos e historias? Además se ha puesto a circular un video, que se ha viralizado, donde la dama defiende a capa y espada la Primaria e incluso las condiciones de logística y más tarde cuestiona lo que antes apoyaba, situación que ha dejado en entredicho, las verdaderas razones, que pueden haber sobre su renuncia. Lo más preocupante es que era la única representante del sector privado en la Comisión, quedando el empresariado sin representación. Lo cierto es que lamentablemente nadie creyó su cuento y por las redes le han dado palo parejo, que es lo que se gana cuando no se actúa con seriedad.

Estará enterado el Colegio Nacional de Periodistas seccional Lara de la existencia de centro educativo que está operando en Barquisimeto, que está ofreciendo formar periodistas “express” en cinco meses, de acuerdo a como lo expresa el aviso que publican, además con el atractivo ofrecen prácticas laborales, inscripción gratuita y rápida salida laboral. Creemos que el CNP regional debería abrir una investigación, porque no se puede seguir permitiendo que centros educativos no calificados sigan engañando a personas “ingenuas” que creen que con un curso de cinco meses ya pueden ejercer la carrera de periodistas profesionales, lo cual no es más que una burda estafa. Les paso el dato, por si acaso no estaban enterados.

Esta semana que pasó, trascendió el caso de la presunta destitución y detención de una alta funcionaria del Registro Civil, por actuaciones irregulares. Al parecer le solicitaron firmar un documento autorizando el retiro de una cantidad millonaria de un banco, aseguran que en principio pidió por la firma US$ 250.000, pero le dijeron que era mucho dinero, de tal manera que al parecer se transó por US$ 45.000, de tal manera que firmó y sacaron el dinero del banco y al parecer “todo el mundo contento y buchón”, pero aseguran que una comisión de un cuerpo de seguridad le llegó a su casa, participando que estaba “destituida” y dizque se le llevaron detenida para la capital de la República, sin que hasta este momento se sepa cuál será su destinos conocidos en los medios de comunicación de la región, gracias a este intenso trabajo que realiza sin descanso.

A propósito, quiero aprovechar la oportunidad para advertir que durante los 53 años de vida que tiene esta sección, la hemos manejado con la mayor objetividad y prudencia, me atrevo a retar a cualquier persona de la región o del país, para que diga si en algún momento lo he amenazado con sacarlo “Retacitos”, aun cuando he tenido información confirmada de terceros, que cometen abusos y sin conocerme, les advierten que los van sacar en la columna, de lo cual me he cuidado siempre y de allí la credibilidad de esta sección, que se ha caracterizado por solicitar ante las denuncias, los soportes correspondientes, evitando de esta manera los desmentidos y derechos a réplica, así que mi único compromiso es con EL IMPULSO y con mi familia, con nadie más.

Muchas veces el desconocer la realidad productiva de los sectores agrícolas del país nos llevan a cometer errores, y eso precisamente fue lo que observamos cuando el presidente de Fesoca declaró a una emisora capitalina que el sector de la cañicultura nacional ha venido creciendo en un 20% en los tres últimos año y que estiman producir 3,5 millones de kilos de caña de azúcar, el título de la nota de la emisora decía que el dirigente gremial anunció que producirían 3,5 millones de kilos de azúcar, con lo cual no solo abasteceríamos al mercado nacional, sino que podríamos volver a exportar el rubro, el error fue replicado por varios medios, incluso escritos, que nunca este país ha producido tal cantidad de azúcar refinada y sigue importando más del 60% del consumo nacional.

En AD la representación de los equipos de Profesionales y Técnicos ha jugado siempre un rol preponderante para el control y éxitos en los comicios electorales que históricamente les tocó afrontar. Y qué decir de los arrolladores triunfos en los gremios regionales (ingenieros, médicos, abogados, contadores, etc etc). Se convertían en una maquinaria poderosa e invencible. Éste tema debe revisarse en profundidad y con absoluta seriedad. En las canteras universitarias se encuentran valores de gran nivel que bien trabajados no se duda puedan rescatarse y comprometer esos liderazgos que son necesarios para reflotar tan importante sector. Se hace urgente atender ésta área en forma prioritaria y sin mayores demoras.

A propósito llegan a nuestra mesa de redacción, comentarios en torno a la situación que actualmente vive el secretario juvenil de AD-R en el Municipio Giménez, luego que asumiera el liderazgo de la protesta por la falta de los servicios básicos en Quíbor y otras localidades, enfrentando ahora todo el poder de la alcaldesa y todo el aparato policial que han desatado en su contra. Importante y urgente que las autoridades del partido a nivel regional se aboquen decididamente a atender y a asistir al joven dirigente, como es su deber, ya que no pueden dejarlo solo cuando solo estaba reclamando por los derechos vulnerados de las comunidades. Nos mantendremos muy atentos ante la comisión de estos abusos de poder para denunciarlos con nombres y apellidos.

Esta semana y por segunda vez en este año me hackearon mi cuenta de Whatsapp y apareció mi nombre por todos lados, vendiendo y comprando dólares, cosa que jamás he hecho porque no los tengo y el salario que devengo, no me da para darme estos lujos; además trabajo en un medio de comunicación, donde no hay como hacer negocios, no en un registro público, una aduana o un tribunal; varias personas me llamaron para decirme que habían recibido un mensaje ofertando 100$, otros donde ofrecía comprar, no me quedó otra salida que suspender temporalmente mi cuenta, hasta retornar a Venezuela y poder resolver esta enojosa situación, por la que pasamos muchos venezolanos indefensos e impotentes, ante la arremetida de la delincuencia cibernética que en el país anda con el moño suelto.

“Si quieres lograr algo en la vida, lucha por ello, no te des por vencido, si no persistes, te arrepentirás”

JBS

