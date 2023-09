FOTOS ¡Orgullo nacional! Venezolanos nominados a los Grammy Latino 2023 #19Sep

En horas de la mañana de este martes 19 de septiembre, las cuentas en redes sociales estallaron al darse a conocer las múltiples nominaciones de destacados músicos venezolanos a los premios Grammys Latino 2023.

Mejor Canción del Año, Mejor Grabación del Año, Mejor Canción Pop Rock; son las tres categorías a las que está nominado @lassomusica con su canción “Ojos Marrones”.

Otra artista venezolana que también se encuentra nominada es @joaquina , hija de la presentadora @camilacanabal quien con lágrimas en sus ojos y gran felicidad, compartió en su cuenta en Instagram la emoción al recibir la noticia. La joven cantante obtuvo dos menciones: Mejor Nuevo Artista y Mejor Álbum Compositor con «Los Mejores Años».

@akapellahh está nominado con «Pá ganá» en Mejor Canción de Rap/Hip Hop y Mejor Álbum de Música Urbana con «Xtassy». A esta lista se une @lavidaboheme con Mejor Canción Alternativa con “Aleros/Pompeii”.

Entre la lista de coterráneos, se posiciona @elenarose como Compositor del Año, en Mejor Álbum Tropical Contemporáneo; @luisfborjas con «5:10 AM» y Gusi con «24/7». @dannocean en Grabación del Año con «Correcaminos». A Juan Carlos Pérez Soto; «El Equilibrista» lo ubica en la categoría Mejor Álbum Cantautor y «Tu historia, la mía y la verdad» en Mejor Canción Cantautor.

Al musico y cuatrista, @jorgeglem su producción «Brooklyn-Cumana» lo nomina en Mejor Álbum Instrumental, mientras que el flautista @huascarbarradas está nominado en Mejor Álbum de Música Clásica con «Huascar Barrradas four elements immersive symphony for orchesta and chorus».

Los Latin Grammy 2023 se mudarán por primera vez fuera de Estados Unidos, en un evento que promete ser una fiesta musical llena de talento y diversidad. Los ganadores se darán a conocer el 16 de noviembre en una ceremonia que se transmitirá en vivo desde el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla en España.

