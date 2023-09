Velásquez asegura que referéndum consultivo es una confesión de que nunca se preocuparon por el Esequibo #22Sep

Trabajo de: www.eltiempove.com

Hoy, en su visita al estado Anzoátegui como parte de su campaña electoral, el candidato a la primaria opositora, Andrés Velásquez, criticó la propuesta de realización de un referéndum consultivo sobre la defensa del Esequibo que propuso la Asamblea Nacional (AN), de mayoría oficialista.

El dirigente calificó esta decisión como un acto irresponsable de parte del gobierno dirigido por Nicolás Maduro.

«Yo califico ese anuncio hecho por Jorge Rodríguez de ‘entreguista’, porque es la confesión de que nunca se preocuparon por el Esequibo. Ridículos e irresponsables, eso es lo que son. La soberanía se ejerce. Si alguien está en el gobierno y dice que eso es territorio nacional, eso tiene que hacerse respetar, y no puede venir ningún país a hacer exploración y explotación de nuestros hidrocarburos. Por eso califico de irresponsable que estos tipos se están planteando que van a hacer una consulta, en vez de decir que van defender, cueste lo que cueste, ese territorio que es nuestro. ¡Así son las cosas!», expresó de manera enérgica.

Denunció además que actualmente la situación del Esequibo se encuentra comprometida por culpa de los representantes del llamado “Socialismo del Siglo 21″.

«Porque por órdenes, a solicitud expresa de Fidel Castro a (Hugo) Chávez y (Nicolás) Maduro, que era canciller, ellos se cruzaron de brazos frente a Guyana en la defensa de nuestro territorio Esequibo. Ahora van a venir con el cuento de que no tiene otra razón que utilizar políticamente un tema tan delicado como éste», acotó.

A pesar de que no se ha anunciado una fecha para llevar a cabo esta consulta, el candidato Andrés Velásquez no descarta que el gobierno decida hacerla en una fecha que choque con la primaria opositora.

Participación

Sobre la realización de la elección interna, el líder nacional de La Causa R aseguró que, a un mes de estos comicios, ya la mayoría de la población tiene «conocimiento pleno» sobre el evento pautado para el 22 de octubre del presente año.

«La primaria ya logró movilizar e involucrar, al punto que puedo afirmar que la primaria es un gran movimiento político nacional, que nos va a permitir, no sólo designar un candidato sino también establecer un liderazgo político definido. Estamos eligiendo un candidato y estamos eligiendo también un liderazgo, cuyo paso siguiente a la primaria, es un candidato recorriendo Venezuela y confirmando que hoy por hoy la participación de los ciudadanos es lo que determina finalmente el cambio político que vamos a tener en 2024, no tenemos duda», añadió.

Sin embargo, al aspirante a ser el candidato de la oposición en las presidenciales de 2024 alertó que en esta recta final la primaria no se encuentra exenta de amenazas, tales como decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) u órdenes de que la elección esté en manos del Consejo Nacional Electoral (CNE), «todo con el propósito de sabotear».

«Hoy por hoy, frente a las amenazas, convocamos a cerrar fila con la primaria. La participación ciudadana es la que protegerá la primaria de los ataques de la dictadura», aseveró.

Inhabilitaciones

Sobre la posibilidad de que gane un candidato que se encuentre inhabilitado, Velásquez insistió en que no debe existir un «Plan B», sino que se tiene que defender «a capa y espada» a la persona que resulte electa.

«Candidato que no esté dispuesto a defender el derecho de los ciudadanos es un candidato que no vale la pena, que no puede tener confianza de la población. No tenemos que discutir la sucesión de candidaturas, sino discutir cómo vamos defender ese candidato que el pueblo elija. Eso para nosotros está lo suficientemente claro», manifestó.

Por último, el exgobernador de Bolívar dio algunos detalles sobre su plan de gobierno, el cual se encuentra basado en el proyecto denominado «Venezuela digna y sustentable».

«En el marco de eso estoy señalando que vamos a construir un Fondo Nacional de Regalías Petroleras, bajo el concepto determinado en la Constitución de que los dueños de las riquezas que están en el subsuelo son de todos los venezolanos. Con este fondo podamos atender a cada uno de los pensionados del país, otorgando una pensión digna. Es impensable pretender justificar que una pensión se tenga a Bs 130, cuando hoy por hoy para cubrir la canasta básica alimentaria se requieren 136 salarios mínimos. Por lo tanto pretendemos avanzar con este fondo de regalías petroleras, y otorgar una pensión digna como lo establece la Constitución», concluyó desde el Paseo de la Cruz y el Mar, donde atendió a los medios de comunicación este viernes.

