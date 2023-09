Médicos Unidos: servicios hospitalarios no funcionan o funcionan de manera insuficiente #27Sep

Aproximadamente 85% de los establecimientos hospitalarios no están funcionando o funcionan de manera insuficiente.

El médico cirujano y director ejecutivo de la ONG Médicos Unidos, Jaime Lorenzo advirtió que las instituciones hospitalarias en el país tienen las peores condiciones para la atención de emergencias.

«El material para poder atender una emergencia está en un 60%, según la Encuesta Nacional de Hospitales en los establecimientos, pero no cubre el 100% de las emergencias» acotó.

El experto en administración de hospitales reportó que el grave déficit de los servicios hospitalarios también afecta los servicios radiológicos y los laboratorios.

Además, señaló que hay una deficiencia de 80% en la dotación de materiales para realizar estudios y que en algunas ocasiones no se consigue los requerimientos elementales, como reactivos para exámenes comunes.

Lorenzo resaltó que la política de adquisiciones no es transparente, por lo que no puede verificarse de forma rutinaria, precisó que la ayuda humanitaria ha permitido bajar la presión en algunas áreas, pero no es suficiente para afrontar la realidad del país.

