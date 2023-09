Director de la ONG Médicos Unidos de Venezuela: Hay un vacío de tres generaciones en el país #27Sep

La ONG Médicos Unidos de Venezuela (MUV) advirtió que la fuga de talento ha venido disminuyendo en los últimos años en el país, esto debido a que los países receptores han cubierto sus necesidades, aunque ha dejado «un vacío de tres generaciones«.

“Recibieron personas que fueron formadas sin ellos poner un dólar y recibieron un personal con experiencia de 15 años. Hay un vacío de tres generaciones. La renovación de experticia no la vamos a tener y eso lo hemos perdido en todas las profesiones”, expresó Jaime Lorenzo, director ejecutivo de la organización.

- Publicidad -

El médico especialista también reiteró que la capacidad de respuesta hospitalaria depende, hoy en día, del bolsillo de los venezolanos, destacando que el 85 % de los laboratorios públicos funciona de manera inadecuada o simplemente están inoperativos.

“Lo elemental a veces no se consigue. Los reactivos para hacer estudios básicos como glicemia, no existen y eso se debe a que no hay política de adquisición transparente y rutinaria”, expresó.

Lee también: Hijas de la Caridad del Hogar San Vicente de Paúl invitan a celebrar la solemnidad de su fundador y patrono

- Publicidad -

Según Médicos Unidos, actualmente el 90 % de la población acude al sistema público de salud, pero cada vez es más complicado encontrar centros en buenas condiciones.

Por otra parte, durante el mes de agosto la ONG denunció que en el país reaparecieron enfermedades que estaban extintas y que circulan sin control, acotando que “lo triste es que estamos en la Venezuela de los años cuarenta o antes”.

Entre las afecciones más comunes -otrora extintas- el médico mencionó: malaria, dengue, tuberculosis (en cárceles, sobre todo), hepatitis A (transmitida por alimentos), paludismo (de la cual espera un repunte) o fiebre amarilla. Además, fiebre tifoidea y brotes de diarrea en ciertas zonas del país (en lugares donde no hay más detalles y se desconoce su origen).

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí