OPINIÓN Ganándose a pulso el ticket al infierno #27Sep

«Los lugares más oscuros del infierno

están reservados para aquellos que

mantienen su neutralidad

en épocas de crisis moral».

Dan Brown

La gestión de la iniquidad.- Porque con la connivencia en la ejecución de toda la maldad y el sadismo en contra de su prójimo, los trabajadores que menosprecian y les arrebatan vilmente sus empleos además con encono, burlas e infamias por obra de la perfidia de Roxana; o los usuarios a quienes maltratan y extorsionan o les hacen odiar su propia existencia al punto de ahorcarse como el jovencito sodomizado que no soportó más y se quitó la vida. Aunado a toda la corrupción intencional con la cual enarbolan banderas de indignidad y se ríen gozosos cuales seres del inframundo; por todo eso se ganan a pulso el ticket al infierno. Lo hecho en la institución dos años previos y durante la gestión de Julio Vásquez, es ofensivo a Dios y aberrante ante sus ojos, pero el ejército oscuro lo cree inocuo y gracioso, sus integrantes se sienten autorizados y justificados por sus cargos y lo toman como su oportunidad para lucirse, obtener ganancias ilícitas y chapotear en su salsa de pecados, porque además los monos voladores quieren una reedición de las perversiones de su amo Julio Séptimo Vásquez Masquer el coronel psicópata, para continuar la bacanal. En cambio la gente decente anhela una gestión virtuosa. Y no la diseñada por los inicuos Julio, Chabela, Roxana y Chuchín.

- Publicidad -

En el desempeño distorsionaron la leitmotiv de la institución.- ¿Sabes algo Robin?, luego de descubrir la naturaleza de los ambientes que allí obligan a que imperen y de la gente que ahí pululan, y que persigue con desesperación estar para permanecer distorsionando esos espacios, porque se sienten atraídos por ocupar un “lugar estratégico” o un lugar “de bajo perfil” en razón de satisfacer las manías y perversiones de sus particulares trastornos y personalidades, por no tratarse de personas neurotípicas o por ser analfabetas morales y espirituales. No es bueno para la salud mental ni para la tranquilidad espiritual anhelar ingresar ni regresar, si eres distinto a ellos y mientras esos escenarios persistan. Me comentaba una colega que ni en calidad de Jefe es conveniente ingresar a la institución entre tanto siga desnaturalizada la filosofía que la inspiró. Pues la mayoría de la gente que entra, luego sale desacreditada por su propia actuación a la que fue arrastrada, sumergida o inmersa al caer como incautos al haberles detectado o inventado un talón de Aquiles; o desprestigiadas por las infames trampas fraguadas por los enemigos envidiosos y contrincantes gratuitos espontáneos que se sienten amenazados en su establishment y deciden atacar solo “por si acaso” o por el placer insano de hacerlo, como el caso de Harry Larvado el Pastor maldito con síndrome Stephen Candie. O el caso de And la Reina la tribada asistente de Ananás, de Chabela y ahora de quien ocupa el lugar de aquellas. Y la perversa tribada Lesbia Carlota, que además de ser en la gestión de Julio Vásquez la recaudadora oficial de las extorsiones entre los usuarios de su clase, igual cual larva permanece en estado de llamada o de celo perenne para corromper a las jovencitas usuarias, extorsionándolas con sexo o en dólares si no se dejan asaltar sexualmente. Y no olvides al Galeote, el gondolero que al estilo de Harry, se infiltró en tu vida y en la de tu familia para darte la estocada que no logras cuadrar que vino de Julio Vásquez. Recuerda, que si no te cuadra, no significa que no sea así. Es que la evidencia empírica te revela a los conjurados.

La Navaja de Ockham.- En una institución que ha sido desvirtuada por quienes la han dirigido desde hace un septenio. Pienso casi igual a mi colega y te digo casi, pues si entras como Jefe y eres encomiable, “puede ser solo tal vez”, que marques la diferencia ética, pero igual corres el riesgo de salir lastimado o difamado. Si entras como alguien capaz de aportar al crecimiento moral y espiritual de los usuarios es pronosticable que los marcarás a ellos para bien y el producto ya no dependerá de las veleidades de los deformadores de oficio que están a cargo y al acecho, pero serás visto como alguien anormal a quien hay que expulsar. Es que quienes desde hace siete años han ocupado ese sitio, lo han hecho despuntar por su hostilidad moral y es cuesta arriba solo llegar para hacer un trabajo honesto o solo estar para hacer un trabajo correcto que no debiera causar molestias e incomodidades a nadie, pero son tantos los intereses adversos y contrarios a la misión, visión, y fines de la institución estampados en letra muerta; que dado el propósito, la institución debió haber sido pensada de otra manera, independientemente de si ella es el producto deliberado de un acto corrupto o de un error de diseño. En todo caso, son tantos los demonios intramuros que la han asaltado persiguiendo que los buenos se equivoquen o endilgándoles falsas equivocaciones, haciéndoles peso hacia abajo como pesas infernales, peso para que caigan en el fuego que quema y condena sino entran o se oponen al juego de la extorsión y la corrupción; porque es una lucha titánica permanecer indiferente o inmune a los daños que causan tantas personas con gríngolas solo para delinquir de cualquier modo y encubiertos por el sistema que Julio Vásquez y su antecesor corrompieron; que si aplicamos la Navaja de Ockham concluiríamos acertadamente que el sitio ha sido tomado por malhechores y malvivientes.

Cepas de virus malignos en incesante mutación.- Regresar estimado alumno Robin, al caos que ha estado crepitando en la institución, es una decisión personal que se exige analizar, estudiar y madurar, para visualizar el impacto potencial en tu vida laboral, moral, ética y espiritual. Debes tener presente que si le das una segunda oportunidad a alguien es como darle una segunda bala porque con la primera no logró asesinarte. Hay quienes puedan regresar a sitios así invadidos mayormente por execrables y a diferencia de estos con deseos de aportar para limpiar y crecer, pero deben tener un plan estratégico bien trazado y contar con un equipo de gente decente aliada, para hacer algo extraordinario para proteger o rescatar su nombre y el de la institución. Pero es como desatender la ley de las consecuencias imprevistas y echar por la borda la tranquilidad para ir por ahora en la búsqueda de una utopía, cual es la de acabar con monstruos que se metamorfosean, o de nuevas cepas del mismo virus maligno que están en incesante mutación para eludir su destrucción. No pases por alto Robin, que Julio Vásquez dejó en la institución sus siervos y espías Stephen Candie que es su ejército oscuro de monos voladores jalabolas esclavos que están ocultándose como una carga viral letal indetectable pero no eliminada y permanecen atados a su amo con los grilletes psicológicos de su control mental y andan aparentando que ahora son inofensivos para colarse y quedarse cuales troyanos o malware.

- Publicidad -

Es una legión.- Una legión que ha invadido un templo sagrado. Legión es el nombre de una multitud de demonios mencionados en la Biblia. Enlistarlos sería hacer una declaración sucesoral. Y en esa institución proliferan almas infernales, abundan las legiones de los monos voladores que son el ejército oscuro que deja cada amo del mal, siendo el legado para quien lo suceda. Cada amo maligno ha diseñado a su medida sus monos voladores jalabolas Stephen Candie y estos al quedarse en apariencia huérfanos, se mezclan o aparean entre sí y crean alianzas estratégicas para mantenerse camuflados con el único propósito de seguir haciendo aquello por lo que han sido entrenados o aquello que satisface la naturaleza perversa y maligna que los identifica como legión. No es de otro modo, el comportamiento aberrante es el denominador común de los funcionarios que solapan una gestión corrupta porque tienen y defienden igualmente sus intereses corruptos y delictivos.

Los que blanquean el rostro corrupto de una gestión.- Son aquellos en los cuales se emprima la casta corrupta de turno que gerencia la institución. Son quienes ex profeso o “ingenuamente” cohonestan con una gestión marcada. Puede que no se identifiquen como monos voladores, sino que son unos asalariados con espíritu de freelance o un grupo de voluntarios haciendo una labor que coadyuva a los fines legítimos institucionales, pero simultáneamente le dan apariencia de legitimidad a la empresa delictiva tras bastidores. Son como unos encariñados embaucados o embaucadores, soñadores algunos, temerarios otros, que mantienen vivo al ente que sufre de anemia moral, ética y de respeto a las leyes. Quienes blanquean el rostro corrupto de la gestión son aquellos que le dan oxígeno de pureza ante la opinión pública.

Los efectos psicológicos de la hibristofilia, el síndrome de Helsinki y otros trastornos disociativos.- Pero no se engaña a quien se sabe engañado. En una fiesta de fin de año que los trabajadores tuvieron que auto pagarse no obstante las exorbitantes ganancias en extorsiones y otros delitos del destituido Jefe Julio Vásquez cuya mezquindad lo caracteriza. En esa fiesta había la presencia de variadas personalidades, entre ellas, una profesional que lo criticaba, lo denunciaba y lo adversaba en grupos disidentes de manera anónima y encubierta; pero que sintió un éxtasis recogido en fotografías cuando el coronel psicópata Julio Vásquez se acercó a su mesa. Y la susodicha como si se tratase de un trastorno de personalidad disociativo, le salió del alma una sonrisa gigantesca y habiendo experimentado un orgasmo prolongado y en cadena, sintió una elocuente satisfacción que la puso en evidencia de que lo que ella quiso siempre fue que el narcisista la tomara en cuenta sin importar que se tratara de un delincuente. De igual modo, hombres y mujeres luego de un castigo prolongado de ignominia o de invisibilidad por parte de sus jefes, sucumben a una palmadita que para ellos es de alto significado como una caricia al alma, sin percatarse que son víctimas del síndrome de Helsinki. Por tanto, siempre habrá quienes justifiquen al patrón corrupto, al jefe abusador o al hampón de turno y prefieran ser colaboradores del mal para mantenerse y mantener a otros sojuzgados en ese infierno.

Profanaste el templo y te ganaste el ticket al infierno.- ¿Cuáles recompensas pueden mantener hipnotizadas a tantas personas sin principios y sin valores para insistir trabajar en esos menesteres, siendo aláteres de unos jefes corruptos y pertenecer a esa institución venida a menos, cuya esencia ha sido desmantelada y apagado ex profeso su otrora resplandor? ¿Qué propósitos envuelven ser o querer ser jefes desprestigiados que por sus desempeños cada día son vistos con desprecio y evaluados por la sociedad como infernales? ¿Acaso han ofrecido en holocausto sus almas al averno para seguir gozando de las siniestras ventajas de las extorsiones en cash y las extorsiones sexuales, la venta ilícita de títulos valores estafa, además de otros delitos que les otorga pertenecer a ella? ¿Serán Julio Vásquez o sus reediciones gente realmente feliz? ¿Si quienes aman a la institución la perciben como un templo sagrado, entonces cuál destino les espera a los que profanan o profanaron el templo? ¿Qué creerán los monos voladores o los aspirantes a serlo, respecto de lo que va a pasar con sus almas al acabárseles el protagonismo delincuencial y dar cuentas al Dios verdadero? ¿Sientes tu estimado alumno Robin, que encajas allí?.

«Pues hay gente por la calle que cree

que con negar el infierno ya puede vivir tranquila.

Son idiotas. Menudo chasco se van a llevar en la muerte»

Padre Jorge Loring.

Crisanto Gregorio León

[email protected]

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí