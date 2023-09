Electores en El Tigre difieren si participan o no en las primarias #28Sep

Trabajo de: www.eltiempove.com

Opiniones encontradas tienen habitantes del municipio Simón Rodríguez, al sur de Anzoátegui, sobre si participarán o no en las primarias. En una encuesta realizada algunos electores aseguraron que sí votarán el próximo 22 de octubre, y hasta hicieron un llamado a la ciudadanía para que se motiven y asistan al proceso electoral convocado por los partidos de oposición.

- Publicidad -

Albi Paúl señaló que tiene claro quiénes son los candidatos y a quién le dará su voto. «Le hago un llamado a la colectividad para que se integre a las votaciones de la primaria«.

El residente José Itriago también manifestó que saldrá a votar e indicó que hay que incentivar el voto entre los mismos vecinos

Mientras que otros como Nelson Sotillo alegaron que no van a participar en el proceso. «Todos los candidatos son iguales y ninguno me da confianza por eso no voy a votar», dijo.

- Publicidad -

Lea más en: www.eltiempove.com

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí