LVL: CNdP tiene que decidir y pronunciarse explícita y claramente sin demora sobre fecha de Primarias para matar la incertidumbre #28Sep

La conveniencia de tomar una decisión de continuar o demorar las primarias, en forma inmediata, por parte de la Comisión Nacional de Primaria, es la única manera de poner fin a la incertidumbre que hoy existe, advierte el economista y presidente de Datanális, Luis Vicente León, a través de su cuenta en la red social X.

Explica que hay mil razones y presiones para tomar la decisión de continuar o demorar la fecha de las primarias. Y el debate se entiende perfectamente, porque como en todos los grandes dilemas políticos, hay razones de peso en cada lado. Lo más peligroso es que a días de la fecha aún no se haya tomado una decisión definitiva y los líderes y electorales estén es ascuas sin saber que va a pasar.

Agrega que más aún en un país despolitizado, a quien cada día le interesa menos el debate político y concentra su interés en los problemas cotidianos que le afectan, por lo que la abstención es un grave enemigo al que sólo se vence con información y motivación.

Indica que es la primera vez que la mayoría de los venezolanos no sabe claramente la fecha de una elección y quien lo sabe no está seguro que esa fecha sea firme. No sabe dónde va a votar y el que lo sabe, no está claro si su centro de votación está confirmado o va a cambiar.

“Sin entrar en los argumentos válidos de las partes, que obviamente deben analizarse racionalmente en base a sus costos y beneficios y sus posibilidades reales de éxito, es obvio que la Comisión Nacional de Primarias tiene que decidir y pronunciarse explícita y claramente cuanto antes para matar la incertidumbre, porque cualquiera que sea su decisión es mejor que la incertidumbre actual”.

Si se mantiene la fecha, es indispensable comenzar una sólida campaña de información y motivación para la que sólo quedan 24 días. Si se decide postergar el proceso hay que explicar a la población la razón que lo justifica y replantear toda la estrategia de conexión popular porque no hay duda de que recibirán ataques furibundos y habrá deserciones relevantes hasta en el propio seno de la CNP. Afirma categóricamente: “Hagan lo que consideren conveniente…pero háganlo ya. Lo otro es un suicidio.”

