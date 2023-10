Joaquín Benítez, profesor de la UCAB, ocupará el Sillón XXVIII en la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat #4Oct

La designación, como individuo de número, del ingeniero y director de Sustentabilidad Ambiental de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Joaquín Benítez, quien ocupará el sillón XXVIII en esa prestigiosa institución, fundada en 2004, fue aprobada por la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat (ANIHVEN).

Para el también docente universitario, la decisión de la ANIHVEN representa un logro, tras más de 25 años de trabajo en el área de la preservación del medioambiente y el desarrollo sostenible, y después de 13 años desde su postulación. Considera este reconocimiento un motivo de satisfacción y reflexión. De hecho, indicó que esto lo hizo revisar su trayectoria y constatar que cada trabajo o investigación le ha servido para consolidarse en esta área que, indiscutiblemente, le apasiona.

“Para esta designación como individuo de número el trabajo en la universidad ha sido fundamental. Las experiencias adquiridas tanto en la Dirección de Sustentabilidad Ambiental como en la dirección del postgrado de Ingeniería Ambiental, y las cosas que hemos estado haciendo en y desde la UCAB han sido elementos clave. Por ello, estoy muy agradecido a la universidad, que no solo generó toda la dinámica de trabajo en la que me he visto envuelto, sino que apoya y permite atender el trabajo como comisionado en la academia; tener la posibilidad y recursos para llevar adelante el trabajo de incorporación. Me hace sentir muy contento y emocionado”, explicó.

Benítez es ingeniero agrónomo (UCV-1983), especialista en Desarrollo Sustentable (Universidad de Lanús, Argentina), magister en Gerencia Ambiental (IUPFAN) y doctorando en Desarrollo Sustentable (USB). Ingresó en la UCAB, en 2007, como director del Postgrado de Ingeniería Ambiental y desde 2014 es director de Sustentabilidad Ambiental de esta casa de estudio.

