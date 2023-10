RETACITOS #8Oct

La preocupación que embarga las altas esferas del régimen, ante la proximidad de las elecciones primarias, es evidente y no la pueden ocultar, sobre todo cuando comienzan a percibir que todas las artimañas, manipulaciones, presiones y amenazas que han estado implementando a lo largo del tiempo, han tenido como respuesta la decidida y firme posición de los venezolanos, de continuar adelante con el proceso, conscientes como están que estamos frente a una posibilidad real de impulsar un cambio político que permita superar la profunda crisis económica, política y social por la que atraviesa el país. Ya en semanas anteriores hemos recordado las acciones como el desmantelamiento del CNE, la amenazas que a diario hace Diosdiablo señalando que sin la participación del Poder Electoral no se realizarán las primarias, la renuncia de varios miembros de la Comisión Nacional de Primarias; sin embargo, Jesús María Casal y sus muchachos y muchachas, siguen adelante, resultando lo más inquietante la firmeza de la oposición, en el sentido de que las Primarias van con y sin el CNE, porque esta es la decisión de la mayoría del pueblo venezolano. Sin embargo, observamos como a partir del lunes de esta semana, en el estado Lara, una comisión de la Policía Nacional Bolivariana, rondando por un edificio ubicado en la avenida 20 preguntando por la oficina donde funciona la Jun a Regional de Primaria, todo lo cual no tiene otra intención que hostigar e intimidar a los árbitros electorales del proceso de la alternativa democrática; sin embargo, conociendo la integridad de cada uno de sus integrantes, seguros estamos que la dictadura fracasará en su nuevo intento de saboteo a la Primaria.

***

- Publicidad -

El conocido economista y miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas, José Guerra, da nuevamente demostraciones de su preocupación por la crisis del país, pero no se limita a señalar los motivos de la crisis económica y política, sino que presenta un conjunto de soluciones que contribuirían a resolverla, aun cuando está consciente que no será posible hasta tanto no haya un cambio político en Venezuela. Estima el experto que hay que diseñar el nuevo modelo y el nuevo programa económico para Venezuela de cara a las elecciones presidenciales de 2024. De esta manera, ese modelo económico debe fundarse en una economía competitiva y abierta al mundo, que utilice sin complejos su principal palanca que es el petróleo en una coyuntura favorable de precios y en vísperas de una demorada transición energética que está tardando más de lo previsto. Igualmente, el Estado empresarial articulado a partir de 2005, debe dar paso al Estado social, focalizado en la provisión de bienes públicos. Los cambios que están sucediendo en la economía mundial con la digitalización, la emergencia de nuevas y potentes tecnologías, el desacoplamiento global y la vuelta al nacionalismo y al proteccionismo, no va a esperar por nosotros. Es ahora o no será. Asimismo propone ejecutar un programa de expansión de la economía y el primer paso para ello consiste en la recuperación de la industria petrolera y el acceso al financiamiento externo, comenzando por el uso de US$ 5.100 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG) asignados a Venezuela en septiembre de 2019 por el FMI más la línea de Financiamiento Rápido de ese organismo por un monto equivalente, para lo cual no se requiere la implementación de un programa acordado con el FMI. Estima que habrá que arbitrar un conjunto de políticas para abatir la inflación y retomar la senda del crecimiento económico, sin lo cual no habrá solución estable a la pobreza. Asimismo, En materia monetaria, lo primero que habría que hacer es reestablecer las competencias del BCV en materia monetaria, procurando evitar la financiación del déficit con emisión de dinero inorgánico. Parece una utopía, pero es la realidad.

***

Todos reconocen el éxito de la Romería Blanca, lo que pone en evidencia que AD aún mantiene su enorme poder de convocatoria en el ámbito regional, ya que no solamente se dieron cita en el ágape dirigentes y militantes de la tolda blanca, sino también de otras organizaciones políticas; sin embargo, revisando con mucho cuidado la asistencia a este evento, hay una lectura que seguramente a muchos no les va a gustar, e incluso a algunos les va a escocer, pero lamentablemente llegamos a la conclusión que la política en Lara no tiene generación de relevo, allí se vio a la misma gente de los últimos 25 años y algunos más allá todavía, lo que estaría contribuyendo a que en los próximos años estemos en presencia no de partidos, sino de ancianatos, si es que no terminan de poner los pies en el piso y pensar en el futuro de esas organizaciones. Afortunadamente, aseguran que en los distintos partidos hay una camada bastante significativa de jóvenes con enorme potencial, que vienen abriéndose paso para ocupar posiciones, aprovechando las experiencias de la vieja dirigencia, pero con la firmeza de no dejarse humillar ni manipular; de allí que creemos que ha llegado la hora de dar paso a nuevas caras, no se puede seguir “guillotinando” a todo aquél dirigente que se destaca, por el contrario hay que estimularlo y abrirle los espacios, es la única manera de oxigenar la política regional. Confío en que esta observación sea recibida como una crítica constructiva, de alguien que tiene demasiados años en esta actividad, viendo las mismas caras, quienes lamentablemente a la hora de realizar un balance, no es mucho lo que han aportado ante las ingentes necesidades de la región y aquellos que crean haber cumplido, este espacio está a su disposición para que expongan sus aportes a la región, y así todos nos enteraremos.

- Publicidad -

***

Lara en emergencia. Si bien es cierto que para declarar los estados en emergencia, se deben cumplir ciertos requisitos legales y que son las autoridades quienes deben ejercer esa acción ante catástrofes naturales o hechos graves sobrevenidos que atenten contra el orden público, también no es menos cierto que la sociedad civil organizada puede y debe hacer un acto público no oficial, pero si de una gran connotación de civilidad, donde declaremos a nuestro estado Lara en EMERGENCIA ante la ausencia de autoridades que den la cara y busquen soluciones a los innumerables problemas ya de vieja data que agobian a todos los larenses y que merma significativamente la calidad de vida en general. Es público, notorio y comunicacional los diarios cortes de electricidad de manera aleatoria, inhumana y desconsiderada sin un previo aviso a los afectados, por lo menos de respeto, al igual pasa con el servicio de agua, poder adquirir una bombona de gas requiere de inmensos sacrificios, cuando en otros tiempos en cualquier bodega la expendían, si nos trasladamos al sector salud, observamos que hay más de un 90% de ambulancias inoperativas, no hay un TOMÓGRAFO PÚBLICO, el servicio de ONCOLOGÍA tiene más de 5 años cerrado, las salas de RX en más de un 80% sin funcionar y los laboratorios el 75% sin prestar el servicio, en lo educativo , las universidades y escuelas desmanteladas casi en su totalidad, servicios públicos pésimos, el sistema de justicia es un caos con múltiples alcabalas y la lista es infinita de calamidades y todo si capacidad de respuesta por un gobernador que a lo mejor de barcos y agua salada sabe algo pero que administrar una gobernación y darle respuesta a un pueblo le falta mucho, por eso creo necesario declarar al estado Lara EN EMERGENCIA donde todos los sectores nos aboquemos a buscar soluciones a nuestro pueblo que muere de mengua ante un exterminio sin piedad, siendo totalmente oportuno, lógico y sensato, este planteamiento del dirigente sindical de la salud Alberto Domínguez.

***

Como un secreto de Estado, estuvieron discutiendo en el Consejo Legislativo del estado Lara, y aprobaron en segunda discusión, el Proyecto de Ley de Reforma de la Ley de Prevención, Seguridad, Convivencia y Paz Ciudadana del estado Lara, pero al parecer no tienen previsto darlo a conocer por los momentos, debido a que estamos en un ambiente preelectoral, y las multas y sanciones no son precisamente muy solidarias y socialistas que se diga. Unos pocos ejemplos: “Toda persona que efectúe cualquier tipo de necesidad fisiológica en las aceras, calles, plazas, avenidas, parques o cualquier otro lugar público; será sancionada con multa de Ciento Cincuenta Unidades Tributarias Lara (150 UTL), esto equivale 3. 123 bolívares; a quien encuentren bebiendo caña en la calle, será sancionado con multa de Seiscientas Unidades Tributarias Lara (600 UTL), equivalentes a 12.492 bolívares; quien lance agua o cualquier sustancia nociva a otra persona, aun sin causarle daño, será sancionado con multa de Trecientas Unidades Tributarias Lara (300 UTL), equivalente a 6.246 bolívares; Quienes con su actividad comercial, propiciaren o generaren zozobra, desorden público, inestabilidad en el seno de la comunidad; serán sancionado con multa de Seiscientas Unidades Tributarias Lara (600 UTL) es decir 12.492 bolívares. El cálculo lo hicimos en base al valor del petro de 60$, la UT es el 0,01 de Petro, equivalente con el precio del dólar oficial de 34,72 Bs/$ es decir Bs. 20,82. Así que veremos si se atreven a poner en vigencia esta nueva normativa.

***

Se reporta el Inquieto Anacobero: «Bochornoso el espectáculo que vio todo el país sobre la cárcel de Tocorón. Es la decadencia de un sistema penitenciario llevado a un nivel de putrefacción jamás imaginado en el país. Imposible no creer que pueda existir complicidad de las autoridades civiles, policiales e incluso militares en algún grado en toda ésa descomposición viviente, lo que sería una puesta en escena más de las que ya tiene acostumbrado el régimen al ya maltratado y abusado pueblo venezolano para algún propósito ideado por un «faculto» empoderado, pretendiendo desviar la normal atención ciudadana y convertir el «gran sainete» en «beneficio oficial» sobre hechos tan grotescos que no dan posibilidad a dudas en comparar que lo sucedido aguas adentro en «Tocorón» sea la desgraciada simbología interna de poder que los caracteriza como lo que ocurre diariamente en nuestro país. Sencillamente es equiparar los «mandos internos» representado en el pranato y su «cadena jerárquica de mafias» como máxima instancia del control del penal, pasando por todas las corruptelas inimaginables con lo que ocurre en todas las áreas e instancias de poder concentrado en las cúpulas de la inmoralidad». «Por otra parte, luego de oficializar el apoyo del movimiento político FUTURO al candidato adeco Carlos Prospéri, el ex gobernador Henry Falcón se convirtió en un momento estelar de «barajos políticos», en el gran componedor y vocero de próximas estrategias que aún están en el «horno» y que entre otras involucran «jugadas» de tarjetas partidistas y consolidación de futuros y amplios acuerdos. Según analistas políticos de aquellos que andan de pluma y libreta, no dudan que el impulso que dio en Lara a favor de Prosperi es notable, luego de la errática conducción estratégica llevada a cabo por la cúpula blanca el alto mando y su inaguantable y extraviado equipo que la acompaña. Asume Falcón como jefe de campaña en un momento de grandes retos que no dudamos tendrá resultados favorables ya que trabaja y organiza duro lo que se traduce en que los tendrá a todos al «trote madrugador». Comentan que uno de los slogan de la próxima campaña a utilizar para la gobernación será «Con Falcón y los ADecos, Lara tendrá FUTURO».

C O R T I C O S

Por el bajo sueldo oficial que devengan, al parecer algunos funcionarios de los cuerpos de seguridad y de la policía nacional bolivariana, se han dado a la tarea de cazar incautos jóvenes en los barrios para detenerlos sin ton ni son. Dizque llegan a las casas sin orden de detención emitida por tribunales o fiscalía, los conminan a que los acompañen a los destacamentos y allí les meten psicoterror para extorsionarlos. A los inocentes, les dicen que si no se bajan del equino les van a “sembrar” o enviar sus autos hasta el estacionamiento municipal por un tiempo indefinido para que cedan en cancelar algodón. La tarifa oscila entre 200 a 700 $. Una práctica que se viene haciendo costumbre ante la indiferente mirada de sus superiores y de las autoridades con competencia en la materia. Por eso los de uniforme lucen costosos vehículos, celulares de alta gama, ropa y zapatos importados y hasta comen en lujosos restaurantes. ¿El sueldo les da para tanto?

El Vicepresidente de Comercio y Suministro Nacional de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa), Juan Carlos Díaz, anunció el lunes de la semana pasada un despliegue para impulsar un plan de optimización para la atención de los usuarios en Caracas, explicando que existen un total de mil 606 estaciones de servicio a nivel nacional y hasta el momento 556 estaciones de servicio han sido verificadas y certificadas. En primer término, quisiéramos preguntarle al funcionario si este despliegue ya llegó Lara y si no, para cuándo tienen previsto implementarlo, porque en la región, los vicios, manipulaciones, matracas, negociados, se han convertido en un calvario para los propietarios de los vehículos, quienes saben que si no tienen dólares, les resulta una misión imposible surtirse de gasolina. Esperamos pronta respuesta.

La semana pasada comentamos la torta puesta por el PSUV en el acto proselitista que convocaron para la población de Bobare, la información que llegó a nuestra mesa de redacción decía que muy poca gente había ido a la cita, aun cuando habían llevado más de una treintena de autobuses; ahora se ha solicitado a la Asamblea Nacional Legítima, a través de la Comisión de Contraloría, que abra una investigación contra el marinero de agua dulce y el Cocosette, por el uso de dineros públicos para financiar actos políticos; pero este acto fallido hasta ahora ha sido una de las demostraciones más contundentes del rechazo que tiene la dirigencia regional de la revolución, quienes perdieron su poder de convocatoria y ahora están conscientes que se exponen a que se repita el “Síndrome de Bobare” como un una respuesta castigo a tanto engaño y a tanta burla a los más vulnerables, que son los sectores más empobrecidos.

Insólito, hace un par de semanas atrás circuló un video que se hizo viral, donde un sujeto que al parecer controla el suministro de gasolina en las estaciones de gasolina de Maturín, castigo a un conductor de una buseta porque este utilizó la unidad para transportar a seguidores de María Corina Machado, para un acto proselitista en esa región. El conductor se quejó y dijo que era la segunda vez que lo sancionaban, impidiéndole durante una semana poner combustible a la unidad; sin embargo, el señor Medina no admite discusiones y aquel que tenga la valentía de protestar, se expone a quedarse sin recargar combustible, hasta que a este señor le provoque suspenderle la sanción, quien además dijo que “yo cumplo una instrucción”; ahora bien, quien es el capitoste que autoriza a que se apliquen estas sanciones, la gente de Vente Venezuela en Monagas debe investigar y denunciarlo.

Con mal pie inicio el nuevo año escolar en todo el país y Lara no fue la excepción. Los sindicatos del magisterio han denunciado que más del 70 por ciento de los planteles educativos no están aptos para recibir a los alumnos por falta de básicas condiciones de infraestructura y servicios. Además los docentes acordaron laborar solo dos días a la semana por los míseros salarios y la grave crisis. Los más afectados por supuesto los estudiantes. Por cierto que la migración a la educación privada y la deserción se hace sentir. Por cierto que en muchos colegios y guarderías se volvieron locos con los «ajustes» por concepto de inscripción. Por el este de Barquisimeto, pasaron de 90 a más de 300 verdes solo por el registro o inscripción. No hay derecho porque incluso no les ajustaron su salario al personal.

Esta semana pasada llamó poderosamente la atención que durante los actos realizados por el partido Acción Democrática, con motivo de estar arribando a los 82 años de su fundación, en el marco de la Romería Blanca, los dirigentes políticos de la región que recibieron las mayores ovaciones cuando hicieron acto de presencia en este evento, fueron el Sargento de Nirgua de la organización FUTURO y Macario González, de Voluntad Popular, de quien se dice tiene aspiraciones de lanzar su nombre para la Alcaldía de Iribarren, en unas próximas elecciones; sin embargo, aseguran que los grandes ausentes fueron los dirigentes de Vente Venezuela. Por cierto, en este mismo acto corrió la versión que indica que el precandidato de AD, Luis Eduardo Martínez, anunciará en los próximos días su declinación a esta posición y su respaldo a Carlos Prósperi, quien por cierto quedó muy mal al anunciar públicamente que aún desconocía donde le corresponde votar el 22 de octubre, supongo que le dirían, “no me sigas ayudando compadre” .

A propósito, como para que no quedara lugar a dudas, tanto el partido del baquiano Lencho Monasterio, UNT., como el partido Acción Democrática, nos hicieron llegar fotografías y videos donde representantes de estas organizaciones estuvieron participando en los 5 Kilómetros hacia la Democracia, señalamiento que hacemos manteniendo la objetividad de esta sección, toda vez que la semana pasada a nuestra mesa de redacción llegó información que decía que solamente Futuro y Vente Venezuela, habían manifestado su decisión de participar; sin embargo, parece que las demás organizaciones lo pensaron mejor y acordaron incorporarse a la invitación y participar en el evento, ya que el costo político de no hacerlo iba a ser muy alto.

El anuncio del apoyo del conocido dirigente nacional gocho de Acción Democrática, Héctor Alonso López, a la candidatura de María Corina Machado, le movió el piso violentamente a la gente de la tolda blanca, a quienes agarró en la más absoluta sorpresa, ya que experimentado líder, con mucho kilometraje recorrido en el mundo de la política, se había mantenido con un bajo perfil y sin estar pescueceando en los actos políticos ni buscando espacio en los medios, de manera que el impacto ha sido de espanto y brinco, al extremo que aseguran que en Lara dizque andan haciendo acuerdos para amortiguar el “trancazo”, ya que estos son los apoyos que suman, porque detrás de HAL son muchos los que se vendrán a apoyar a la muchacha de la película.

Por los bancos del «Parque Ayacucho» acudieron algunos adecos en cordial tertulia comentando aspectos de la tradicional Romería Blanca realizada el domingo pasado y lo primero que observaron fue el inexcusable descuido de no tramitar el respectivo permiso de cierre de la vía para el desarrollo de la actividad, que conllevó a la presencia policial para desmontar los toldos. Que pasó con el equipo de organización en ése punto? Ojalá que así no manejen el remate de la campaña a las primarias, toda vez que este tipo de detalles logísticos, son los primeros que hay que atender, para no exponerse a pasar malos ratos como los que allí se presentaron.

A propósito, la noble base adeca asistió como siempre a su tradicional Romería Blanca, aunque un poco menos gente en comparación a la del año pasado, pareciera que el nivel de rechazo a algunos directivos está afectando, aun así pudieron disfrutar de suculentas comidas, bebidas y grupos musicales. También comentaron los asiduos visitantes del «Ayacucho» sobre la preocupación que les embargaba por lo que consideran una «crisis de bipolaridad estructural» que podría estar afectando a algunos altos directivos ó directivas presentes en el evento. Por cierto -comentaron- igualmente sobre un desliz de la ahora «Mata Hari» cuando dejó «deslizar» ocultamente a destino incierto «material no encriptado telefónico» de un alto dirigente, muy comprometedor. Sobre éste contenido volveremos a comentar.

“Si quieres lograr algo en la vida, lucha por ello, no te des por vencido, si no persistes, te arrepentirás”

JBS

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí