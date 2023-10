Caleca a Maduro: el voto castigo lo va a barrer #9Oct

Trabajo de: www.talcualdigital.com

Andrés Caleca, el candidato independiente a las primarias, afirmó que las personas están dispuestas a participar en los comicios de la oposición para «salir de (Nicolás) Maduro» y que el denominado «voto castigo» lo va a «barrer» en las presidenciales de 2024.

En una caminata por Catia, en Caracas, Caleca aseveró que «ni haciendo trampa» el mandatario nacional gana en ese sector de la capital.

«Extraordinario el recorrido de hoy por Pérez Bonalde: entusiasmo, receptividad y molestia», así resumió su visita al populoso sector el exrector del Consejo Nacional Electoral (CNE), luego de inaugurar una «Casa de Caleca» en Guarenas, estado Miranda y en Catia. Las primeras fueron abiertas en el estado Aragua.

Según una nota difundida por su equipo de prensa, la «Casa de Caleca» es una iniciativa que sirve para reactivar la militancia política de los ciudadanos, también tiene como fin «demostrar que en cualquier estrato social la gente está dispuesta a participar para salir de Maduro e iniciar la reconstrucción de Venezuela», dijo.

Asimismo, aseguró que la actividad en estas casas no termina el 22 de octubre, día pautado para realizar los comicios de la oposición, independientemente de cuál sea el resultado.

Por otro lado, resaltó que si la elección primaria no se puede llevar a cabo se buscará otro método «porque el objetivo no es la primaria per se, el objetivo es derrotar a Maduro», declaró.

