Henrique Capriles: No me retiré para apoyar a otro candidato, que la gente elija #11Oct

Trabajo de www.talcualdigital.com

En su primera comparecencia ante medios de comunicación luego de retirar su candidatura a la primaria opositora, Henrique Capriles dijo que su prioridad ahora es “derrotar a Maduro y al peor gobierno en la historia de Venezuela”. Agregó que “aquí se trata de lograr el triunfo electoral. Si yo no puedo concretar eso, debo ponerme a un lado”.

- Publicidad -

“Yo me retiro de la primaria porque es claro que estoy inhabilitado. Las inhabilitaciones son arbitrarias, inconstitucionales, yo no me podía auto inhabilitar. Tenemos dos opciones, o lidiamos con la reglas que nos imponen y las vencemos o nos quedamos en la casa. Es un error dejar de votar”, apuntó.

El exgobernador de Miranda afirmó que el objetivo es “que el cambio se dé”. Sostuvo que su decisión cede el espacio a una opción que sí pueda presentarse a las elecciones presidenciales de 2024. “No se trata de tener una candidatura potable para la dictadura, sino una opción viable para los venezolanos”.

Capriles afirmó que mantiene la expectativa de que se produzca un acuerdo, por ejemplo en las negociaciones con el gobierno en México, que permita un camino electoral. “Ojalá se pueda reanudar ese proceso, que se levanten todas las inhabilitaciones. Pero en mi caso la reflexión fue que lo mejor para construir la unidad nacional era ponerme a un lado.

- Publicidad -

Dejó entrever que luchó por que se retomaran las negociaciones para tratar el tema de las inhabilitaciones, un proceso “que pasa por quien tiene la llave: los Estados Unidos”. Afirmó que “a todo el que he hablado en Washington le he dicho que necesitamos alcanzar un acuerdo”, consciente del impacto que en esas conversaciones tienen las sanciones.

¿Y quién debe ser el candidato entonces? “Tenemos que continuar el proceso del 22 de octubre, que la gente participe. No me retiré para apoyar a otra candidatura, que cada venezolano exprese lo que quiera”. Apuntó que su retiro “no es una indirecta a otras candidaturas” también de inhabilitados.

Sin mencionarla pero respondiendo una pregunta sobre María Corina Machado, señaló que quien quiera ganar la presidencia, “tiene que construir la unidad. Si a quienes el día de mañana van a cuidar los votos, a los demás partidos, te la pasas todos los días insultándolos, descalificándolos, irrespetándolos, no va a ser fácil hacerlo. Hay que construir la unidad desde ya, no después del 22 de octubre”.

También dijo tener temores de que pueda abandonar la ruta electoral. “Si hubiese un compromiso claro de que pase lo que pase vamos a estar en esas elecciones en 2024, no tendríamos estas dudas. No queremos repetir el callejón sin salida”.

El excandidato señaló que “quien gane la primaria debería ser el candidato”, y rechazó que puedan existir levantamientos de inhabilitaciones selectivas. “Si a futuro se habilitan algunos y se dejan inhabilitados a otros, yo no me voy a meter ahí. Sería perverso y buscaría dividirnos”, respondió sobre si aspiraría de nuevo si se le elimina la traba impuesta.

Lamentó que no hubo acuerdo –“porque no hubo voluntad política”- entre los candidatos de la primaria sobre qué hacer luego de la primaria con los inhabilitados. “No creo que mi suerte personal, ni la de nadie, deba determinar la suerte del país”.

Pidió abordar los mecanismos para lograr “un sustituto o sustituya que pueda ganar en 2024. Pensemos en lo qué pasó en Barinas. Los que queremos derrotar a Maduro deberíamos estar pensando en cómo sumamos a todas las fuerzas”, sostuvo durante sus palabras.

Capriles dijo que si actores políticos se anotan en la ruta abstencionista para 2024, él irá a votar. “Y habrá candidato por quien votar” pues cree que la oposición aprendió que no se debe salir de los escenarios electorales.

Leer más Tal Cual

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí