Israel permitirá a Egipto entregar ayuda humanitaria a Gaza #18Oct

Israel informó este miércoles 18 de octubre que permitirá a Egipto entregar cantidades limitadas de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu comentó que se aprobó la decisión por pedido del presidente estadounidense Joe Biden, quien se encuentra en el país.

Dijo que Israel “no impedirá” entregas de agua, alimentos y medicamentos mientras se limiten a los civiles en el sur de la Franja de Gaza y no sean para milicianos de Hamas. El comunicado no mencionó el combustible, que también escasea.

No estaba claro cuándo comenzaría a arribar la ayuda. En el cruce de Rafah, la única conexión de Gaza con Egipto, los camiones cargados de ayuda esperan desde hace días. Pero este cruce tiene una capacidad limitada, y Egipto dice que los ataques aéreos israelíes lo han dañado.

Mientras tanto, la furia por el ataque del martes por la noche en el hospital al-Ahli se extendía por todo el Medio Oriente, y cuando Biden iniciaba su visita a Israel para tratar de impedir la extensión del conflicto.

Al llegar, Biden abrazó a Netanyahu y más tarde dijo que la explosión no parecía ser culpa de Israel. “En función de lo que he visto, parece que fue obra del otro equipo, no ustedes”, dijo Biden a Netanyahu en declaraciones ante la prensa.

Poco después de la llegada de Biden, los ataques de cohetes palestinos sobre Israel se reanudaron tras 12 horas de receso. Los ataques aéreos israelíes sobre Gaza también continuaban el miércoles, incluso sobre ciudades sureñas que Israel había descrito como “zonas seguras” para civiles palestinos.

Tras la explosión en el hospital, Jordania canceló un encuentro con Biden, el rey Abdalá II de Jordania, el presidente palestino, Mahmud Abás, y el presidente de Egipto, Abdul Fatá El Sisi. Ahora Biden sólo visitará Israel, según un funcionario de la Casa Blanca.

