RETACITOS #22Oct

Este domingo 22 de octubre, después de un período de más de 11 años, desde que se realizaron las últimas primarias organizadas por la oposición, los venezolanos tendremos nuevamente la oportunidad de acudir a las urnas, para decidir nuestro destino futuro, seleccionando a un candidato único, que será el representante de la unidad, en las elecciones del 2024, cuando enfrentará al candidato del oficialismo, representado hasta estos momentos, por el Inquilino temporal de Miraflores (NMM). Es importante recordar que tiene un rechazo reconocido en todas las encuestas serias y respetables del país, por encima del 80% debido a ser calificado como uno de los principales responsables de la destrucción de la nación, que comparte con el Comandante Galáctico, quien comenzó el proceso que hoy mantiene sumida a Venezuela en la más absoluta pobreza, con casi todos los servicios públicos colapsados y con un deterioro total de la calidad de vida de los ciudadanos, generando que más de 7,5 millones de connacionales hayan huido en estampida del país, proceso que no se detendrá hasta tanto no haya un cambio político. Hay muchas razones para salir a votar. Es trascendental que todos los venezolanos que creemos en la democracia y que aspiramos que este cambio se produzca, vayamos muy temprano a ejercer nuestro derecho al sufragio por el candidato de su preferencia, pero por favor, no se quede en su casa, no permita que otro decida por usted, porque la capacidad de maniobra de la oposición, prácticamente no existe, y esta es la oportunidad de que aportemos nuestro granito de arena para salir de la crisis. En la contienda estarán participando: María Corina Machado, de Vente Venezuela; Delsa Solórzano, Encuentro Ciudadano; Tamara Adrián; Carlos Prosperi, Acción Democrática ®; Andrés Velásquez, Causa R; Andrés Caleca, Independiente; Gloria Pinho, Partido Acción Nacional; César Pérez Vivas, Concertación Ciudadana; Luis “Baló” Farías, Independiente y César Almeida de UPP89. Voten por cualquiera de ellos, quédense con su conciencia tranquila.

La verdad es que para mucha gente, el corte de luz que se produjo el viernes pasado, durante el acto de instalación de las Unidades Populares de Paz en el Teatro Juárez de Barquisimeto, le produjo un “fresquito”, sobre todo porque el principal invitado al evento era nada más y nada menos que Diosdiablo a Caballo, pero además estaban presentes el marinero de agua dulce y el Cocosette, quienes recibieron tremendo templón de orejas, cuando al operador se le olvidó bajar el volumen a los micrófonos y se escuchó a dirigente del PSUV echándoles un bollo, porque ellos eran los responsables de hacer las revisiones previas y garantizar que toda la logística funcionara a la perfección. Estará enterado Diosdiablo que en Barquisimeto se va la luz 4,5 y 6 veces al día, ya que Corpoelec no tiene ningún tipo de planificación, por eso es que ese apagón del viernes 13 de octubre, dejó un sabor dulce en la boca de los barquisimetanos, que dijeron “le dieron una dosis de la medicina que nos dan a nosotros a diario”. Por supuesto que la calentera del alto dirigente del PSUV fue de tal magnitud, que ni siquiera preguntó el nombre y le ordenó al gobernador la inmediata destitución del presidente del Corpoelec Lara (AC), pero no precisamente como consecuencia de la falla eléctrica que se prolongó por 30 minutos, sino que al parecer hasta Caracas han llegado numerosas denuncias en torno a los presuntos negociados que al parecer tenía el personaje, en función de su cargo, desde la presidencia de la Corporación. Cuentan que al día siguiente de la destitución, y dizque dicen que amanecieron, quemando documentos, pero después de ojo afuera no vale Santa Lucia. Cuentan que uno de sus protectores al parecer, es el Cocosette quien lo acompañaba en todas las actividades donde iba a instalar luminarias o transformadores, de allí que ni en la gobernación ni en la Alcaldía se atendieron nunca las denuncias de los usuarios, entre ellas, las de desviar la energía para los lugares donde se realiza la minería de criptomonedas; pero a todo cochino le llega su sábado, pero a este le llegó su viernes y Diosdiablo a Caballo no lo perdonó.

Suponemos que ya el nuevo presidente de Corpoelec, estará enterado que el 96,9% de los larenses acusa a los directivos de la empresa a no haber respondido sobre los aspectos más relevantes de la crisis eléctrica, aun cuando la normativa legal vigente establece claramente la obligación de la Corporación en informar a la ciudadanía, cuándo y cómo habrá de operarse el ahorro de carga. El 76% de los encuestados asegura que sus demandas ante las oficinas de Corporación no obtuvieron respuesta. Cifras recabadas por el Observatorio Activos por la Luz advierten que en septiembre hubo un incremento de 60% más de apagones en Lara con respecto al mes precedente. Si ese dato, lo comparan con el registro de 2022, el incremento en esta fecha es de 89% y en cuanto a las variaciones de voltaje, estas representan 191% más, comparado con su reporte precedente. El tiempo acumulado por apagones en la zona metropolitana Barquisimeto-Cabudare es de 4.391 horas totales, equivalentes a 183 días sin servicio eléctrico. Corpoelec impone al sector industrial draconianas normas para la autogeneración y el ahorro de energía, y son pocas las opciones de solución que ofrecen. Quienes poseen plantas en sus predios, no acceden al gasoíl en la cantidad suficiente para autogenerar, mientras que un mercado negro, hostil y compulsivo, impide que se desarrolle el plan que propone la empresa eléctrica. La situación compromete, además, la capacidad de operar líneas de frío confiables en el sector que produce alimentos, lácteos, carnes, limitando además, la oferta de estos productos, que al escasear, serán más caros. De forma tal que nos enfrentamos a una situación de una complejidad exacerbada, caracterizada por la ambigüedad en el tratamiento del asunto, por los entes responsables del servicio. La ciudad y la región ven limitadas todas sus posibilidades de desarrollo a consecuencia de la crisis en el sector eléctrico. Con semejantes impedimentos, es imposible hablar de un verdadero plan de desarrollo para la región. Es de urgencia impostergable que la ciudadanía canalice su inconformidad y exija correctivos.

Los acuerdos que acaban de ser suscritos en Barbados entre el gobierno y la oposición, no han llenado las expectativas de la mayoría de los venezolanos, aun cuando si hay quienes aseguran que se ha dado un paso adelante, para poder realizar las primarias sin contratiempos y también para ir construyendo los caminos para las elecciones del 2024. Sin embargo, hay que atender lo que dicen algunos analistas, como es el caso de LVL, quien asegura a través de las redes que los acuerdos no representan un reconocimiento de legitimidad del gobierno venezolano por parte de los Estados Unidos, ni una eliminación de sanciones y es cuando surge la pregunta, ¿entonces qué es lo que los tiene tan contentos? pregunta que nadie ha respondido aún. Si nos despojamos de patrioterismos y somos objetivos, ¿cuáles son los elementos de peso que tiene la oposición venezolana para negociar y que obliguen a la dictadura a ceder posiciones? Ciertamente que no quisiéramos estar en la posición del presidente de la Delegación, porque hasta donde hay conocimiento, los únicos que tienen al inquilino temporal de Miraflores, agarrado por la muchísimas memorias, son los gringos, quienes le habrían dicho a la delegación venezolana, o firmamos nosotros directamente o ustedes lo hacen para las fotografías y los micrófonos. Por supuesto, hay unos aspectos formales que han quedado claros: Las elecciones presidenciales serán en el segundo semestre de 2024; Habrá observación internacional; Se abrirá el registro electoral en Venezuela y en el exterior; Se acuerda buscar mecanismos para defender los activos de Venezuela en el exterior, focalizados en el tema de CITGO, pero implícitamente también recursos congelados y representación en las demandas a la nación en el exterior y se acuerda rechazar las pretensiones de Guyana sobre el Esequibo y defender nuestro territorio. Las inhabilitaciones no se incluyeron, tampoco como enfrentar la pobreza, y algunos otros temas que todos confiaban en que fueran incluidos, pero si no tienes con qué negociar, tienes que conformarte con lo que te den.

Uno de los más graves problemas que tiene la economía venezolana, y para el cual no se ha podido encontrar las soluciones requeridas, es precisamente la inflación. El último Informe económico IIES/UCAB menciona que, en lo que va de año, la variación mensual de precios de bienes y servicios “muestra un patrón cíclico menos volátil”, afirmando además que su comportamiento ha sido creciente en los tres primeros trimestres. En ese sentido, la investigación estima que en 2023 la inflación superará ampliamente la del año pasado. “Los niveles de inflación puntual y promedios previstos para todo el año, 314% y 389%, son mayores que los de 2022, 234% y 187%, respectivamente”, apunta el texto. Recuerdan que la política recurrente de financiamiento monetario aplicada por el Ejecutivo y la depreciación del bolívar frente al dólar son dos de las causas que siguen generando presión inflacionaria, más aún en una economía con alto nivel de dolarización. “A medida que el proceso inflacionario se prolonga y profundiza, la relación entre la depreciación del tipo de cambio y la variación y volatilidad de los precios se vuelve más estrecha. Aunado a esto, también se ve afectado el proceso de formación de las expectativas vinculadas a los movimientos del tipo de cambio, haciendo que la reacción de los agentes sea más pronunciada ante una depreciación que ante la apreciación del tipo de cambio nominal”. Para 2024, la proyección del IIES UCAB es que la inflación sea menor, aunque se mantendrá en tres dígitos y se ubicará en 219,1%. Los economistas insistieron en la necesidad de generar una política que atienda los múltiples factores que inciden sobre este fenómeno, con el fin de superar su prolongada permanencia. Aseguraron que el control de la inflación es “uno de los requisitos mínimos para cualquier programa económico que busque colocar al país sobre una senda de crecimiento sostenible”. Se advierte que no sólo con la reducción del financiamiento monetario, y la correspondiente reducción en la variación de los agregados monetarios, basta para lograr el objetivo. El manejo de las expectativas, la reducción de la inercia a través de la reducción de los mecanismos de indexación, todo ello en un contexto de elevada y creciente dolarización de la economía, son elementos claves a tener en cuenta para cumplir con la meta. Esto implica a su vez, importantes reformas institucionales y regulatorias que van más allá de la reformulación de la política antiinflacionaria”.

La mayoría de emisoras FM de Barquisimeto, tienen sus plantas transmisoras alla arriba, vía Río Claro, más allá del Manzano, también Promar TV tiene la suya en el mismo sitio. El jueves 19 de octubre, a las 6:50 a.m. falló la luz y todas las emisoras quedaron fuera del aire, a las 12,30 p.m. no se había podido resolver el problema. Afirman que el “Tabaco” que es una especie de fusible se dañó y como no había repuesto, decidieron sustituirlo por alambres entorchados, que por supuesto no aguantó la fuerza de la energía y también reventó. Desde muy temprano un camión de Corpoelec, con una cuadrilla de trabajadores, estaba listo para subir a hacer frente al problema y hacer la reparación correspondiente, después de una espera de seis horas, pero resulta que el camión no pudo salir porque hacía falta la firma de un funcionario para que autorizara la salida del vehículo. A las 3,47 pm el sector de Bello Monte seguía sin luz. quienés no tienen planta propia se fundieron. El servicio eléctrico fue restituido a las 4,29 PM, casi 11 horas después de iniciarse la falla. ¿Acaso es con estas demostraciones de eficiencia, como se está estrenando en nuevo presidente de la Corporación en el estado? Si no pudo con este caso tan simple, menos podrá con los apagones diarios. SOS.SOS.

A propósito, trascendió el viernes pasado que presuntamente desde el alto nivel del Gobierno, dizque le advirtieron a los radiodifusores, mediante instrucciones claras y precisas, que ninguna de las emisoras del país debería participar en operativos especiales, con motivo de las elecciones primarias que se están celebrando este domingo 22 de octubre en todo el país, que aquellos que no atiendan a este “sugerencia” que se atengan a las consecuencias, que debemos entender como su salida inmediata del aire, por órdenes de la Comisión de Inquisición, que no requiere de muchos estímulos para cerrar emisoras y que en las últimas semanas por lo menos tres, pasaron por esa guillotina. La verdad que conociendo como el régimen maneja estas cosas, no causaría ninguna sorpresa.

La Contraloría del estado Lara y las autoridades de la Salud en la región, deberían abrir una investigación de inmediato, en tormo a una serie de negocios destinados a la venta de medicinas e insumos medico quirúrgicos, que se han estado abriendo de manera solapada y clandestina dentro de las áreas internas del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda. Denuncian que uno de estos locales dizque pertenece a un familiar de una alta funcionaria de la Contraloría y ex Fiscal Superior; una diputada a la AN (GK) también prepara su local dentro del nosocomio también con propósito de vender insumos médicos; mientras que asegura que la progenitora de esta diputada supuestamente es la dueña del cafetín que esta por los lados de la emergencia, así que a ponerse alpargatas que lo que viene es joropo. La pregunta de las 64 lochas ¿Quién autoriza la instalación de estos negocios? ¿Cuánto hay pa eso?

Le dijeron maula públicamente. Qué pena, al burgomaestre de la Perla del Norte, le leyeron un “comunicado” en el cual le hacen un llamado para que cancele las deudas de producción de las Ferias de 2022; también cancelar la deuda del reencuentro de los ex adolescentes, quienes se presentaron en la Feria de 2022; también cancelar la producción de la Feria del año 2023; cancelar el Vallenato del cantante CM; igual debe pagar la deuda al grupo bailable HMH, emplazándolo a cancelar las deudas pendientes. Ya en esta sección hemos mencionado en varias oportunidades los vicios y malas mañas de este personaje, sin que aún se sepa quién es el que lo apadrina, porque a pesar de la contundencia de las denuncias, algunas de las cuales se han presentado con sus respectivos soportes personaje sigue haciendo de las suyas y se pasea por el pueblo con su cara bien lavada, como si no quebrara un plato, cuando ya todo el mundo sabe que acabó con toda la vajilla.

A Carora más nunca llegó la gasolina subsidiada, además no informan si despachan o no, mientras que los abusos y atropellos en las colas son para coger palco. Hace meses atrás se advirtió a los usuarios y se les invitó a censarse para no tener que hacer más colas y también que la programación de placas se anulara en Carora y fuese por gandola, (ante las constantes fallas de combustible subsidiado) como lo hacen en Puricaure, Palmarito y Cantarrana, allí se hace por gandola. Pero no apoyan y se dejan imponer este tormento por los que siempre quieren estar de primeros y que son minoría. Ni lo sueñen que el prefecto o el Gobierno les va a resolver este problema mientras permanezcan en el poder. Son los propios afectados los que pueden hacerlo, si se unen y se organizan y mantienen su voluntad de no permitir que los sigan pisoteando.

Como en este país no se pasa un mes sin que no haya una campaña electoral de alguna entidad, colegio profesional o gremio, una fuente altamente confiable, vinculada estrechamente con los gremios empresariales del país, asegura que la campaña para la presidencia de Fedecámaras para el 2025, cuando cumpla su período Adán Celis Michelena, ya comenzó y aun cuando no adelantó detalles, dijo que había que estar muy pendiente de los potenciales “candidatos”, quienes aprovecharán sus posiciones gremiales para movilizarse por el país, contactar a las organizaciones de base e ir conformando equipos de apoyo para cuando llegue el momento de poner las cartas sobre la mesa, lo cual no nos causa sorpresa, porque durante los 53 años que en forma consecutiva hemos estado dando cobertura a esta organización, no es la primera vez y tampoco será la última que esto ocurra.

La libertad de Roland Carreño, así como la de Juan Requesen y de otros cuatro presos políticos, fue recibida con beneplácito por quienes somos amigos personales de ambos personajes, quienes nunca debieron estar en prisión, porque en ambos casos se trató, según sus abogados de juicios políticos amañados, sin pruebas, sin ningún soporte comprometedor, de allí que ambos han perdido 3 o 4 años de sus vidas, que nada ni nadie les podrá recompensar. Requesen estaba desde hace más de un año con una medida sustitutiva de Casa por cárcel, mientras que Roland estuvo todo el tiempo tras las rejas, mientras se le daba largas al juicio mediante medidas dilatorias, que iban desde la ausencia del juez de la causa, hasta la falta de vehículos para trasladarlo hasta el tribunal. Hoy ya está en libertad y satisface ver que lo trataron bien en prisión, porque ni siquiera se puso en la línea. Bienvenido a la libertad, mi querido amigo.

Sería interesante averiguar si es cierto que los trabajadores de la Alcaldía de Crespo, a esta fecha y hora no han podido cobrar la primera quincena de octubre, mientras que los jubilados también están en la peladera, comiéndose un cable. Afirman los afectados, que estén plenamente seguros que en la casa de Julius no deben faltar la comida, que allí le meten a los “tres golpes” sin ningún problema y que los condumios del almuerzo y la cena los acompañan con birras frías y escocés mayor de edad, que seguramente que no se pagan con el sueldo del funcionario.

A propósito, es tal el temor que le genera a la gente del gobierno el avance indetenible de María Corina Machado, que desde la semana pasada, dizque por instrucciones de la Alcaldía, ordenaron el cierre de por lo menos tres de los centros de votación para las primarias de este domingo, entre ellos un auto lavado; afortunadamente la respuesta de la población fue inmediata y se logró conseguir lugares alternos, para que la mayoría de los ciudadanos de Palavecino, puedan salir a sufragar tranquilamente. La espontaneidad de la gente y el convencimiento de la bondad de las primarias, es de tal magnitud que la gente decidida de las comunidades, hasta los más pobres, se han organizado para brindar desayuno y almuerzo a los testigos de mesas, conscientes de la importancia que tiene el evento histórico que se estará realizando este domingo.

Alertan vecinos que en la carrera 16 entre calles 39 y 40 al parecer existen negocios, uno de cambio de aceite de vehículos y otro de venta de repuestos de motocicletas, lo cual al parecer no representa ningún problema, el caso es que dizque los dueños de estos negocios tienen unas camionetas rusticas que presuntamente las estacionan en las aceras de ambos lados, de tal manera que siendo la calle muy angosta, el ciudadano de a pie, tiene que exponerse caminando por la calzada, porque la calle está ocupada por estos vehículos. Esperamos que los dueños de los negocios, tomen conciencia que están violentando el derecho de los peatones, al ocupar las aceras, y comiencen a tomar las previsiones para estacionar sus vehículos, en sitios donde no estorben, quienes pasan por allí diariamente, se los agradecerán y nosotros también.

Persisten las quejas de los vecinos del Parque Ayacucho, centro de esparcimiento que se mantiene en total oscuridad en las noches, lo que impide que la gente acuda a caminar o a llevar a sus niños a que reciban aire fresco; lo que más molesta es que estas instalaciones las ponen como una tacita de plata cuando van a realizar alguna actividad política y proselitista del partido PSUV, o cuando va para Barquisimeto alguno de los dirigentes revolucionarios de la capital; no existe vigilancia y por lo tanto el espacio es un caldo de cultivo para la proliferación de indigentes, maleantes y ladrones de todo tipo, por supuesto no hay ninguna autoridad, ni municipal ni estadal, ante la cual elevar las quejas, así que solo queda acudir a la Corte Celestial .

“Si quieres lograr algo en la vida, lucha por ello, no te des por vencido, si no persistes, te arrepentirás”

JBS

