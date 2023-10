VIDEO Junta Regional de Primaria dio a conocer las cifras de votos de los candidatos en Lara #26Oct

Representantes de la Junta Regional de Primaria en el estado Lara se pronunciaron la mañana del jueves 26 de octubre en relación a los resultados de la elección de la oposición venezolana, así como de las acusaciones que han hecho desde el régimen nacional.

“Los votos por candidatos en el estado Lara hubo un total de 208.259 votos. Votos nulos, 1598. Tamara Adrián, 139 votos. María Corina Machado 197.455 votos. Luis Faria 243 votos. Gloria Pino 205 votos. Delsa Solorsano 187 votos. César Pérez Vivas 622 votos. César Almeida 92 votos. Carlos Prosperi 4.543 votos. Andrés Velázquez 913 votos. Andrés Caleca 518 votos. Estos son resultados con base al 97% de las actas escrutadas en el estado Lara”, expresó la presidenta de la Junta Regional de Primaria, Nelly Cuenca.

Cuenca ratificó su argumentación jurídica con respecto a las acusaciones y señalamientos efectuados desde el Ministerio Público así como de distintos representantes de la administración nacional, acerca del “fraude electoral” en los comicios internos del pasado domingo 22 de octubre.

“Ninguno de los que está aquí y ninguno de los miembros de la Comisión Nacional de Primaria, ni los miembros de la mesa electoral, ni los coordinadores, ni los monitores se han hecho pasar por otra persona y menos por personas del gobierno”, sentenció por el delito de usurpación de funciones e identidad.

“En caso de que algún elector se haya infiltrado con mala intención, esa es su responsabilidad penal”, aseguró en el caso de “votantes oficialistas infiltrados”.

En este sentido, comentó que el fraude electoral implica la manipulación de resultados para favorecer a un candidato y perjudicar a otro; por lo que sentenció que los electores “pueden tener la seguridad de que los votos que aquí estamos contando fueron los votos que ellos depositaron”.

“Yo le he mostrado aquí cuál ha sido la votación obtenida por la ciudadana María Corina Machado y cuál ha sido la votación obtenida por los otros candidatos. De manera que aquí no hay ningún delito y si el sistema judicial en Venezuela se quiere lavar la cara, yo le pido que no se preste a esta burda manipulación, a esta persecución, a añadir más piedritas al expediente que cursa en la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad contra autoridades del Estado venezolano”.

Desde la Junta Regional de Primaria destacaron que aunque falta una cantidad mínima de actas por totalizar, las mismas no alteran el resultado final donde se ratifica a María Corina Machado como ganadora de la elección primaria.

