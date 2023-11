Preparación del Equipo del Año de FIFA: ¿Quiénes son los posibles integrantes?

Después de décadas con el nombre de FIFA, Electronic Arts decidió renombrar la famosa franquicia a EA FC 24. Sin embargo, la tradición de seleccionar el Equipo del Año continúa. La comunidad de jugadores vota para determinar quiénes tendrán el honor de formar parte del once inicial, y la competencia es feroz.

No hay espacio para Haaland

El Equipo del Año 23 de FIFA contó con Thibaut Courtois como portero, Theo Hernández, Virgil Van Dijk, Eder Militao y Achraf Hakimi en defensa, Jude Bellingham, Kevin de Bruyne y Luka Modrić en el mediocampo, y Kylian Mbappe, Karim Benzema y Lionel Messi en la delantera. Erling Haaland, uno de los máximos goleadores del fútbol, quedó fuera y fue nombrado el 12th jugador en el TOTY.

Cambio de escenario

Al observar el once inicial del año pasado, podemos prever algunos cambios. Luka Modrić continúa en su mejor forma y recientemente se convirtió en el jugador más veterano en participar en El Clásico en la historia de LaLiga española. Sin embargo, debido a su edad y la aparición de Jude Bellingham, está teniendo menos tiempo en el campo y probablemente no estará en el once inicial. Karim Benzema se trasladó del Real Madrid a Arabia Saudita y ha pasado desapercibido para muchos jugadores de EA FC 24. Incluso Lionel Messi, quien tuvo una excelente temporada en el Inter de Miami, está en duda para el primer puesto.

¿Quiénes serán seleccionados?

Electronic Arts anunciará los nominados al Equipo del Año el 8 de enero de 2024, y los once finalistas se darán a conocer el 18 de enero. La comunidaEquid de jugadores podrá elegir entre 100 nominados, y estamos seguros de que todos los once finalistas anteriores estarán entre ellos. Pero, ¿quiénes son los favoritos para el TOTY?

El primer nombre que resalta es Jude Bellingham. Tras su traspaso al Real Madrid desde el Borussia, ha elevado su ya impresionante juego y ha anotado 13 goles en 13 partidos de la nueva temporada. Se ha convertido en la nueva cara de la franquicia, ganando una gran cantidad de seguidores.

Lionel Messi ha causado furor en Estados Unidos, llevando al modesto Inter de Miami a su primer trofeo y siendo el máximo goleador. Los aficionados también podrían premiar su desempeño del año pasado en el Mundial de Qatar, donde lideró a Argentina a ganar el título mundial.

El rendimiento de Erling Haaland es simplemente asombroso. En la temporada 2022/23 anotó 56 goles que ayudaron al Manchester City a ganar el triplete, y en la nueva temporada lidera la tabla de goleadores con nueve goles en nueve partidos.

Kylian Mbappé fue el jugador más votado para el TOTY en 2023, y es posible que repita este logro en la próxima edición. El dinámico delantero anotó 55 goles con el PSG y ayudó a Francia a ganar la Bota de Oro en el Mundial del año pasado, incluyendo un triplete en la final.

Otros jugadores destacados

Kevin De Bruyne proporcionó nada menos que 32 asistencias, contribuyendo a que el Manchester City ganara la Liga de Campeones y la Premier League.

Su compañero de equipo, Rodri, reconocido como el mejor centrocampista defensivo del mundo, jugó más partidos que nadie y anotó el gol de la victoria en la final de la Liga de Campeones.

Martin Odegaard tuvo una temporada sobresaliente con el Arsenal, al igual que Kvicha Kvaratskhelia con el Nápoles, Ilkay Gundogan con el City y ahora con el Barcelona, y Bernardo Silva con el Manchester City.

En cuanto a la defensa, Hakimi, Van Dijk y Militao siguen siendo fuertes contendientes un año después, pero también debemos mencionar a Ruben Dias, Josko Gvardiol, David Alaba y Lisandro Martínez. En la portería, Thibaut Courtois enfrentará una fuerte competencia de Emiliano Martínez, Alisson y Marc-Andre ter Stegen.

