OPINIÓN Entorno en viñetas #10Nov

Resumen

-En el panorama nacional, el presidente Nicolás Maduro ha emitido un decreto que exige a los bancos destinar el 15% de sus préstamos para respaldar a mujeres emprendedoras locales, mientras nombra a la Dra. Maryuri Bargiela para liderar el programa CrediMujer. En otro orden de ideas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha obtenido la aprobación de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para llevar a cabo un referendo consultivo sobre la defensa del Esequibo el 3 de diciembre. Las cinco preguntas planteadas abordan temas cruciales en la disputa territorial entre Venezuela y Guyana. En el ámbito económico, las exportaciones entre Venezuela y Colombia han aumentado un 67% en los primeros ocho meses de 2023, principalmente a través de Paraguachón y Táchira, impulsadas por productos como abonos, productos químicos, combustibles y metales.

-En el acontecer latinoamericano, se pronostica una disminución del 2% en las exportaciones de bienes de la región en 2023 debido a la debilidad del comercio global y la caída de precios. Sin embargo, se espera un crecimiento del 12% en las exportaciones de servicios, impulsadas por el turismo y servicios digitales, con China como un importante socio comercial. En Panamá, la escasez y el aumento de precios de productos agrícolas se relacionan con protestas contra la explotación de cobre por First Quantum Minerals LTD y la aprobación apresurada de la Ley 406 de 2023.

-Respecto a los mercados financieros globales, los índices bursátiles estadounidenses experimentaron aumentos notables, mientras que las tasas de interés de bonos soberanos disminuyeron, y la Reserva Federal ha detenido las subidas de tasas de interés. En Europa, el sector inmobiliario y de construcción mostró un aumento de valor debido a la corrección de tasas de interés, y en Asia-Pacífico, los índices bursátiles de Hong Kong y Japón registraron incrementos. En cuanto a las materias primas, el precio del Petróleo Brent experimentó una corrección a la baja, colocándose por debajo de los 90 dólares por barril debido a decisiones de bancos centrales y tensiones en Oriente Medio, mientras que el precio del Oro se mantuvo estable como activo refugio en medio de la incertidumbre económica y geopolítica

VENEZUELA

-El presidente Nicolás Maduro ordenó que los bancos en Venezuela destinen el 15% de sus préstamos a apoyar a mujeres emprendedoras del país. Además, nombró a la Dra. Maryuri Bargiela como líder del programa CrediMujer. En su programa «Con Maduro +», también designó a quienes estarán a cargo de la Gran Misión Venezuela Mujer: Cilia Flores de Maduro será la coordinadora jefa y Delcy Rodríguez será la secretaria Ejecutiva. Lo mencionado abre un importante espacio para que la mujeres venezolanas financien con la banca nacional sus emprendimientos.

-El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha obtenido el aval de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para las cinco preguntas que serán parte del referendo consultivo sobre la defensa del Esequibo, programado para el 3 de diciembre. El presidente del CNE, Elvis Amoroso, informó que han recibido la sentencia 1469 del TSJ, que ratifica la constitucionalidad de las preguntas planteadas para el referendo. Este paso era esencial para avanzar en la organización de la consulta popular. Las cinco preguntas abordan cuestiones fundamentales relacionadas con el conflicto territorial entre Venezuela y Guyana sobre el Esequibo. Entre las interrogantes se incluyen temas como el rechazo a un antiguo fallo arbitral, la adhesión al Acuerdo de Ginebra de 1966 como la única vía legal para resolver la controversia, y la negativa a reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en este asunto.

El Esequibo en disputa, parece ser uno de los pocos puntos de encuentro entre el oficialismo y la oposición, compartan o no la realización del referendo. Valdría la pena, que la agenda de acuerdos entre ambas fuerzas políticas comience a pivotar sobre los puntos de encuentro, como este particular del Esequibo relacionado a nuestra soberanía, así como la preocupación compartida por el oficialismo y la oposición respecto a la crisis económica venezolana. Los desencuentros entre las partes, más relacionados con temas políticos, es importante abordarlos, sobre la base de las coincidencias, no de las diferencias. Resultó muy interesante la semana pasada, como voceros oficialistas y opositores, arremetieron contra el juicio de valor a favor de Guyana, emitido por Almagro, Secretario General de la OEA.

-Las exportaciones entre Venezuela y Colombia aumentaron un 67% de enero a agosto de este año, llegando a 94,1 millones de dólares, en comparación con los 56,4 millones de dólares en el mismo período de 2022, según la Cámara de Integración Económica Venezolano Colombiana (Cavecol). Un 37% de estas exportaciones se hicieron por vía terrestre, principalmente a través de Paraguachón y Táchira. Los principales productos exportados son abonos, productos químicos orgánicos, combustibles y aceites, y fundición de hierro, acero y aluminio. El intercambio comercial binacional entre enero y agosto de 2023 fue de 509,9 millones de dólares, un aumento del 12% en comparación con 2022.

Por la cifra mencionada, la balanza comercial transfronteriza se inclina a favor de Colombia y estamos en un momento económico país, donde es importante equilibrar los flujos financieros del comercio bilateral entre Venezuela y Colombia. Si bien, el importar productos terminados de Colombia puede ser importante para nuestro país, el aumentar la exportación de materia prima al vecino país, bien podría incrementar los ingresos de Venezuela, lo que a todas luces es muy necesario. En este sentido, la exportación de gas natural venezolano, se erige como una importante oportunidad de negocios, ya que los yacimientos colombianos se encuentran comprometidos. Ojalá el gobierno nacional, en conjunto con los inversionistas y los operadores privados de hidrocarburos prioricen esta alternativa y agilicen los proyectos de inversión para la explotación de gas en Venezuela, más aún después de que fuera otorgada la Licencia 44 de la OFAC, que aligera las sanciones en este rubro.

LATAM ENLATADA

-Según la Cepal, en 2023, los ingresos por exportaciones de bienes de América Latina disminuirán un 2%, debido a la debilidad del comercio por la crisis económica global. A pesar de un aumento del 3% en el volumen exportado, no se podrá compensar la caída del 5% en los precios de los productos de exportación. Por la misma razón esgrimida, las importaciones de bienes también caerán un 6%. Se espera que las exportaciones de servicios crezcan un 12%, impulsadas por el turismo y servicios digitales. China se ha convertido en un importante socio comercial para la región, principalmente por la compra de recursos naturales. La diversificación de la canasta exportadora es esencial para reducir la dependencia de las materias primas, por lo que resulta perentorio desarrollar el sector secundario de nuestras economías para agregar valor a la materia prima que generamos.

-En Panamá, la escasez y el aumento de precios de las hortalizas se deben a las protestas que ya llevan 12 días y han paralizado la logística relacionada con estos productos. Los manifestantes buscan derogar una ley que permite la explotación de cobre por First Quantum Minerals LTD (FQM), inmensa empresa minera canadiense. La Ley 406 de 2023, que protege la concesión de FQM por 40 años, fue aprobada de forma apresurada sin consulta adecuada y reemplaza un contrato anterior declarado inconstitucional en 2017. Además, se han señalado acusaciones de sobornos millonarios por parte de la minera para su aprobación en la Asamblea Nacional. Una vez más, en nuestros países, entregamos las riquezas a multinacionales, sin pensar en el bienestar a futuro de la gente.

DE MERCADOS

-Esta semana, el Dow Jones, S&P500 y NASDAQ experimentaron fuertes ascensos, del 5,07%, 5,85% y 6,61% respectivamente.

En Estados Unidos, el informe de empleo reveló un aumento en la tasa de desempleo para situarse en un 3,9%. Las señales de enfriamiento en el consumo de bienes servicios y la tendencia a una ralentización en la inflación, con una tasa acumulada a otubre de 3,7%, dieron pie a la Reserva Federal (Fed) a no subir las tasas de interés este mes. Lo mencionado, ha generado caídas notables en las tasas de interés de bonos soberanos.

Aún resulta muy incierto el horizonte del Mercado americano, ya que si bien las variables macroeconómicas tienden a mejorar, todavía no se ha alcanzado la inflación meta del 2% planteada por la Fed. Algunos analistas, ven probabilidades de un último incremento en las tasas de interés en diciembre. Por ahora aconsejamos a los inversionistas, mantener sus portafolios con una alta disponibilidad de Cash y Bonos públicos o privados grado de inversión al 5% de rendimiento, en colocaciones en ambos casos de muy corto plazo (no mayores de 30 días) y estar atentos a oportunidades para la compra de acciones a la baja.

MATERIAS PRIMAS

El precio del petróleo Brent cayó un 5.89% esta semana, alejándose de los 90 dólares por barril, alcanzados hace pocos días. Después de la subida reciente debido a las tensiones en Oriente Medio, la corrección observada fue determinada por la decisión de los bancos centrales de mantener los tipos sin cambios. Igualmente seguimos esperando precios futuros con tendencia al alza, por la gran incertidumbre respecto al conflicto de Gaza, que involucra indirectamente a todo el mundo árabe, así como a la tendencia futura a aumentar el consumo de hidrocarburos en la medida que al economía mundial despierte.

Por otro lado, el precio del oro se mantuvo estable, con una pequeña subida del 0.57% esta semana, situándose por encima de los 1.950 dólares por onza. El oro se mantiene como un activo refugio en medio de la incertidumbre económica y geopolítica.

ECONOMÍA EN CIFRAS

*variación respecto a la semana pasada

**índice quinta crespo: promedio del precio de los alimentos de la canasta básica en los principales mercados municipales del país (hortalizas, frutas, proteínas animales, cereales, lácteos, etc.)

Dólar

Tasa de cambio paralela: 37,10 (-0,05%*)

Tasa de cambio BCV: 35,23 (0,31%*)

Devaluación acumulada año (paralelo): 77,34%

Tasa de cambio paralela prevista al cierre de 2023: 50,00

Inflación

Índice Quinta Crespo** (IPC alimentario): Bs 145.83 (+0.72%*)

Inflación acumulada año: 163.84% (ajustado)

Inflación acumulada prevista al cierre de 2023: 250%

Dolarización

Extensión de dolarización informal: 52%

Extensión de la dolarización prevista al cierre de 2023: 55%

Commodities

Petróleo Brent: $85,15 por barril (-5.89%*)

Oro: $1.999,90 (0.57%*)

Criptoactivos

BTC: $34.711,68 (2,36%*)

ETH: $1.829,75 (2,79%*)

Mercado Bursátil

Dow Jones: 34.061,32 (5,07%*)

S&P500: 4.358,34 (5,85%*)

NASDAQ: 13.478,28 (6,61%*)

Bolsa de Valores de Caracas -IBC: 61.609,38 (7,16%*)

