InfografíaIMP ¡Así marcha la tabla! Este martes inicia la quinta semana de la LVBP #14Nov

La quinta semana de la temporada 2023-2024 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) comienza hoy, martes 14 de noviembre, con cuatro juegos en la agenda, donde se espera que sean unas jornadas cruciales para varios equipos que quieren cerrar noviembre de la mejor manera, para estar cómodos de cara al Round Robin.

Los Leones del Caracas, que buscan el bicampeonato de la LVBP, lideran la tabla de posiciones con una de las mejores ofensivas del circuito.

Los juegos programados para hoy son los siguientes:

Navegantes Vs. Bravos

Águilas Vs. Cardenales

Leones Vs. Tigres

Caribes Vs. Tiburones

Por otro lado, Tiburones de La Guaira y Tigres de Aragua han anunciado nuevas adquisiciones en la quinta semana de competencia de la temporada 2023-2024 de la LVBP.

Los bengalíes han recibido a los jugadores Ángel Aguilar (IF), Leobaldo Cabrera (OF), Ezequiel Tovar (IF) y Keyber Rodríguez (IF). Por su parte, el conjunto litoralense se ha hecho con los servicios de Carlos Rivero (IF), Ángel Padrón (LZ), Pedro Rodríguez (LD) y Willson Contreras.

