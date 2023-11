RETACITOS #19Nov

Movimiento telúrico con «movida de mata» incluida es lo que al parecer está ocurriendo en la sede del ente recaudador del Municipio Iribarren, SEMAT. Desde esta sección hemos venido alertando en numerosas oportunidades, sobre una inmensa ola de denuncias en diferentes sedes de organismos públicos de la región, donde aparecen incursos en presuntos actos de corrupción, un significativo número de funcionarios. En esta oportunidad se reiteran las denuncias sobre esta dependencia municipal. Casi todos los directivos de distintas gerencias de esta institución dizque vinculados en hechos irregulares. La jefecita del SEMAT se encuentra en el «ojo del huracán» ya que está en desarrollo el «desmantelamiento» de su equipo de línea gerencial de su confianza, entre las cuales se encuentra su principal socia, una altísima funcionaria de fiscalización; una alta funcionaria de la gerencia de recaudación, la otra jefecita de atención al contribuyente. Toda esta trama ha pasado por cobros ilegales a empresas con puntos «paralelos» desviando los tributos a cuentas particulares y dejando a los ya «golpeados» contribuyentes en el «limbo» jurídico tributario. Se da cuenta de la «suspensión» de algunos de éstos «avispados» servidores públicos «revolucionarios», así como otros ya destituidos. El ambiente a lo interno de dicha dependencia sigue siendo muy tenso y con mucho hermetismo. Todo parece indicar que «no quedaría hueso sano» con sus muy honrosas excepciones claro está. Lo cierto es que papeles van y vienen como es el caso de (ML) quien trabajaba en la gerencia de licores, suspendida de su cargo por colocar puntos paralelos para el cobro de los trámites municipales y licorerías. Seguiremos atentos al tema e informando del resto de los «presuntos» implicados. Tiene la palabra el señor Cocosette como burgomaestre.

Descaro total y una burla hacia los trabajadores (as) de Mercabar es lo que hasta hoy está haciendo el máximo organismo en materia laboral, esto queda en la zona industrial, la media naranja. Al parecer desde hace un mes este inspector laboral ha convocado a los trabajadores a 3 reuniones pero a última hora las pospone , lo que evidencia lo poco serio que es. Trascendió que el “Precursor” y jefecito del mercado y su persona se reunieron en Corpolara, otra vez se reunieron en Carora y así sucesivamente. Se comenta que el mirandino se lanzará a la alcaldía de Carora y anda en plena campaña electoral en esa región a pesar del poco tiempo en mercabar. Los últimos Retacitos han calado duro en Mercabar ( presidencia , trabajadores y en el área de comerciantes ). Tanto es así que el propio jefecito de Mercabar para lavarle la cara a los patriotas cooperantes (léase sapos) y fotógrafos del centro distribuidor de alimentos y a algunos policías nacionales, por supuesto no todos, han sido denunciados por los trabajadores honestos, este precursor en compensación los premió por su labor realizada; el jueves 9 sacaron a un trabajador esposado sin ningún procedimiento legal, lavando también la cara al peaje , para decir que combaten el robo de dinero , cuando en realidad son ellos mismos que andan en la cuerda floja, se cobran y se dan el vuelto, no son solo de doble cara, sino de doble filo, al extremo que en el en peaje no existe ningún control en cuanto al manejo de dinero, de manera que como trabajadores los retamos a que hagan una auditoría para que queden al descubierto.

Menos mal que los trabajadores serios y honestos, a pesar del acoso y la persecución, siguen denunciando por todos los medios legales la violación de contrato colectivo y la injerencia de la policía nacional en el área de la Romana (pesa). Afirman que a pesar de las denuncias, continua por parte de la administración de Mercabar, sin ningún motivo e irrespetando la normativa legal vigente, los arrebatos de los galpones para dárselos al mejor postor, resultando lo más grave, que presuntamente en esos galpones en horas de madrugada, el contrabando hace de las suyas, es decir, juega garrote, llegando a tales extremos, que cuando se hacen procedimientos para evitar la entrada de mercancía de contrabando a Mercabar los afectados llaman a nada más y nada menos que al propio precursor para que los salve de multas y decomisos. Mansas las lapas. Los trabajadores anexan copia de un escrito del Ministerio del Trabajo (INSASEL) dirigido a Mercabar y nada que cumple el patrono, señalando que como eso tienen más escritos. También agregan fotos de personal civil y militar condecorados, por patronales y disque por hacer el trabajo sucio. Aseguran que hasta el jefecito de recaudación aliado al precursor, le van a salir raíces en ese puesto en Mercabar, ya que tiene como padrino al temible Juancho Serrucho y allí todos los identifican como “La sombra”. Para el lunes 13 los trabajadores de Mercabar fueron recibidos en el CLEL por algunos diputados y delegados de los derechos humanos, allí escucharon sus quejas, veremos lo que de allí sale. En todo caso, los trabajadores serios y honestos del Mercabar, pueden seguir contando con nuestro apoyo a sus luchas, por cuanto le hemos estado haciendo un seguimiento a este obra monumental, prácticamente desde su inauguración, pero lamentablemente le pasó lo mismo que a Pdvsa, fue brutalmente politizada y en varias oportunidades ha estado a punto de cierre, pero prefieren mantenerlo operando, así sea a perdidas, porque hasta esta fecha no creo que exista algún informe de gestión, que demuestra que en los últimos años los números son negros, preséntenlos, si se atreven, pero eso si con todos sus soportes, no me vengan a cortar con un vaso de cartón.

Para los poco entendidos, Los gavilanes es una zarzuela en tres actos y cinco cuadros en prosa, con música de Jacinto Guerrero y libreto de José Ramos Martín. Se estrenó el 7 de diciembre de 1923 en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, siendo una de las obras más emblemáticas y tradicionales de este género lírico español. El sábado esta icónica zarzuela fue montada en el Anfiteatro del Complejo Ferial de Barquisimeto, con músicos, artistas, personal operativo y de apoyo larense, con el auspicio de la Embajada de España, la empresa privada, la Corporación de Turismo, la Alcaldía de Iribarren y La gobernación. Por la tradición y el abolengo del espectáculo, los barquisimetanos de todos los estratos, vistieron sus mejores galas y superaron ampliamente el aforo del local, incluso se contó con la presencia del Embajador de España, estando previsto el inicio a las 7:00 PM, hasta aquí todo se avizoraba que el éxito estaba garantizado; sin embargo el Alcalde de Iribarren uno de los promotores, no asistió, lo que es una descortesía, solo el gober hizo acto de presencia a la hora prevista, según los testigos vestido como si fuese a comprar kerosene a la bodega de la esquina. Lamentablemente, la obra no se pudo concluir porque comenzó a llover, primero ligeramente y luego arreció, obligando a la suspensión por fuerza mayor. Sí el espectáculo hubiera comenzado a la hora, habría llegado a su final sin contratiempos y al comenzar las lluvias, los asistentes estarían buscando sus vehículos para retirarse a sus hogares. Algunos de los asistentes comentaron, hay que hacer un reconocimiento a los organizadores, por qué hay que ver el tiempo que lleva montar una obra de este calibre. El maestro de ceremonia agradeció a todos los asistentes, nombrando a varias personalidades presentes, pero no hizo referencia al marino de agua dulce, lo cual por supuesto molestó al personaje.

Se reporta «El Inquieto Anacobero«: «En alguna ocasión se vió al «galáctico» hablar en ésos interminables programas de televisión «obsequiándole» loas al asturiano José Tomás Boves por haber «conquistado» a favor de muchos venezolanos excluidos de las bondades y privilegios en plena lucha independentista de los «beneficios conquistados» sobre la base de despojos de bienes, fusilamientos masivos, destrucción y barbarie en contra de sectores sociales a quienes veían como enemigos ó adversarios siendo nacidos en el mismo país. Y el hombre que puso en aprietos al futuro Libertador hasta lograr ahuyentarlo del territorio patrio para luego volver, dejó un territorio devastado, arruinado, desolado haya sido siquiera «reconocido» por el «más bolivariano» de «sus hijos», para mostrarlo de ejemplo en la «lucha reivindicativa de clases» venezolana. Resulta paradójico enarbolar ésas banderas del oprobio y al mismo tiempo invocar el pensamiento de Bolívar, lo que lleva a concluir que ésto no es más que una parodia del oportunismo para pretender perpetuarse en el poder. Podrá haber alguna semejanza ó coincidencia entre la Venezuela del «Urugallo» a la de hoy? La destrucción del aparato productivo de un país para obligar al éxodo de un pueblo utilizando como excusa las «sanciones» no es más que un ardid como igual es la burda consulta referendaria. Es la extensión de la larga alfombra que envuelve la real intención política del post 22Oct, lo que haría pensar sobre la base de la «lucha» de clases de «oligarquía contra el pobre pueblo» se recoge e incita fervorosamente a favorecer el sentimiento nacionalista popular y así cubrir con largo manto el circo propicio en este ya anunciado sainete. El pueblo opositor y el contrario expectantes de la decisión de la candidata Machado del mensaje del participar o no en el referendo».

La semana pasada asistí al homenaje que se le rindió al compañero Guillermo Luna en la «Pochocha» en la ocasión de haberse cumplido veinte años de su fallecimiento. El mismo fue organizado por los dirigentes políticos Wilmer Sequeral, Libia Duarte y Magaly Adarffio, contando como expositores del foro «Vida y obra del Guerrero Luna», al colega Reinaldo Soto, Víctor Querales y Filiberto Peña entre otros. Al principio del acto se observó un muy buen ambiente de cordialidad y compañerismo. Las intervenciones capturaron la atención de los presentes, resaltando la del compañero Reinaldo Soto, siempre de buen verbo. La misma, al final motivó que la compañera secretaria de organización interviniera para «aclarar» algunos conceptos emitidos por Soto lo que condujo a un intercambio de palabras subidas de tono entre ella y otros asistentes al foro quienes le exigieron respeto y compostura, «vinimos a escuchar los relatos del compañero Luna, no a recibir regaños» expresó contundentemente una aguerrida compañera, cuestión que motivó que la misma «secretaria» abandonara intempestivamente el salón en señal de molestia, actitud que fue muy criticada por inmadurez y falta de tacto político, según para muchos, producto de la misma «dosis» de «toxicidad» y «soberbia» que envuelve y caracteriza al equipo «íntimo» del alto mando. Lo peor sería, que luego de su bochornoso abandono, inmediatamente «se fue la luz» en la casa del partido, que de acuerdo a lo expresado por varios presentes fue «ordenado» por la ya citada compañera en señal de «molestia» por lo recién sucedido y confirmado posteriormente por el «inestable» «vigilante» de la sede quien habría expresado: «lo hice porque me lo ordenó la secretaria» «porque allá arriba estaban hablando mal de mí patrón». A todo ese grupo le cae al dedo lo dicho por «El Turco», que «de inteligencia no se van a morir». Después del mal rato pasado, pudimos reivindicar las exposiciones de los foristas e intercambiar saludos con viejos compañeros, pudiendo observar la presencia en dicho acto de muchos compañeros que siempre estuvieron vinculados a la tendencia interna del llamado «lunismo» y por lo que se «olfateó» y «oyó» dentro del ambiente, que la intención de muchos de ellos es organizarse para ir a la conquista de posiciones relevantes en la dirección del partido y que exploraran «acuerdos» con otros compañeros para lograr sus objetivos. No disimularon en afirmar que «ése cogollo fracasado»‘ de jefatura, carente de «autoridad» y que no dudaron en llamarlos abiertamente «el grupo de las tres «D», «derrotados, deslegitimados y desmoralizados» hasta el punto de bautizar a su «jefe», como el «vice-perdedor». «El que no coge consejo…»

C O R T I C O S

Sería interesante averiguar si es cierto, que muy recientemente estuvo el Vallet del Teatro Teresa Carreño con dos días de funciones en el Teatro Juárez de Barquisimeto, para comenzar, al parecer nadie se enteró de estas actividades porque no se le hizo ninguna promoción a través de los medios de comunicación; por supuesto el día del espectáculo no había nadie y dizque tuvieron que dar “puerta franca, para que entraran algunas personas y poder hacer las presentaciones. Aseguran que esto ocurre, porque los gobiernos regionales adquieren 20 o 30% de la boletaría y la reparte entre los distintos organismos públicos de la ciudad, ocurriendo que muchos reciben las entradas, pero solo para cumplir con el patrono, porque de antemano ya están predispuestos a no participar en este tipo de evento, menos de manera obligada. En todo caso, eso causa una gran molestia entre los artistas cuyo tiempo no se puede desperdiciar, solo para satisfacer los caprichos de algunos mandatarios regionales.

Llega hasta nuestra mesa de redacción, una noticia que por su importancia, nos consideramos en el deber de dárselas a conocer; pues bien, las personalidades y organismos que tuvieron la atinada decisión de montar la zarzuela Los Gavilanes en el Complejo Ferial de Barquisimeto, han hecho saber que todo el vestuario de la obra, elaborado por modistas, costureras y sastres larenses, compuesta por 200 vestidos, será donada a la organización Teatro Profesional de Lara, como un estímulo para fomentar la cultura en la región, de manera que puedan ser utilizados por cualquier que tenga interés en montar una obra de teatro, ópera, zarzuela, sabe que puede contar con este vestuario, con características especiales, para ser modificado y adaptado en el momento en que sea necesario. Creemos que esta es una acción que tiene un gran valor, sobre todo para los años por venir, decisión asumida por la Embajada de España en Venezuela y al Consulado de España en el estado Lara, a cargo de Beatriz García Carmona.

No ha podido ser más atinada, la designación de la Politóloga Marisol Bustamente, como la jefa mayor de la Plataforma Unitaria Regional del estado Lara, credenciales tiene de sobra, como activista social no son muchos los que se la ganen en cuanto a patear la calle y ensuciarse los zapatos, kilometraje en la política también tiene suficiente, por lo tanto no será fácil que las organizaciones que conforman la PUD la puedan cortar con un vaso de cartón. Asegura que su agenda es la de unificación y organización, dándole mayor tecnicidad y metodología ahora de forma ampliada con otros factores que no están en la Plataforma, por lo que a nosotros corresponde, creemos que la organización está en manos de una profesional honesta, trabajadora y que no le tiembla el pulso a la hora de llamar las cosas por su nombre. De paso estoy como siempre a su disposición, tanto en las buenas como en las malas.

A los directivos de las Comisiones Regionales de la Primaria, a quienes el Ministerio Público está citando, por segunda vez, pero a sus oficinas en la capital de la República, los están entrevistando en calidad de “Invesatigados”, figura que no existe en la ley, por lo tanto es un exabrupto y una nueva figura de terrorismo judicial, es decir no es más que un subterfugio. En el Ministerio Público están plenamente conscientes que al citar a estas personas para imputarlos, tienen que juramentar a sus abogados ante un tribunal de control y permitirles el acceso al expediente, que es precisamente lo que no quieren, convencidos que todo lo que allí esta es amañado. De manera que estamos en presencia de la violación del debido proceso y de sus derechos a la defensa. Esta persecución está tipificada como crimen de Lesa Humanidad, en el Articulo 7, numeral 1, Letra h, del Estatuto de Roma, por tratarse de una persecución generalizada y sistemática contra un grupo por razones políticas. Ya la semana pasada les adelante algo.

Atención medios de comunicación del estado Lara fueron convocados el sábado 11 de noviembre, a una reunión en la sede del CNE, para “registrarlos” como medios que estarán respaldando el Referéndum del 3D, la convocatoria abierta para todos los medios que quieran participar, de acuerdo con la “invitación” enviada desde la Gobernación del estado. Por lo visto, la participación no será voluntaria. Algunas emisoras de radio están a la expectativa por cuando aún no conocen el pronunciamiento de CamRadio. Algunos gremios que participaron en la reunión, afirmaron que los hicieron firman un documento y les tomaron fotografías, para comprometerlos a respaldar la posición oficial. Sin embargo, muchos han expresado que no van a participar, exponiéndose a las consecuencias que ello conlleva.

No mejora nada el enfermo con el suministro del servicio de gas en la Rómulo Gallegos de Palavecino, donde al parecer unas parientas del cantor del “Pájaro ChoguÍ” dizque se han apoderado, sin que nadie las haya designado, de comercializar el producto y por supuestamente por instrucciones de MUGAS Palavecino (¿?) tienen la autorización para cobrar el cilindros de 10 Kg, cuyo costo es de Bs. 28, en Bs. 35; mientras que con los cilindros de 18Kg con precio de Bs. 55; 27 kg con precio de Bs. 84 y el 43 kg con precio de 110, deben cancelar Bs. 10 adicionales en efectivo, cada vez que vayan cambiar sus cilindros, situación está que ha generado mucha molestia, porque la mayoría de los vecinos de la zona, no son enchufados ni tienen padrinos en el proceso revolucionario y muchas veces no tienen como comprar el cilindro. A muchos nos gustaría conocer que hay por detrás de estos sobreprecios?.

Por los lados de la «Casa Blanca» del «Ayacucho» se comenta que luego de la «torpeza» convertida en «afrenta» cometida por la «segunda de a bordo» en contra del denominado «lunismo», el Inefable buscando «aliviar» las tensiones y evitar una mayor escalada de sectores internos que permitan agudizar la crisis interna en ciernes, estaría buscando «revisar» las estructuras y calibrar el grado de «lealtad» de las mismas para «enfrentar» «situaciones». Y en ése propósito tendría la intención de invitar a su lado al «Amor de la Estrella Blanca» para que lo acompañe en su propósito, cuestión que el «lunismo ortodoxo» «olfatea» y que no comparte.

Mucho «movimiento» y «nerviosismo» causó en algunos despachos oficiales las denuncias que se hicieron en ésta sección la semana pasada. La información aportada por nuestras fuentes indican que las mismas «dieron en el blanco» y que los «jefes» están buscando con «lupa» por donde se les «fugaron» las mismas. En todo caso pueden los «corruptos» tener la certeza de que siempre existirán «ojos» observando sus irregularidades y que tarde o temprano «caerán» como muchos que se creían «intocables». Sabemos ya que muchos «afectados» al enterarse de las denuncias hechas por éste medio se animaron a dejar los temores de lado y dar el frente para que no queden en el olvido sus reclamos. Los buenos somos mayoría. Hasta estos momentos, todo el mundo ha fijado posición en torno a las elecciones del 22 de octubre, del comportamiento de los electores y del triunfo arrollador de María Corina Machado, pero a nadie se le ha ocurrido hacer una evaluación cualitativa de este evento; se ha hecho una evaluación estadística y cuantitativa, pero algunas personas son del criterio que el mayor aporte es la parte cualitativa, para dar lectura, por ejemplo a las razones por las que la gente votó; ese día quedó en evidencia que hubo un rechazo contundente a la vieja política y una aprobación a que la nueva dirigencia política se renueve, se incorpore a la innovación. Es por eso que la gente se siente conectada con el discurso de MCM y de su oferta electoral, una mujer con un perfil técnico, gerencial, con credenciales académicas, pero también vinculada a la gente y a los ciudadanos, que es lo que debe consolidarse, porque se observa que aún hay dirigentes y organizaciones políticas, que no le han dado el valor cualitativo a esos resultados del 22 de octubre, si esto se concreta y se lleva adelante, de allí saldrán aspectos vitales para las elecciones del 2024, así que manos a la obra.

Queremos expresar nuestro más sincero reconocimiento y felicitación a Joaquina Blavia Canabal, quien apenas comenzando a vivir inicia su cosecha de triunfos, a demostrar que tiene además de talento de sobra, tesón y perseverancia, todas las herramientas para triunfar en la vida y lleva la música por dentro como buena hija de larenses; un afectuoso saludo para los orgullosos padres, Camila y Francisco y para sus abuelos paternos Francisco y Milagros, el tiempo pasa volando, recordamos cuando nos avisaron de su nacimiento. Disfruta tu Grammy y confiamos que vengan otros para el futuro, cuídate mucho, que Dios te de larga vida y la Divina Pastora te proteja bajo su sagrado manto. Que sigan los éxitos.

“Si quieres lograr algo en la vida, lucha por ello, no te des por vencido, si no persistes, te arrepentirás”

JBS

