Coinciden dirigentes políticos: El simulacro demostró que el régimen carece de apoyo popular #21Nov

Dirigentes y diferentes organizaciones políticas que adversan al gobierno, desde el mismo domingo cuando se realizó el simulacro en relación al reclamo del territorio esequibo, han venido evaluando la reacción del pueblo venezolano en torno al planteamiento oficial y coinciden en señalar que este ensayo fue un fracaso porque la concurrencia fue muy escuálida y el asunto tiene que ser tratado desde el punto de vista jurídico y diplomático, no político.

No tiene sentido

El doctor Juan Vilera, profesional del Derecho y exdirector del Consejo Nacional Electoral, dijo que él, como la mayoría de la gente, no entiende el sentido tanto de este simulacro como el anunciado referendo previsto para el 3 de diciembre, cuyo objetivo es obtener respuesta a cinco preguntas que se hace el gobierno para que el mundo sepa cuál es su posición ahora que el diferendo territorial está en manos de la Corte Internacional de Justicia.

Todo lo que está ocurriendo con este asunto se ha presentado después del resultado de la Primaria, cuando la oposición organizada escogió una candidatura única y unitaria para las elecciones presidenciales del próximo año.

No es cuestión de medición de fuerzas políticas, porque lo del reclamo del territorio esequibo está por encima de cualquier contienda política. Si sabemos muy bien que el territorio esequibo es venezolano, no tiene sentido estar haciendo simulacro para un referendo. Y tampoco tiene sentido el referendo.

Anuncio de un fracaso

Si el intento de movilizar a una población cautiva por el gobierno, para ver el apoyo que conserva todavía, evidentemente lo del domingo fue un fracaso para el gobierno, comentó el también abogado Macario González, exalcalde de Iribarren y exsecretario ejecutivo de la desaparecida Mesa de la Unidad.

Pensó el gobierno que podría llevar la gente como ocurría antes a los centros de votación, pero ya no tiene apoyo porque son muchos los años de desencanto, de dificultades y de una crisis que no parece tener fin, ya que ninguno de los servicios sirve y los ingresos del grueso de la población no le alcanza para vivir dignamente.

Tanto el pasado simulacro como el venidero referendo no tiene incidencia alguna en el caso que se ventila en la Corte Internacional de Justicia.

El régimen trata de llamar la atención sobre el territorio esequibo, pero la gente no olvida que desde el 2004, durante el mandato de Hugo Chávez, se le permitió a la República Cooperativa de Guyana explotar las riquezas de la zona en reclamación por razones ideológicas y esa actitud se conoce en Derecho Internacional como aquiescencia.

Sabe perfectamente el régimen que con referendo no se va a resolver la disputa que se origina con el fallo de París, de 1899. Y que este asunto lo ha llevado Guyana a la Corte, porque Venezuela no se interesó, en casi un cuarto de siglo, en buscar la solución planteada en el Acuerdo de Ginebra.

El simulacro del domingo fue el anuncio de un fracaso porque no fue la gente con que contaba para hacer ver que tiene todavía apoyo, porque lo ha perdido.

Participación escuálida

En ese mismo sentido opinó el ingeniero Daniel Orellana, máximo dirigente de Voluntad Popular en el estado Lara, quien reveló que los equipos de monitoreo de su partido pudieron comprobar la poca afluencia de personas a los centros de votación, los cuales fueron instalados en sitios muy visibles como en las cercanías del hospital central o la entrada de Barrio Unión.

Fue una participación escuálida, afirmó. Porque la gente sabe que este simulacro tiene un contenido político y fracasó rotundamente porque, sencillamente, ya son muy pocos los partidarios del régimen que creen que con actos propagandísticos se puede engañar al resto de la población.

Cosa sabida

Desde el segundo grado de instrucción primaria sabíamos que el Esequibo era territorio venezolano, dijo Juan Barragán, dirigente de Alianza Bravo Pueblo. En la escuela nos enseñaban a dibujar el mapa de Venezuela y colocar la zona de reclamación subrayada como territorio en reclamo.

Es cosa sabida que el Esequibo es parte de Venezuela, como también es sabido que este gobierno ha sido muy complaciente con la República Cooperativa de Guyana y ha dejado que la zona en reclamación sea explotada por empresas trasnacionales, porque por iniciativa de Fidel Castro, el entonces presidente Chávez dejó que los guyaneses hicieran lo que quisieran en ese territorio venezolano.

Ahora el régimen está hablando de soberanía, pero se olvidó de que esa soberanía se ejerce no como eslogan publicitario sino como ejercicio de gobierno, añadió. Que el sol sale por el Esequibo no es una forma de defender el territorio, sino ejerciendo la soberanía como lo establece esta Constitución y lo establecieron las anteriores.

Todo lo que está haciendo el régimen es porque el triunfo de Maria Corina Machado ha dejado sin aliento al grupo que controla el poder y teme perderlo después de haber destruido a Venezuela, saqueado el tesoro nacional, desmantelado a Pdvsa y las empresas básicas, reducido la producción nacional y ocasionado la mayor crisis de la historia que ha echado del país a más de ocho millones de compatriotas porque aquí no hay trabajo y lo tienen que buscar en otras partes.

