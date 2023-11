OPINIÓN Una institución sin referentes morales, nadando en la corrupción y en la inmundicia #22Nov

La perversión y la corrupción se disfrazan casi siempre de ambigüedad;

por eso la ambigüedad no me gusta, ni confío en ella

John Wayne

Para los funcionarios institucionales preexistentes a la gente que trajo Lozada, éstos recién llegados están aprendiendo vorazmente de la capacidad de corrupción que tiene el equipo instalado que dejó Julio Vásquez. Mientras Crucita y Roxana las tocayas o gemelas perversas usufructúan del desbarajuste moral que reina en el antro. Donde la extorsión, las agresiones sexuales y la venta ilícita de títulos valores estafa están a la orden del día. Múltiples son los delitos que se siguen cometiendo allí, intramuros. Donde la descomposición moral campea y los índices de corrupción son alarmantes. El perturbado psicópata Julio Séptimo Vásquez Masquer dejó contaminada la institución excitada y habida de y por corrupción. Mientras el nuevo jefe Lozada está arropando a la banda de Masquer con un manto protector, siendo que los amaestrados monos voladores siniestros criminales esclavos Stephen Candie del amo Julio, son la corrupción en pasta. Porque ellos no son referentes morales de nada y de nadie. Por el contrario, son referentes de inmoralidad. Ésta gente que está protegiendo Lozada, son la putrefacción social enquistada en una institución del estado.

La Mariposa Sacral.- Se le ha visto a la Mariposa Sacral, se le ha comprobado, se le ha detectado vendiendo las gomas o zapatos deportivos que el estado donó para los usuarios. Aunque eso es una nimiedad para el nivel de corrupción que maneja esta mujer. Es costumbre de esta Mariposa cuando se le nombra en cargos de confianza, apropiarse de los bienes, dotaciones, provisiones y recursos que se le entrega para que los administre y distribuya entre singulares beneficiarios. Y ella “se los coge”, se los roba, los vende y les saca provecho ilícito personal a lo que no le pertenece, a lo que no es de su propiedad. Entre escandalosos casos está el referido a la comida, a los equipos, a las computadoras, juguetes, uniformes, bolsos y útiles diversos. De modo que el “enriquecimiento ilícito” es uno de los delitos consuetudinarios a que ésta “polilla” está acostumbrada y en la que es experimentada. Y de la absoluta confianza que le tenía Julio Vásquez, pasó a la absoluta confianza que ahora le tiene Lozada; quien a ojos cerrados es su mandilón, tal como lo vocifera la propia Mariposa Sacral. Las asesorías que Lozada recibe de la Mariposa Sacral, son tomadas por este como dogmas de fe, sin percatarse de que por esas sesgadas decisiones ya la “polilla” ha recibido sus coimas en dólares y el flamante jefe como tonto útil, se las rúbrica. ¿Desconoce Lozada que previamente la Mariposa Sacral ya ha negociado en dólares las decisiones con los usuarios? ¿Se repartirán las ganancias ilícitas estos dos, Lozada y la Sacral?

Macu Varela, la cauchera situacional.- Entre personas sin principios ni valores, es común la infidelidad al sacramento del matrimonio. Así Macu y Coque hacen adúlteros a sus respectivos cónyuges, al mantener la fornicación y la lujuria como estandartes que les ensucian el alma, estando casados cada cual por separado. Macu ofende su alma y a la de su esposo inocente. Y Coque ofende su alma y a la de su esposa inocente. No piensan Macu ni su policía que sus inocentes cónyuges están igualmente siendo castigados y lacerados en sus almas aunque ellos particularmente mantengan conductas santas. La traición conyugal es una grave infracción al deber de fidelidad que impone el matrimonio. Es un acto de impureza que compromete el alma de los infieles culpables como también la de los cónyuges engañados e inocentes desconocedores de esa infidelidad. Entonces, al menos que Lozada comulgue con esa inmoralidad ¿Cómo puede confiar Lozada en una mujer que ni siquiera le puede ser fiel a su inocente esposo? La fidelidad y la lealtad comienzan por la casa y sería una burrada pensar que Macu que es incapaz de respetar a su propio hogar, pueda respetar lo sumarial de los intríngulis de la gestión de Lozada. Y como está hecha para la corrupción, mucho menos va a respetar la moral, la ética y la decencia que deben ser los faros que orientan el ejercicio de un cargo público. Igual práctica en contra del alma es característica en Roxana, quien hace adúltero a su inocente esposo. Entonces: ¿Cómo poder confiar en personas que ni a su hogar son fieles? Pero principalmente, Macu es una ficha del pateado coronel psicópata. Es una de sus exclusivas monas voladoras que junto a Roxana, a la Toya y a Chuchín saben hacer corrupción y están diestras en el negocio de las extorsiones. ¿Por qué y para qué entonces Lozada prefiere consigo a estos personajes?. Hay tantas ambigüedades en el perfil de la gestión de Lozada, que se encienden todas las alarmas sociales, que llaman poderosamente la atención las razones que subyacen en el reclutamiento de la tropa oscura y corrupta de Julio Vásquez.

Las mujeres huyendo de Roxana.- Como diría Julio Vásquez, la malaya Roxana es la maldad en esencia. Las asistentes de Roxana liberadas de su influjo, se sienten cuales “manumisos”, inhalando el oxígeno de la libertad. Sólo aversión mora en sus mentes y en sus corazones por la malignidad a la que estuvieron sometidas bajo el látigo de Roxana la infame Sierpe hibristofílica. A estas secretarias las liberaron del “talante inhumano” de Roxana y pregonan la sensación de tranquilidad que están experimentando sin su vaho, influjo y presencia. Ella tiene una fea personalidad comentan las chicas ex oficinistas de Roxana, que gustosas aceptaron sin chistar el cambio que les decretó Lozada, pero están honrosamente evaluando la posibilidad de renunciar e irse del antro institucional ante la corrupción galopante, aunado a que allí reina un ambiente laboral tóxico. La institución es invivible, es una mortificación solo apta para quienes disfrutan de ser azotados y tratados como esclavos, como soldados masoquistas que se deleitan con el dolor, se complacen en que los manden y les gusta obedecer. Sin alma y sin espíritu crítico, quienes se dejan someter están vacíos de autoestima y sin amor propio. Por su parte, Roxana es un alma endemoniada, e indecente traicionera disfrazada de cristiana. Cuanta porquería de banderas enarbola esta institución.

El largo brazo de la ley.- Cuando le pongan los ganchos a Roxana, seguramente habrán de evaluarse los delitos imprescriptibles que ella y su tocaya Crucita han cometido. Estas dos mujeres que nacieron bajo un mismo cielo, poseen idéntica maldad y comparten similares mañas. Se trata de dos funcionarias que son clones en envidia, corrupción y perversión. Sus mentes son similares en la planificación de la corrupción. Ambas poseen los mismos rasgos de personalidad y de curso de vida. Crucita y Roxana saben cómo planificar, ejercer y ejecutar corrupción, maldad y perversión. Como lo pudiera decir un astrólogo: Crucita y Roxana tienen la misma carta natal. Nadie puede olvidarse de la secuela de sucesos protagonizados por estas dos por separado en sus momentos estelares de corrupción e indecencia. Lo que me hace recordar el caso de las gemelas Dolores y Pilar Vázquez Alarcón, de Sabadell, Barcelona, España; que junto con Isaac Gil González, fueron declaradas culpables de asesinar a Pedro Fernández López en la madrugada del 10 de julio de 2021. De igual modo los crímenes de Crucita y de Roxana ameritan privación de libertad. Seguramente en su momento el largo brazo de la ley las capturará, les pondrá los ganchos y las hará presas. En la historia de la corrupción de esta institución, no solamente el rey y su asistente son culpables. No solamente Julio Vásquez y Chabela son y han sido artífices de la corrupción. La lista se extiende y es de ingente data.

Personalidades doppelgänger.- Crucita y Roxana, son taimadas, embaucadoras y traicioneras, solo leales a ellas mismas. Recuerdo la descripción que me hiciera de Crucita mi alumno Álvaro, características que le calzan a la medida a Roxana. Una y la otra tienen como esquema de vida, el sintagma del egoísmo, la corrupción, la envidia y el mal al prójimo. Ambas Roxana y Crucita declaran: “en el cielo primero yo que mi padre” anteponiendo sus deseos, maldades, caprichos, banalidades, vanidades e intereses injustos por encima y en perjuicio de los demás. Pisotean los derechos de los otros y se mofan al hacerlo. Todo lo contrario al amor ágape, el sintagma del amor de Dios. Donde los intereses, necesidades y la equidad hacia los demás, están primero que los intereses individuales o las mezquindades propias. Pedantes y jactanciosas, tanto una como la otra han abandonado sus almas en holocausto a la corrupción y a la riqueza fácil y sin mérito. Y para ello nada les importa destruir a otras personas. Sin lugar a dudas Crucita y Roxana, son malvadas, llenas de perversión, envidia y egoísmo; poseen personalidades gemelas oscuras o personalidades doppelgänger. Y son especímenes con características distintivas en padecer los síndromes de Hubris y Dunning Kruger. Evidentemente se trata de dos mujeres narcisistas. Recordemos que la psicopatía es una variante del narcisismo, y ellas son ejemplo clínico de este trastorno de la personalidad.

Las dos Chabelas. – La oficina de las notas musicales fue ostentada por Chabela la barragana del coronel psicópata su suplemento narcisista primario, porque ya sabemos que su suplemento narcisista secundario es su amante masculino Chuchín. Llama la atención la homonimia de los nombres de la saliente y la entrante gerente. A Dios rogamos que sólo se parezcan en el nombre y que las virtudes éticas sean las características de esta mujer que reemplaza a la anterior. Y para diferenciar a la una de la otra, distinguiremos a esta nueva gerente como Bizzy. Pues, gente de alta honorabilidad se ha referido a Bizzy como una profesional de altura, de origen humilde y de principios éticos y morales. Esperamos que no desentone de esas cualidades que gente honorable ha esbozado respecto de ella. Toda vez que el poder corrompe y de la mano de Lozada hay que tener cuidado pues está en proceso de ecdisis. No obstante deseamos y rogamos a Dios, que ésta nueva gestión tenga un desempeño virtuoso. Pero… y nunca falta un pero, mientras Bizzy deje consigo a And la Reina, nunca mejorará el enfermo. Porque And la Reina se sabe camuflar y asuntos de corrupción y de divisas en el caso de las notas musicales mantienen a la peliteñida infiltrada en la oficina sensible a la corrupción, sin abstraernos de la venta de títulos valores estafa para lo cual ella tiene su propia “store” montada. Es tarea de Bizzy deshacerse de And la Reina la conocida tribada peliteñida asistente de la también bonita Chabela. Ambas mujeres hermosas físicamente Chabela y And la Reina; pero con grandes fealdades en sus personalidades. Bonitas por fuera, feas por dentro, de espíritus perniciosos. Sin principios de familia, sin valores morales y sin ética. Y por sobre todo corruptísimas. A ambas las caracterizan por sus malas conductas. Usted Bizzy es bueno que tenga presente que: El poder lo contamina todo, es tóxico. Es posible mantener la pureza de los principios mientras estás alejado del poder. Pero necesitamos llegar al poder para poner en práctica nuestras convicciones. Y ahí la cosa se derrumba, cuando nuestras convicciones se enturbian con la suciedad del poder. (José Saramago). De modo que si usted Bizzy, no expulsa a And la Reina de esa dependencia, quiere decir que es connivente con ella y con su negocio ilícito. Si usted persiste en mantener a And la Reina en funciones sensibles para la corrupción, estaría enviando un claro mensaje de que ustedes son «partner» en corrupción. Pero, no solo es And la Reina, sino también July, una conocida corrupta que está haciendo su agosto en la empresa.

El cambio de Toya por Toy.- Sustituida Toya en sus funciones por el “nepote” o el asistente virtual Toy. Ahora la carnal de Chabela, la anterior asistente del coronel psicópata está enconchada en la mayordomía con Chuchín el triple coronado. Pues ya son tres gestiones robando y parasitando a la institución, gracias a los favores de su padrino el coronel Leo Malaparte. Lo que llama la atención es que Lozada proteja a Toya y esté convirtiendo “el rellano intermedio” de Chuchín en una ladronera de los monos voladores jalabolas de Julio Séptimo Vásquez Masquer. ¿Será que allí en “el rellano intermedio” los piensa envenenar en más corrupción? ¿Por cuáles razones Lozada de una vez por todas no les da por terminada la comisión de servicios y los manda a trabajar realmente a las instituciones a las que pertenecen? ¿Será que Lozada está absorbiendo de ellos sus “méritos delictivos”? Es decir, paralelamente a la propia corrupción, al “tino”, Lozada está en un periodo de apresto, copiándose coetáneamente de la corrupción instalada. Nueva forma de corrupción en la que Lozada al parecer no estaba ducho. No entiende Lozada que Toya es un virus que está en estado de reposo antes de desencadenar una infección activa y con síntomas, pues ella está infiltrada, es la muñeca de silicón de Julio Vásquez y solo le obedece a él, a Chabela y a Chuchín. Toya está construida y diseñada para hacer corrupción. Esta gente sin duda alguna son los soldados escondidos en el caballo de Julio, pues son los troyanos que infectan a la institución.

Especies ofiofagas.- Como se ha podido evidenciar, la cueva está debajo de la escalera. Efectivamente “el rellano intermedio” es el sitio donde están acuartelados los títeres del depuesto Julio Séptimo Vásquez Masquer. La tropa oscura se está aglomerando debajo de la escalera. El cuartelito dentro del cuartel. En el “rellano intermedio” el comandante es el mayordomo Chuchín y el segundo al mando es Harry Larvado. Dos tipos de cuidado, nada inocentes y mucho menos “huevones”. Ambos tienen elevadas deudas punitivas por el desfalco a la institución. Y al igual que Crucita y Roxana son especies ofiofagas, que en cualquier momento se devorarán entre sí. Entre tanto, Chuchín el mayordomo y Harry Larvado seguirán despojando a la institución de su patrimonio. No solo de las computadoras, de las motocicletas y de los vehículos, sino que la lista es prolija.

El asunto de Toy.- Esta miniatura de juguete diabólico, es ahora el enmantillado en la institución. Aglomera sobre sí la confianza de sus tíos y padrinos – los Lozada – y muy adúlteramente acapara el beneplácito de Maurén el co-gobierno corrupto, en traición al marido minusválido y en muletas. Y se trata del asistente virtual que sustituye a Toya. Como dato curioso, una particularidad de estos nuevos reyezuelos en la institución es su similitud de estatura. Los bonsáis de la corrupción. Pequeños llenos de artimañas y de maldad, disfrazados de gente honesta. Son como clones del diabólico muñeco Chucky, muy a propósito de sus compromisos con la magia negra. No podemos abstraernos de que Toy o Chucky el asistente virtual, fungió como individuo de extrema confianza del coronel psicópata Julio Séptimo Vásquez Masquer. Pero era tal la jactancia y la suficiencia narcisista del depuesto coronel, que no atisbó que en su equipo estaba la semilla de la traición. Toy fue uno de los conjurados en contra de Julio el psicópata y ahora en la gestión de Lozada ha heredado extremo poder dentro de la institución, a tal punto que el flamante jefe, tiene a su nepote como referente en sus decisiones.

Su reputación lo precede.- Así como Julio no obstante sus estrategias de “piensa mal y acertarás” y otra cantidad de subterfugios maquiavélicos; igual fue vendido por su anillo de corrupción, sus amadas curruñas. El mismo destino tendrá Lozada mientras mantenga como afectos y de confianza a Roxana, a Macu, a Chuchín, a Harry Larvado, a And la Reina y a la Pejesapo; entre otros miembros oscuros de la tropa de los necios del coronel psicópata. Las conjuras elitistas siempre han existido a lo largo de la historia y son círculos viciosos del poder. De modo que no crea ni piense Lozada que en su gestión no habrá conjuras en su contra, si apenas al llegar ya se difundieron por boca de su gente, las máculas de corrupción que le preceden en el saliente cargo.

“A una inteligencia pervertida, cualquier cosa la corrompe.”

Ovidio

Crisanto Gregorio León

[email protected]

