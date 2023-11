Cuentos para Cristina une a comunidad médica y literaria en La Web de la Salud #25Nov

www.lawebdelasalud.com

Por: Equipo Cuentos para Cristina

Amigos y amigas lectoras: a partir del miércoles 22 de noviembre inicia un nuevo espacio en La Web de la Salud que reunirá el conocimiento médico con el talento de escritores y escritoras, especializados en literatura infantil.

Cuentos para Cristina (héroes y heroínas por la salud), incentivará la prevención en salud pública con las herramientas de la literatura, y la evidencia de la ciencia, además de fomentar la participación de niños, niñas y adolescentes, quienes ayudarán a ilustrar el cuento.

Esta historia tiene su origen en el entusiasmo de una mamá médico y su hija de difundir la literatura para niños y jóvenes a través de La Web de la Salud.

Esta mamá médico es la Dra. Karen Courville y su hija, Cristina Vaccaro Courville, de 12 años de edad, estudiante del 6to grado en el Colegio Agustiniano de Chitré (Herrera).

El “había una vez” consigue sus antecedentes en la época de la pandemia, cuando la Dra. Courville, jefa de la Unidad de Hemodiálisis del Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado de la Caja de Seguro Social, en Chitré, científica e investigadora del Instituto de Ciencias Médicas de Las Tablas, provincia de Los Santos, aprovecha para incentivar la lectura en sus hijas.

La Dra. Courville, quien ama la literatura, había escrito un cuento dirigido a niños y niñas y le pidió a su hija Cristina que se lo ilustrara. Este cuento quedó como parte de una inspiración que luego retomó.

Tiempo después, la Dra. Courville inicia en La Web de la Salud el espacio de los jueves de Nefrología que se ha convertido en referencia en educación en salud pública y fortalece su pasión hacia la escritura y la divulgación.

En fecha reciente la especialista y escritora, propone al medio crear un espacio de literatura para niños, niñas y jóvenes. La vocación por la escritura hacia los más pequeños que nació en pandemia había resurgido.

La idea toma vuelo como la imaginación misma y logra reunir el entusiasmo de la Dra. Courville, de la escritora Silvia Fernández-Risco, de Cristina y la coordinación editorial del medio.

El resultado lo podrán conocer este miércoles 22 de noviembre y es parte de los esfuerzos por lograr que las nuevas generaciones conozcan la importancia de la prevención, de la mano con la literatura y sin perder el rigor de la ciencia.

La Dra. Karen Courville tendrá a cargo la coordinación médica del espacio Cuentos para Cristina. Será responsable de proporcionar la información médica adecuada, de consultar con otros especialistas y validar que la interpretación desde la literatura sea la correcta.

Espacio lúdico y artístico

Silvia Fernández-Risco nació en México, y vive en Panamá desde el año 2000. «Escritora, músico y editora, sus cuentos reflejan un imaginario narrativo que goza del privilegio de esta doble vertiente vital y literaria que le permite conjugar lo mejor de los dos países. Dentro del género de literatura infantil y juvenil, tiene publicados los libros Agüita de elefante y Cuentos y mitos inspirados en Panamá. Es miembro de la Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil de Panamá (APLIJ) y fundadora del sello editorial Modus Ludicus, que posee un amplio catálogo de libros ilustrados, así como la librería virtual Youbook.Store, especializada en libros digitales».

“Conocedora del impacto intelectual y emocional que la literatura puede tener en los lectores, espero que el conocimiento y experiencia de los médicos, aunado al talento de los escritores y a la creatividad de los jóvenes, hagan de la sección Cuentos para Cristina, un espacio lúdico y artístico que permita una mayor conciencia sobre el autocuidado y la prevención de enfermedades”, comenta.

De igual modo cultiva el sueño mayor de editar un libro anual con los cuentos reunidos.

La idea es publicar un cuento cada mes y, al culminar el año, que el libro sea un viajero, virtual o físico, en manos de los niños de Panamá y del mundo, gracias a la vocación del país de unir mares y también las mejores causas.

Cuando la Dra. Karen Courville le contó a Cristina que estaría en el equipo, coordinando el área de Nuevos lectores, desde la misión de ilustrar el cuento, recibir los dibujos que lo completarán e interactuar con las nuevas generaciones llamadas a construir un mundo saludable, comentó:

«A mí me gusta mucho dibujar. Cuando mamá me invitó me pareció bien y al decirme que iba a salir en internet, primero me dio miedo, luego me asusté, pero creo que puede ser una aventura y podemos ayudar a prevenir enfermedades, como hace mamá”.