AvanceIMP Maestros protestan en las adyacencias de la Flor de Venezuela «para ser escuchados por el gobernador» #27Nov

“No han cobrado aquellos docentes que han sido migrados. Por lo menos mi caso: mi salario rebajó, se desmejoró porque de 272 bolívares, cobré 249 la quincena pasada y en esta quincena 243”.

Una vez más como lo vienen haciendo desde el pasado 9 de enero del presente año, los educadores protestan por sus derechos laborales y reivindicaciones salariales, esta vez reclaman por la migración que han sufrido muchos de ellos al pasar de nómina estadal a nacional; de la cuál algunos no han percibido aún el pago de sus quincenas.

La mañana de este lunes se concentraron en la esquina de la avenida Venezuela con avenida Argimiro Bracamonte, diagonal al monumento Flor de Venezuela “para ser escuchados, para que el gobernador nos escuche, ya que hemos estado tocando las puertas en todas partes y no nos ha querido escuchar”, ya que allí se desarrolla la Feria Internacional de Turismo de Venezuela (FITVen) Lara 2023.

“Estamos acá para que no se invisibilice nuestra acción, los docentes no cobraron el 10, no cobraron el 25, en el famoso proceso de las migraciones donde se están violentando el derecho de los docentes estadales, una migración inconsulta porque no se sentó con las organizaciones sindicales”, aseguró Jully Cegarra, presidenta del Sindicato Venezolano de Maestros del estado Lara (Sinvemal).

Destacó que los educadores “hasta ahora estamos en el aire, no sabemos qué va a pasar con nosotros, qué va a pasar con los docentes, nosotros los docentes del estado Lara seguimos siendo trabajadores de la gobernación”.

Cegarra explicó los distintos casos que ocurre con los educadores, quienes no han percibido su quincena o han sido “desmejorados”, por lo que no manejan cifras “porque todavía nos siguen llegando docentes de que no cobraron esta quincena, sobre todo los jubilados, los desincorporados, quienes están fuera del país”.

Desde el pasado 10 de noviembre “se está haciendo un proceso como llamamos nosotros en el argot popular una caída de mesa limpia con nuestro salario”. Mientras que en las mesas de trabajo que han sostenido con el secretario de Educación y con los representantes de la Gobernación, les han indicado que “ellos no sabían de este proceso. Ellos comentaban que si iba a haber un proceso de migración, pero ellos no sabían cómo, cuándo, ni dónde”.

