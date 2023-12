Delcy Rodríguez: Guyana fue por lana y salió trasquilado en la CIJ #1Dic

La vicepresidenta del régimen de Maduro, Delcy Rodríguez, aseguró este viernes que «la verdad de Venezuela es que triunfó» en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) al afirmar que el citado tribunal desestimó la solicitud de Guyana de suspender el referendo sobre el Esequibo, previsto para este domingo.

Rodríguez, en una rueda de prensa desde el palacio de Miraflores, destacó que la CIJ reconoció que las medidas provisionales que debía indicar «no tenían por qué ser las mismas que las solicitadas por Guyana», lo que interpretó como que se dejó a un lado la petición de Georgetown de cancelar el consultivo.

#1Dic | Delcy Rodríguez sobre la decisión de la CIJ: «Estamos muy complacidos(…) fueron desechadas las solicitudes de Guyana para detener el referéndum, que no se ejecutará o cambiar sus preguntas. El domingo 3 de diciembre iremos a votar”



Video: VTVpic.twitter.com/x8x96bVVqW — Caraota Digital (@CaraotaDigital) December 1, 2023 - Publicidad -

La vicepresidenta recordó que el referendo es una actividad enmarcada en la Constitución y ratificó que esto fue al margen del no reconocimiento a la CIJ en el diferendo por el Esequibo, un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo que Venezuela reclama como suyo y que Guyana administra de facto.

Asimismo, La vicepresidenta del chavismo aseveró que Guyana es un «ocupante ilegal» del Esequibo, ya que la CIJ señaló que ese país «administra y ejerce control» de ese territorio sin tener ningún título ni derecho sobre él. Además, recalcó que Guyana ha violado el Acuerdo de Ginebra de 1966, que establece las bases para una solución negociada, al otorgar concesiones en zonas y mares por delimitar.

La vicepresidenta exigió a Guyana que no dé más concesiones en los terrenos o mares por delimitar y que no busque al Comando Sur o a otras naciones para amenazar a Venezuela. Posteriormente, leyó un comunicado oficial con la postura de Venezuela tras el pronunciamiento de la CIJ, en el que ratifica que, si bien no reconoce la jurisdicción de La Haya para el diferendo con Guyana, saluda que haya «desechado» la petición de Georgetown e invita a participar en el evento del 3 de diciembre.

