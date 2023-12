VIDEO Sinvemal: Pedimos suspender migración de docentes de la nómina estadal a la nacional #1Dic

El Sindicato Venezolano de Maestros del estado Lara (Sinvemal) se pronunció nuevamente este viernes 1 de diciembre sobre la migración de los profesionales de la nómina estadal a la nacional.

Hilda Peña, secretaria general de Sinvemal, aseguró que la gobernación del estado Lara, con esta acción, “viola lo que establece la Ley Orgánica del Trabajo en sus artículos del 66 hasta 70”.

“Queremos denunciar la migración ilegal efectuada por el ciudadano gobernador del estado, donde no fueron consultados ni los trabajadores, ni la coalición sindical, ni la inspectoría del trabajo, atentando contra lo que establece la Ley Orgánica del Trabajo en sus artículos 66 al 70, que cuando hay una sustitución de patronos, todos estos entes señalados anteriormente, debemos ser notificados. Ya hemos acudido a la Defensoría del Pueblo, al Consejo Legislativo, diciendo que esta migración ilegal más que beneficio lo que trajo fue desmejoras. Hicimos la denuncia de 300 casos de docentes que no tienen cuenta en el Banco Venezuela o están bloqueadas porque están fuera del país, que no han podido hacer efectivo el pago de la quincena del mes de noviembre, el cesta ticket, y por ende, la bonificación de fin de año”, explicó Peña.

Por su parte, Jully Cigarra, presidenta de Sinvemal, señaló que el gremio se encuentra en emergencia porque “los docentes viven en desmejora”.

“Estamos declarándonos en emergencia porque precisamente en estos momentos los docentes estadales hemos sentido una desmejora total en nuestro patrimonio. Esta semana hemos realizado reunión con la Comisión de Educación, la cual tenemos pendiente, porque se le está haciendo un punto de cuenta al gobernador, el único que puede pasar a detener esta migración. Es él el único que la puede paralizar. También este se solicitó en Defensoría una reunión con las autoridades, con la inspectora y con el procurador para poder buscar una solución”, manifestó Cigarra.

Indicaron que la próxima semana tendrán acciones de calle con la finalidad de buscar las medidas necesarias para que se les atienda sus solicitudes.

