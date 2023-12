Son titulares domingo #3Dic

Si no es vinculante, no obliga, por lo tanto no es un Consultivo, es un simple sondeo de opinión Popular.

CNE informó que máquinas y material electoral para referendo se han distribuido al 100%.

Autoridades de Noruega hicieron público un documento en el que se detallan los procedimientos que se realizarán para la revisión de las inhabilitaciones políticas que hay en Venezuela

En dicho documento, ambas partes decidieron que sean autorizados todos los candidatos presidenciales y partidos políticos, esto siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos para participar en dicha elección.

15 de diciembre: la fecha tope para que políticos inhabilitados recurran a su sanción en el TSJ y soliciten amparo cautelar

La Inhabilitación Política es una sanción penal accesoria a las penas de Presidió y Prisión. Maria Corina nunca ha sido juzgada ni sentenciada, por lo que esa supuesta inhabilitación de la que fue víctima siempre fue ilegal.

El chavismo compra tiempo para gestionar las inhabilitaciones políticas.

El anuncio de una vía judicial para dirimir las diferencias sobre las inhabilitaciones salva de la ruptura los acuerdos de Barbados, pero no deja satisfecha a muchos. “Se han abierto las puertas del laberinto”, opinan expertos.

Venezuela pide a la Caricom «retomar la objetividad» respecto a la disputa con Guyana

María Corina: Si fuera presidente de Venezuela, Guyana no se atrevería a ninguna agresión

Voluntad Popular anuncia que no participará en referendo consultivo del Esequibo

Blyde sobre el referendo: “Si yo votara, que no lo he decidido, votaría NO por la 3 y por la 5, evidentemente”.

Para el Frente Institucional Militar es «improcedente, innecesario y carente de validez jurídica» el referéndum sobre el Esequibo

Blyde recordó que la eventual habilitación de María Corina tiene un precedente: la de Rosales

Lacava, negociando diamantes en China para traer a Venezuela a cambio, carros eléctricos supuestamente para revolucionar el País.

Digitel ajustó las tarifas de los planes de telefonía móvil de diciembre

El chavismo repudia posición de la Caricom tras fallo de la CIJ sobre el Referendo del Esequibo

¿Dónde vota Tareck El Aissami?

Voluntad Popular denuncia la detención de Yovanni Yaguaracuto, responsable de trabajadores del estado Anzoátegui

La Isla de Margarita quedó en manos de un grupo islámico.

CICPC esclareció caso de la estudiante asesinada en la Unefa: hay dos personas detenidas

VTV saca del aire a Desorden Público por cantar «Políticos paralíticos» en el Esequibo Fest

Bloqueo de páginas web en Venezuela aumentó 20% en el último año

Hackean sistema y base de datos de la Caricom tras su respaldo a Guyana en la disputa con Venezuela por el Esequibo

Experta advierte que hay mujeres obligadas por sus parejas a crear contenido en OnlyFans.

Ejército brasileño intensificó sus operaciones militares en la frontera con Venezuela y Guyana

INTERNACIONALES

Israel descubrió misiles de Hamás escondidos debajo de oficina ONU para los refugiados en Gaza

Hamás asegura que no intercambiará más prisioneros hasta que no termine la guerra.

Netanyahu advierte de que Líbano será «destruido» si Hezbolá entra en guerra total.

Ucrania: Rusia ejecutó a soldados que querían rendirse, lo que constituye un crimen de guerra

La central de Zaporiyia estuvo «al borde de un accidente nuclear» por un corte de suministro, dice Ucrania.

Miguel Díaz-Canel llega hoy en visita oficial a Irán, la primera de un mandatario cubano al país persa desde 2001

El primer auto eléctrico Tesla modelo Y llega a La Habana, sólo para un sector «exclusivo».

Fuertes nevadas han congelado los aviones en Múnich, En Europa no se había visto una capa de nieve, como la actual, desde el año 2010, El transporte ferroviario también resultó afectado por el clima.

Más de 120 países reconocen necesidad de reducir emisiones en COP28

Más de 3,3 millones de hectáreas se han quemado en 2023 en Bolivia

Lula confirma la adhesión de Brasil a la OPEP+.

Al menos un muerto y un herido tras un ataque con cuchillo en París: «tenía serios problemas psiquiátricos»

Francia investiga como terrorista el ataque de un joven que mató a un turista en París

Cuatro mil venezolanos han llegado a Ecuador tras el anuncio de expulsiones de Perú

Venezolanos desarrollan MigraBot, una IA para mejorar la vida de los inmigrantes en un poblado de España.

Tribunal ordena a Texas mover barrera de boyas que suscitó el rechazo de México

OMS: «Europa tiene la epidemia del VIH de más rápido crecimiento en el mund

Imponen medidas a Avianca por demoras en vuelos desde Bogotá y otros aeropuertos

Terremoto de magnitud 7,6 se produjo en las costas de Filipinas

El régimen de Ortega acusó por “traición a la patria” a Karen Celebertti, directora del Miss Nicaragua

Muere la actriz Concha Velasco, la artista total que atravesó la historia contemporánea de España.

DEPORTES

Rafael Dudamel volverá a dirigir en el fútbol colombiano

Alemania abrirá Eurocopa 2024 contra Escocia; campeona Italia cae en grupo con España y Croacia

Edgardo Alfonzo no seguirá más como manager de Tiburones de La Guaira

