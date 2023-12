Rodríguez: Vamos a callar la boca a quienes dicen que el referendo no es vinculante #5Dic

Trabajo de www.talcualdigital.com

El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de 2020, Jorge Rodríguez, dijo que «a partir de esta tarde le vamos a callar la boca» a los sectores que han dicho que el referendo sobre el Esequibo del 3 de diciembre no es vinculante». No dio mayores detalles de lo que hará el gobierno de Maduro a dos días del mecanismo consultivo.

«Todo lo que se haga para obedecer el mandato proveniente del mecanismo consultivo nos involucra a todos y a todos los sectores», dijo Jorge Rodríguez este 5 de diciembre, luego de que en una rueda de prensa se le preguntara si el carácter vinculante del referendo se comenzaría a evidenciar con algún acto legislativo.

Criticó a los representantes de la oposición que, a su juicio, «tratan de sembrar la matriz del desconocimiento de los votos obtenidos el 3 de diciembre». Tildó a los sectores de la disidencia de «sembradores de cenizas» y reiteró que el pueblo de Venezuela dio «una demostración de fuerza, de unidad».

«Hemos tenido en la elección del pasado domingo la más grande victoria de una propuesta refrendaria que haya conocido la historia electoral de Venezuela, nunca antes se había dado un resultado con visos de unidad como la que vio Venezuela el pasado día domingo 3 de diciembre», detalló.

Rodríguez dijo que se registró una «magnífica y gloriosa» participación en el referendo consultivo pese a las amenazas y «matrices mediáticas infundadas» para sembrar desconfianza. No mencionó que el diputado oficialista Hermann Escarrá desde septiembre, durante entrevistas de televisión, fue quien aseveró que el referendo no es vinculante.

Se refirió al tema del Acuerdo de Barbados y la condición de Estados Unidos de que libere a sus ciudadanos presos en el país. Al respecto ratificó que el gobierno hablará con quien tenga que hablar y que «todo tiene su momento».

«Intentan que las mentiras sustituyan la verdad. La verdad es que el 51% de las y los venezolanos participó en el referéndum consultivo y a esta hora no han podido imponer ninguna matriz», agregó.

