VIDEO Transportistas reiteran su exigencia de aumento del pasaje ante la crisis económica #6Dic

La Autoridad Metropolitana de Transporte Terrestre (AMTT) ratificó que el pasaje se mantiene en 10 bolívares, lo que generó malestar entre los transportistas, quienes consideran que el precio es insuficiente para cubrir los costos de operación de sus unidades.

Los propietarios de vehículos y transportistas en el estado Lara se quejan de que el pasaje se mantiene demasiado bajo y no les permite hacer frente a la inflación, la escasez de repuestos y el deterioro de las vías. Según ellos, el costo del traslado debería aumentar a al menos 15 bolívares, ya que el mantenimiento de los vehículos es alto.

Eli Ocando, transportista, asegura que desde hace varios meses se ha estado estudiando que el pasaje tiene que llegar a 15 bolívares, asegurando que “antes estaba en 7 bolívares, y más bien lo que hicieron fue bajar el pasaje, porque los estudiantes pagan 5 bolívares y los de tercera edad, algunos de esos no pagan pasaje, y así prácticamente estamos bloqueados”.

“Lo que hemos pedido es que esté anclado al dólar, ya que el pasaje tiene que llegar a más de 15 bolívares, y no, esto no da. Yo que soy propietario de vehículos, esto no da. Un caucho vale 110, 120 dólares, los cauchos no se gastan todos los días, pero el mantenimiento del carro es semanal o quincenal. Por lo menos para el cambio de aceite, se gastan alrededor de 40 dólares cada 15 o 20 días”, expresa Ocando.

Antonio Ramos, otro transportista, también opinó sobre el tema. “Lo único que podemos decir del pasaje es que ojalá que se haga como se hacía anteriormente, que trimestralmente se discutiera el pasaje, que se hacía directamente en todas las alcaldías. Ahorita no, ahorita se hace a nivel nacional, y lo que diga el gobierno nacional está estipulado”, señala Ramos.

Ramos agrega que los transportistas han sido muy respetuosos con las autoridades, y esperan que si el aguinaldo viene, que sea pronto.

“De verdad que todos los compañeros lo necesitan. Ahorita el transporte público no da para mantener una unidad, ahorita el transporte público da para mantener prácticamente los alimentos en una casa. Esperamos que la discusión que se hizo al principio y el documento que se llevó a base de dólares se mantenga, y que el gobierno nacional se dé cuenta que es lo que nosotros necesitamos”, concluye Ramos.

