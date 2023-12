VIDEO Ileana Márquez es Miss Venezuela 2023, la primera madre en conseguir la corona nacional #8Dic

Ileana Márquez, representante de Amazonas, es Miss Venezuela 2023. Se trata de la primera madre en convertirse en la ganadora del certamen más importante del país. Márquez tiene 27 años de edad y es técnico superior en Educación inicial. Se describe como una mujer auténtica y apegada a sus valores.

«El ser madre en mi juventud me cambió como persona al tener que enfrentarme con una sociedad en la cual yo no encajaba en sus estándares, sin embargo de manera positiva maduré, estudié, trabajé y seguí adelante. Hoy en día me siento orgullosa de ser madre de Guadalupe Antonella que es y será mi motor más importante para seguir creciendo como persona y como profesional», asegura en su perfil oficial como candidata.

La primera finalista fue Anzoátegui, Giorgiana Rosas, el segundo lugar fue para Mérida, Daniela Celis y la tercera finalista fue Yaracuy, Cindy Granadillo.

Miss International Venezuela 2023 es Sakra Guerrero, representante del estado Guárico. Guerrero es médico de profesión. «A lo largo de mi vida, mis experiencias personales y laborales me permitieron forjar una mujer integral antes de convertirme en una reina de belleza y por eso, me identifico con los ideales del Miss Venezuela», dice Guerrero.

La nueva soberana de la belleza fue elegida en una gala que pasó las tres horas de transmisión. Noreh fue el artista invitado para dar fin a la noche.

Revive el momento en el que conocimos a nuestra nueva soberana de la belleza, #MissVenezuela2023 Ileana Márquez 👑 Rt 🔃 si también sentiste emoción ❤️ pic.twitter.com/Tpy1WEXcpd — Miss Venezuela (@MissVzla) December 8, 2023

¡Un abrazo conmovedor 🙌! La sonrisa de una niña orgullosa de su madre, quien se acaba de convertir en la nueva #MissVenezuela2023 👑 ¿Cuántos RT 🔃 para este momento? pic.twitter.com/PK14UymBD0 — Miss Venezuela (@MissVzla) December 8, 2023

