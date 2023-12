VIDEO Transportistas de Lara plantean ajuste del pasaje a 0,40 centavos de dólar #11Dic

Giovanny Peroza, secretario general del Sindicato Automotor del estado Lara, reiteró este lunes 11 de diciembre la necesidad de un ajuste de la tarifa del pasaje urbano.

El sindicato solicita que el pasaje se ancle a la divisa estadounidense a 0.40 centavos de dólar, que calculado a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela se ubicaría en 14,24 bolívares.

«En el día de hoy hemos convocado el Consejo Consultivo del Transporte Urbano para explicar dos puntos esenciales que es lo que nos tiene ahora preocupado para seguir prestando este servicio tan importante a la ciudad. Que es el ajuste tarifario, establecido en la ley del transporte, que indica que a principio de año o al final se tienen que ir ajustando progresivamente las tarifas», declaró Peroza a El Impulso.

Agregó que este ajuste no se ha ejecutado «porque desde que establecieron la tarifa a 10 bolívares a nivel nacional eso está muy por debajo de las aspiraciones que nosotros estamos pidiendo. Nosotros estamos solicitando que el pasaje sea anclado al dólar», puntualizó.

De igual forma, señaló que el sector transporte aspira que esta propuesta de ajustar el pasaje al dólar se pueda concretar en el menor tiempo posible.

«Estábamos pidiendo primero 0.70 centavos de dólar. Ahora en las conversaciones que hemos venido sosteniendo a todos los niveles estamos solicitando el 0.40 centavos de dólar para que eso llegue, si se quiere, a 15 bolívares o más de 15 bolívares que todavía no cubre las expectativas porque no nos da para los gastos de operación», dijo.

Sobre la situación del combustible, destacó que en días pasados los transportistas también plantearon la necesidad de que se garantice el acceso a este para poder laborar.

«Hicimos el planteamiento específicamente para el gas, gasolina y el gasoil porque comprarlo en precios internacionales con nuestros ingresos no podemos», resaltó.

Por último, el secretario general del Sindicato Automotor del estado Lara, recordó que durante la pandemia el sector llegó a tener menos del 10% de la flota operativa en la entidad, cifra que podría ser similar a la que se registra actualmente debido a los bajos ingresos y altos costos operativos.

«En estos últimos días, con estas tarifas y con estos precios de los repuestos, y con la escasez de combustible, ya estamos bajando el servicio, y por eso es que se ven pocas unidades. A veces nos preguntan si es que estamos decretando paro. No, nosotros no decretamos paro, porque esto se da en el paro técnico cuando no hay el combustible, no hay los insumos, y cuando las unidades se tienen que arrumar por falta de repuesto», concluyó.

