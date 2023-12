Voluntad Popular celebra 14 años de lucha y esperanza #11Dic

El partido político Voluntad Popular, fundado el 5 de diciembre de 2009, celebró su aniversario número 14 con diversas actividades en todo el país, reafirmando su compromiso de trabajar por el bienestar de las personas y por el progreso de Venezuela.

En el estado Lara, el responsable regional de la organización, Daniel Orellana, encabezó la celebración principal, que consistió en una misa de acción de gracias, donde destacó que VP se prepara para desempeñar un rol significativo en el panorama político venezolano del 2024, año en el que se espera que se realicen las elecciones presidenciales.

- Publicidad -

“Tenemos el compromiso de seguir trabajando por ese cambio que queremos para nuestro país, por esa Venezuela de oportunidades, de libertad, de justicia, de democracia, que todos soñamos y merecemos”, expresó.

Asimismo, resaltó el trabajo que ha venido realizando la organización en los diferentes municipios y parroquias del estado, donde se han llevado a cabo otras celebraciones, asambleas y actividades sociales, en medio de las dificultades que atraviesa el país.

Lee también: Voluntad Popular y Vente Venezuela en Lara reafirman alianza hacia la Primaria del 22 de Octubre

- Publicidad -

“La política venezolana es una de las actividades que nos ha acompañado en muchos lugares, la fortuna y en otros momentos la adversidad. No va a ser un año fácil, ya vemos lo que está ocurriendo finalizando este 2023, lo cual nos hace avizorar un año difícil. Sin embargo, para Voluntad Popular esto no es motivo para desalentarnos y no más bien para seguir adelante como nos ha ocurrido a lo largo de todo este tiempo”, afirmó.

Orellana invitó a todos los ciudadanos a sumarse a la tolda naranja y a participar activamente en la construcción de un mejor futuro para Venezuela.

“Somos un partido de gente joven, de gente valiente, de gente comprometida, que no se rinde ni se cansa. Somos una fuerza que crece cada día más y que cuenta con el apoyo de millones de venezolanos que quieren un cambio. Por eso, los invitamos a que se unan a esta gran familia, a que se conviertan en agentes de cambio, en protagonistas de la historia. Juntos podemos lograr la Venezuela que queremos”, concluyó.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí