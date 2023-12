VIDEO Vente Venezuela: El régimen ha desatado una brutal agresión contra María Corina Machado #13Dic

Omar González, miembro de Vente Venezuela, ofreció este miércoles declaraciones sobre un presunto intento de intervención de la tolda, para lo cual aseguró «han buscado a sicarios políticos».

«Después «de la primaria del 22 de octubre y el contundente triunfo de María Corina Machado, el régimen de Nicolás Maduro ha desatado una brutal agresión contra ella y el partido Vente Venezuela, así como la organización Súmate», declaró González a los medios de comunicación.

«No podemos sino interpretar un desespero y tratar de deludir el compromiso de ir a unas elecciones presidenciales en el año 2024. Han buscado a sicarios políticos para cometer estas agresiones. Nos quieren apartar del camino de las elecciones y eso no lo van a conseguir», agregó.

De igual forma, calificó de «falsos militantes» a quienes apoyarían una eventual intervención de esa organización política.

«Los coordinadores de Vente Venezuela están firmes con María Corina Machado y con la estructura. Estos peones de Nicolás Maduro nada van a lograr con este tipo de maniobras, nada nos va a desviar del camino electoral. En el 2024 se realizarán las elecciones presidenciales y María Corina Machado será la próxima presidenta de Venezuela», sentenció.

Cabe resaltar que el político y aspirante a la presidencia, Luis Ratti anunció que intervino el partido político Vente Venezuela (al que no estaba afiliado) y que no reconoce a María Corina Machado como su candidata presidencial por estar «inhabilitada».

