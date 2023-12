Diosdado Cabello se burla de Machado y Rodríguez rechaza injerencia de EEUU #16Dic

La polémica por las inhabilitaciones políticas de algunos candidatos opositores a las elecciones presidenciales de 2024 sigue generando reacciones en el ámbito político nacional, el primero fue uno de los líderes del chavismo, Diosdado Cabello, quien se burló de la candidata presidencial María Corina Machado, quien acudió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para apelar a su inhabilitación.

En un mensaje que publicó en X, antes Twitter, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), aseguró que Machado «perdió el orgullo» tras presuntamente ser presionada por el embajador de Estados Unidos para Venezuela, Francisco Palmieri, para que acatara el mecanismo divulgado por Noruega, como país garante de la negociación entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, para la revisión de inhabilitaciones administrativas.

«Sin truco ni maña: llama Patricio el Maracucho y me dijo ‘Mirá Diosdado, tenéis que confiar más en mí, yo te dije a vos que palma de coco’, Palmieri, estaba presionando a la sayo, hoy le reventó el orgullo, la hizo ir al TSJ, fue tanto que el anuncio lo hizo él», expuso el diputado a la Asamblea Nacional.

Cabello concluyó su mensaje afirmando que el gobierno de Maduro vencerá. «Seré breve: jijijiji, ¡Nosotros Venceremos!».

Por su parte, el jefe de la Delegación de la Negociación por parte del oficialismo, Jorge Rodríguez, insistió la tarde de este viernes en que no aceptarán directrices de nadie, luego de que la Embajada de Estados Unidos en Venezuela celebrara la valentía de Machado y demás candidatos que acudieron al TSJ para «revisar» su inhabilitación.

«No es una embajada acreditada en nuestro país, si no una oficina de propaganda al servicio de los más oscuros intereses contra la paz de Venezuela, persiste en sus veleidades colonialistas que si no fueran tan trágicas y ridículas, serían cómicas. Venezuela no acepta directrices de nadie», escribió en respuesta al mensaje de la cuenta en la misma red social de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela.

Vale acotar que el 30 de noviembre, poco más de dos horas antes de la medianoche, cuando expiraba el plazo fijado por Estados Unidos para que el gobierno de Maduro anunciara una medida que les permitiera a los opositores inhabilitados apelar esa medida, Noruega divulgó el procedimiento que tuvo el visto bueno de las partes.

El mecanismo establece que los afectados por inhabilitaciones administrativas deberán acudir al TSJ, antes del 15 de diciembre, para ejercer el recurso contencioso administrativo que corresponda contra la inhabilitación, con una solicitud de amparo cautelar.

Este procedimiento fue resultado del acuerdo de Barbados entre el gobierno de Maduro y la oposición, que busca una solución pacífica y democrática a la crisis política, económica y social que vive el país.

