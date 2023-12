Simón Calzadilla: María Corina Machado hizo lo correcto al acudir al TSJ #19Dic

El secretario general nacional del Movimiento por Venezuela, Simón Calzadilla, afirmó que la administración de Nicolás Maduro «tiene que cumplir lo acordado en Barbados» y «permitir» la participación de María Corina Machado en las elecciones presidenciales de 2024.

“El día jueves estaba yo extremadamente preocupado porque había escuchado a María Corina decir que no iba a acudir al Tribunal Supremo de Justicia, el viernes recibimos todos la buena noticia de que María Corina acudió al Tribunal Supremo de Justicia y, ahora, puso la pelota de la decisión política del lado del gobierno”, indicó Calzadilla.

A juicio de Calzadilla, a los «regímenes autoritarios se les gana con inteligencia, con astucia, con los pies en la tierra, desenmascarándolos, quitándoles las excusas, no poniéndosela fácil ni bombita”, por lo que considera que era necesario y fue acertado acudir al Tribunal Supremo de Justicia, para revertir una inhabilitación de la cual “María Corina ni siquiera ha sido notificada legalmente”.

Precisó que ese fue el mecanismo acordado en Barbados entre las delegaciones del gobierno de Maduro y la de la Plataforma Unitaria, por lo que “ahora le toca al gobierno de Maduro cumplir o no con ese acuerdo, con las consecuencias que esto le pueda traer”.

Tiene claro que “estamos ante un régimen político que no quiere entregar el poder, que no cree en el estado de derecho ni en la democracia y al que no le importó que siete millones de venezolanos abandonaran el país”.

Aseguró que la oposición debe ir conformando, desde el próximo mes enero, el padrón electoral, que garantice la presencia de testigos con sus respetivos suplentes en todas las mesas de votación, quienes tiene que “asegurar cada acta de votación para demostrar el triunfo en cada mesa electoral.”

Esa estructura electoral también tendrá la tarea, señaló Calzadilla, de convertirse en la “vanguardia” que debe liderizar.

“Todo lo que se tenga que hacer para que los derechos políticos de nuestra candidata María Corina Machado sean respetados y se pueda inscribir y participar en los comicios, esa es la gran tarea que tenemos por delante”, concluyó.

