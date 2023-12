María Corina Machado: Se liberan unos rehenes solo para que otros ocupen su lugar #21Dic

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, emitió un comunicado a través de sus cuentas en redes sociales, la mañana de este jueves 21 de diciembre, en el que asegura que todos los venezolanos son rehenes de un sistema.

“Cada vez que se produce la liberación de unos ciudadanos, otros pasan a ser víctimas de una maquinaria de represión. Se liberan unos rehenes solo para que otros ocupen su lugar”, ratificó.

- Publicidad -

Machado indicó en el documento que para que no haya rehenes políticos en Venezuela, “tenemos que conquistar nuestra libertad”, donde destaca que esta misión se la han asignado “millones de ciudadanos el 22 de octubre y a la que me he comprometido a llevar hasta el final”.

La candidata a la elección presidencial del año 2024, comentó que este miércoles, los venezolanos vivieron un episodio dentro de esa ruta en construcción que ha permitido la liberación de 24 venezolanos y varios ciudadanos de Estados Unidos; de lo que dijo: “Si bien significa un avance, todavía queda mucho por recorrer: cientos de civiles, militares y funcionarios policiales, permanecen ilegalmente cautivos, algunos por más de 20 años. Con su libertad estoy comprometida”.

La representante de Vente Venezuela indicó que la ruta electoral “hacia la Libertad es compleja y enfrenta múltiples amenazas”. Señalando que el régimen nacional, “utilizan todos sus recursos, sin escrúpulo alguno, para tratar de desmoralizarnos; por ello convierten a un delincuente que ha explotado el hambre de nuestro pueblo en su ficha predilecta de cambio en la negociación. Sin embargo, los venezolanos hemos demostrado que sus tácticas intimidatorias no nos desvían de nuestro objetivo de retornar a la democracia a través de elecciones justas”.

Comunicado a los venezolanos.



Mi compromiso con nuestro país, y por su Libertad, es hasta el final. pic.twitter.com/cVWILTam5e — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) December 21, 2023 - Publicidad -

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí