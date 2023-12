OPINIÓN Reflexiones en positivo: Construya y no destruya #21Dic

Con cierta melancolía y tristeza despedimos el año 2023 que a pesar de que me acompaña como fiel amigo y compañero el optimismo y la fe, no tengo nada que aplaudir a este año que se va, fue un año crucial, donde la abundancia fueron los conflictos, la apatía, el desencanto y un poco de desamor hacía nuestra nación, este rosario de incuantificables penas y confrontaciones en el que estamos permanentemente y si no existe la buscan a cualquier costo, pero creo que esta nación que había sido muy pacifica hoy en día perdió el camino y está cambiando la paz que nos caracteriza por conflictos que solo sirve para colapsar la salud, la esperanza, el ánimo, el sufrimiento y la indolencia, esto extensivo a los que nos alimentamos de lo positivo y aprendimos a ver el santo donde está el pecador; este año dos mil veinte y tres que lo hemos vivido con muy poco temple, sobre todo a los que trabajamos y tratamos de producir, vienen enseguida, lo destruyen, acaban con las ilusiones y se les da espacio a los flautistas y profetas del cataclismo y agoreros que siempre apuestan al desastre y se piensa que hasta disfrutan del eminente retroceso de la nación, hagamos votos por menos problemas, sin olvidar que hay un límite donde la paciencia deja de ser virtud.

Me permito convocar e invito de corazón a una unión monolítica con inclusión a todos los venezolanos y no venezolanos de buena voluntad a que unidos contribuyamos a que haya una buena política económica que construya y no destruya, que sea una alianza bendecida por Dios, donde se admire y se aprecie al que sabe producir empleos y generar riquezas para la nación, como es el caso de los agricultores, ganaderos que están pasando las de Caín y su único pecado es contribuir, alimentar al pueblo y a todos sin excepción y como premio reciben escasez de insumos y todos los problemas para el cultivo y el transporte; no se les olvide que amor con hambre no dura y la medida del amor es un amor sin medida.

Esta proclama es extensiva a que se frene la diáspora, la migración; éste sigue siendo un país hermoso y rico por donde quiera que lo miremos, donde cabemos todos y para los inmigrantes que deseen venir y trabajar aquí hay para todos y no para un pequeño grupo; he sabido por todos que la migración, la estampida o diáspora está rayando los nueve millones de coterráneos, no les parece esta una cifra exagerada, espantosa, triste, dolorosa y según estudios de alta credibilidad; le rogamos al Espíritu Santo nos envíe del cielo un rayo de su luz para que nos ilumine el camino de cómo salir de esta anomalía y seamos todos beneficiados.

Gracias a los diarios que me publican, mención especial al El Impulso y a su personal que labora con constancia y dedicación, unas Felices Navidades y un venturoso año 2024.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

Jose Gerardo Mendoza Duran

[email protected]

