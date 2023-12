PulsoEmpresarial Swatch presenta dos nuevas colecciones de Navidad para celebrar la temporada

Swatch, la marca de relojes suiza icónica y vanguardista, trae para ti dos nuevas colecciones de Navidad que le darán un toque especial a las festividades, con piezas distintas que son divertidas, únicas y con mucho estilo. La primera colección, «The Simpsons», rinde homenaje a los momentos navideños más emblemáticos de la serie de televisión con dos nuevos relojes destinados a alegrar las fiestas. La segunda colección, «Holiday Collection», aporta un toque de alegría con su brillo inesperado y sus detalles únicos diseñados para levantar el ánimo y realzar cualquier vestuario.

Las festividades llegaron y Swatch quiere acompañarte en cada momento de una forma especial.

THE SIMPSONS

La colección «The Simpsons», es el regalo perfecto tanto para los fans de Swatch, como para los de la serie, ya que rinde homenaje a los momentos navideños más emblemáticos de la popular serie de televisión. Los dos relojes de la colección, Wondrous Winter Wonderland y Tidings Of Joy, presentan a los personajes de Los Simpson en divertidas escenas navideñas.

Wondrous Winter Wonderland, muestra a Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie convertidos en personajillos de pan de jengibre flotando alegremente por una correa nevada. La esfera del reloj muestra a la familia Simpson juntos y felices cantando villancicos. Por otra parte, el reloj Tidings Of Joy, presenta a Marge y Homero sobre un fondo nevado, con Bart, Lisa y Maggie cantando villancicos en el centro de la esfera, disfrutando todos juntos del espíritu de estas fiestas.

El logotipo de los Simpson aparece en cada reloj. Este modelo viene en una caja especial que celebra el ingenio y encanto de la serie.

HOLIDAY COLLECTION

La segunda colección, «Holiday Collection», presenta nueve diseños que aportan un toque de alegría con su brillo inesperado y sus detalles únicos diseñados para levantar el ánimo y realzar cualquier vestuario. Los relojes de la colección se alejan del tradicional esquema cromático verde o rojo y optan en su lugar por acabados brillantes, acentos iridiscentes y divertidos toques de color.

A Dash Of Yellow y A Dash Of Green juegan con los contrastes y con un resplandeciente encanto lacado. Con una caja elegante y correa de color negro brillante salpicada de estallidos cromáticos festivos en los índices y una ventana de fecha en la posición de las 6 en punto, saber la hora no supone ningún esfuerzo.

Golden Radiance habla el mismo lenguaje de diseño que los relojes Swatch CHRONO con un toque añadido de magia navideña. La caja semitransparente de color gris ahumado se

complementa con acentos dorados en la esfera y los pulsadores como si fueran relucientes adornos en el árbol de Navidad. Para un toque de lujo añadido, la correa luce un estampado de cocodrilo.

Dreaming Of Gemstones y Fantastic Fuchsia están diseñados para llamar la atención con sus esferas iridiscentes y sus festivos grabados de estrellas. Estos estilos con materiales de origen biológico celebran las tendencias más candentes de la temporada: los metálicos y el rosa juguetón. Ambos captan el espíritu del momento y le infunden un toque de magia navideña.

Auric Whisper transmite una cálida vibración festiva con sus tonos únicos inspirados en las piedras preciosas. Si se observa detenidamente la esfera, acabada con un toque de finura metálica, se descubre un llamativo patrón geométrico grabado.

In The Black combina el eterno atractivo del negro con un toque metálico festivo. Esta nueva incorporación a la línea IRONY CHRONO combina una esfera cepillada con una pulsera de metal dorado. Las manecillas luminosas con efecto brillo en la oscuridad añaden funcionalidad y estilo.

Dashing Slate irradia un discreto lujo perfecto para celebrar momentos especiales durante las fiestas. Con sutiles destellos dorados en la esfera, este último reloj, disponible con correa de metal y con índices impresos delicadamente en el cristal para un look limpio y despejado, forma parte de la línea SKIN IRONY.

Bubbly And Bright es otra incorporación perfecta para la línea SKIN IRONY. Su estilo minimalista ultrafino se combina con una caja de acero inoxidable dorado y una correa de mariposa ajustable que añaden el toque justo de elegancia navideña a cualquier atuendo.

Las nuevas colecciones de Swatch para la temporada navideña son el regalo perfecto para celebrar las fiestas, ofreciendo una amplia gama de estilos para todos los gustos, desde los más llamativos hasta los más discretos.Las colecciones «The Simpsons» y «Holiday» se encuentran disponibles en Venezuela en los puntos de venta oficiales de Swatch en Torre Gerais y el Centro Comercial Sambil Chacao.

