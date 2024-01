RETACITOS #7Ene

Estamos iniciando el año 2024, en medio de grandes expectativas, por cuanto los indicadores de los cuales se dispone revelan que, el comportamiento de la economía no depende de variables que están bajo el control de quienes manejan y orientan las políticas nacionales, sino que en gran medida son susceptibles de acontecimientos y hechos que ocurren más allá de nuestras fronteras, como lo han advertido la mayoría de los analistas, tanto nacionales como internacionales, al referirse a lo que espera a los venezolanos en esta año que comenzamos a transitar. La mejor referencia nos las refiere el Observatorio Venezolano de Finanzas, que en su informe 2023 indica que lo que suceda en la economía venezolana en 2024 va a depender del comportamiento de la producción y del precio del petróleo, la economía doméstica está debilitada y el fisco restringido. Internamente no hay fuerzas que puedan relanzar el crecimiento, a lo que se suma la falta de financiamiento externo e interno, coincidiendo con la apreciación que hemos hecho, que no está en nuestras manos decidir sobre las medidas para superar la crisis. Para colmo de males el mercado internacional de los hidrocarburos cierra 2023 con una clara tendencia a la baja de los precios, y de mantenerse esa situación, para Venezuela mayores ingresos por exportaciones dependen del volumen exportado, para lo cual es vital el mantenimiento o ampliación de las licencias otorgadas por el gobierno de EEUU. Para el cierre de 2023 se espera que la tasa de inflación mensual de diciembre cierre en 3,7%, el tipo de cambio en Bs/US $38,9 al cierre del año y la actividad económica muestra un crecimiento de 0,5% para el cuarto trimestre respecto al mismo periodo del año anterior. En cuanto al 2024, la tasa de inflación interanual se situaría en 176%, el tipo de cambio concluiría ese año 2024 en Bs/US $67,1 en tanto que la economía experimentaría una expansión de 3,5% en el primer trimestre de 2024 con respecto al mismo periodo del año anterior. Estas proyecciones están sujetas a una considerable incertidumbre. Los modelos económicos y estadísticos, así como las relaciones utilizadas para generar pronósticos económicos, son descripciones necesariamente imperfectas del mundo real, y el camino futuro de la economía puede verse afectado por innumerables desarrollos y eventos imprevistos, explican los analistas del OVF.

La anarquía y el irrespeto a las normas legales vigentes, ha convertido al sistema de transporte público en Barquisimeto, en un caos permanente, haciendo colapsar la circulación en algunas zonas de la ciudad, como es el caso de la Plaza San José y sus alrededores, sin que las autoridades de tránsito, tampoco la policía municipal de Iribarren han evidenciado su total ineficiencia a la hora de intentar poner orden en esta y otras zonas álgidas de la capital larense. Tenemos varios meses recibiendo denuncias sobre esta situación; sin embargo, tomando en consideración que se trata de un servicio que es fundamental para el funcionamiento de la economía de cualquier ciudad, hemos hecho algunas gestiones directas, enviado mensajes a los organismos vinculados con esta materia, pero los resultados han sido negativos y el problema en lugar de resolverse, se agudiza ante la falta de autoridades que pongan orden en la casa. Como ejemplo denuncian que en aquellas vías de no más de dos canales de circulación, cuando delante llevas a una buseta, no sabes cuándo llegarás a tu destino, porque no respetan las paradas establecidas oficialmente y se detienen cada 40 o 100 metros a recoger o a dejar pasajeros; si se te ocurre tocar la bocina, entonces aplican la operación “morrocoy”, solamente con la intención de demostrar que son ellos los que mandan en las calles y avenidas y si reclamas al conductor, seguramente que te estarán recordando a tu progenitora. A esta deplorable situación, se agrega el crecimiento del parque de motorizados, integrado por muchas personas serias y que utilizan la moto como medio de trabajo; sin embargo, hay otro grupo que no respeta las normas de tránsito, tampoco los semáforos y circulan en contra del señalamiento del flechado y, líbrese Dios que choques o tropieces alguno de estos sujetos, porque de inmediato caen al lugar como moscas y el chofer nunca tiene la razón y muchas veces tiene que ceder y pagar, aun cuando no tenga la culpa, para evitar que lo linchen o lo agredan a él o al vehículo. Confiamos que esta denuncia sea atendida por las autoridades y también por los líderes de las líneas de transporte público.

El deterioro del ingreso del personal docente en el sector educativo de Venezuela, se ha convertido en un problema de Estado, no solamente afecta a quienes se dedican a enseñar en la educación primaria, media, sino que en gran medida impacta negativamente a quienes dictan clases en la educación superior en las distintas universidades del país, como lo evidencian las cifras que se han dado a conocer en las últimas estadísticas que se conocen. En efecto, un Profesor Titular a dedicación exclusiva, de acuerdo con la Tabla de Sueldos Mensuales de los Profesores Universitarios en Venezuela, tiene un ingreso de Bs. 522,16 /mes, equivalente a 14,68 $ o 13,53 €; Profesor Asociado a dedicación exclusiva (DE) percibe Bs. 462,09 /mes, 12,99 $ y 11,97 €; Profesor Agregado (DE) devenga Bs. 408,93/mes, 11,94 $ o 10,59 €; Profesor Asistente (DE), gana Bs. 361,88 /mes, 10,77 $ o 9,37 € y un Profesor Instructor (DE) percibe Bs. 320,25 /mes, 9,00 $ o 8,30 €. Por supuesto si este es el ingreso de docentes con credenciales de magíster, doctorados y postdoctorados, los ingresos del personal magisterial en la escuela primaria y secundaria es completamente irrisorio, y es lo que ha contribuido a que hayan abandonado las aulas entre un 40% y 50%, lo que ha obligado a los colegios, especialmente los privados a revisar las estructuras de costos conjuntamente con los representantes, para ir haciendo ajustes progresivos a los docentes, darles bonificaciones especiales para impedir que sigan abandonando el barco, en busca de mejores oportunidades, por lo que es común escuchar en la educación pública, que muchas aulas se han quedado vacías porque no tienen personal docente calificado para suplir estas deficiencias, siendo la única manera de retenerlos pagándoles salarios que le permitan vivir dignamente y atender sus necesidades mínimas de alimentación y medicinas.

Resulta verdaderamente sospechosa, por decir lo menos, la medida que acaba de adoptar el Concejo Municipal de Iribarren al aprobar 9 ordenanzas impositivas, a puertas cerradas y de espaldas a la comunidad, sobre todo cuando hace pocos días entró en vigencia la Ley de Armonización Tributaria, cuyo alcance es de carácter nacional y que tiene como principal objetivo poner orden y reglamentar la forma irracional y anárquica con la que algunos municipios en el país venían aplicando los impuestos a los contribuyentes. Llama la atención y así lo reseña la Prensa de Lara en base de una denuncia del edil Hernán Marín, que en esta decisión precipitada se está violentando el artículo 62 de la Constitución que establece que todos los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en los asuntos públicos, saltándose a la torera su propio Reglamento de Interior y de Debates que señala que las sesiones deben ser públicas en el Palacio Municipal de Iribarren. Así que entre gallos y medianoche los ediles aprobaron 9 Ordenanzas relacionadas con los impuestos municipales que impactan la economía de la jurisdicción. Estas son las normas aprobadas: Reforma de la Ordenanza de Impuestos sobre Actividades Económicas, Ordenanza de Impuestos sobre Propaganda y Publicidad Comercial, Ordenanza de Impuesto sobre Vehículos, Ordenanza de Impuestos sobre Espectáculos Públicos, Ordenanza de impuestos sobre Juegos y Apuestas Lícitas, Reforma a la Ordenanza sobre Tasas y Certificaciones, Ordenanza de Impuesto sobre Inmuebles Urbanos, Ordenanza sobre Remisión y Rebaja parcial de impuestos, accesorios y multas sobre del impuesto sobre inmuebles urbanos e impuestos sobre actividades económicas y Ordenanza sobre otorgamiento, regulación y funcionamiento de las autorizaciones del expendio de bebidas alcohólicas. Aseguran que hay mucha preocupación entre los contribuyentes de Lara, porque se desconoce el alcance de las medidas, ya que se dice que los ajustes al alza en tributos de vehículos, licores, cigarrillos y restaurantes son impagables, de tal manera que vamos a seguir informando en torno a este tema en las próximas semanas.

El problema de la escasez de combustible ya dejó de ser un karma para quienes viven en Barquisimeto y sus alrededores, la situación se ha ido agudizando y ya algunos de los nueve municipios del estado Lara, les llega combustible una o dos veces al mes, sobre todo aquellos que no tienen padrinos dentro del PSUV, ya que al parecer el ZODI ya no se está ocupando de este asuntos, debido a que prácticamente han perdido el control, debido a la politización de la distribución de la gasolina y el diésel, situación que está causando estragos en las zonas agrícolas de la región, multiplicándose las denuncias, ya no es solo el municipio Urdaneta de donde provienen las quejas, también de la zona de Crespo y del Municipio Torres, dónde el clamor es generalizado y la ausencia de los combustibles comienza a reflejarse en la paralización del servicio de transporte, y en la actividad agropecuaria, sin que las gestiones que se han realizado hayan dado resultados. Por supuesto que algunas averiguaciones que hemos adelantado, patriotas cooperantes han informado que quien ahora tiene el control de la comercialización del combustible y del carbón supuestamente es un personaje muy cercano al marinero de agua dulce, e incluso algunas personas han dicho que aun cuando no es muy conocido, es usual encontrarlo en las estaciones de servicio; incluso se conoció que cambiar una estación de subsidiada a dolarizada tiene una tarifa que oscila entre US $10.000 y US $40.000 dependiendo de la urgencia del cambio. Por cierto que ha llamado la atención como en una estación de la carretera Lara-Zulia, con nombre de árbol canadiense, las gandolas de gasolina llegan en forma interdiaria, y aun cuando debería vender el producto a precio regulado, dizque lo comercializan a $ 0,50/litro, violando la normativa. Aseguran que el Zulia surte las zonas de Quebrada Arriba y Puricaure, pero cuando repican duro, pero en la bomba mencionada, el combustible no falta, lo que evidencia al parecer, hasta donde llegan los tentáculos del marinero de agua dulce. Pedro Tellechea debería meterle la lupa a esta situación.

Muy activos iniciaron éste año sus labores de mantenimiento los incansables «guardianes» del «Ayacucho», encontrando mejor ambiente de remozamiento al interior del «Parque». Y por supuesto no podían dejar de comentar las vivencias decembrinas de sus vecinos de la «Casa Blanca» de tal manera así mantener informadas a las «aguerridas bases blancas». Lo primero que destacan los «observadores» fue lo de la escasa presencia de personas en cada actividad convocada en la sede, fueron escasas por decir lo poco. Todo tipo de comentarios se tejen al respecto que van de la ya decadente influencia de convocatoria por parte de sus directivos que ya se vio reflejada en los pésimos resultados obtenidos en los últimos procesos electorales, pasando por el temor que a decir de muchos le produciría asistir a los actos por los «rumores» nada disimulados del supuesto «micronegocio” interno del «inestable» «vigilante» en supuesta «asociación» con el «juvenil» «girasolerito» «becado» en una universidad privada de la región. Acotan los mismos personajes que los ya citados «sujetos» no pueden oír ladrar a un noble «can» porque se «espantan» creyendo que pudiera ser uno de los «adiestrados» en la escuela de la «Loma de León». Expresan los «sentaditos ayacucheros» que en definitiva la utilidad de la «Casa Blanca» quedará para ser un gran «salón de fiestas» que es para lo que ha sido útil en los últimos tiempos gerenciado por el «Inefable» y sus «vivaces acólitas» dizque con los recursos provenientes del programa «defensores de la democracia» como el caso de aquella juvenil de los «4 mil verdes».

Continúan los «guardianes» con sus relatos a lo interior del «Parque» comentando situaciones. Mientras limpian los jardines del amplio e histórico monumento «gomero», lograron captar la atención de una conversación sostenida entre unas damas muy afables que, sorprendidas hablaban de la extraña actitud asumida por una supuesta «dirigente blanca» de la zona norte de la ciudad a quien observaron como de manera muy espontánea se «auto incluyó» al ya «tristemente célebre» «cartel de las tóxicas». La misma viene a ser hija de un dirigente político del mismo sector, fallecido hace ya algunos años, conocido como el «matarife» de cerdos, quien en algún momento se vio envuelto en un gran escándalo mediático cuando le correspondió ocupar la presidencia del Concejo Municipal de Iribarren relacionadas con aquella denuncia en la construcción de una amplia vivienda con gran piscina incluida que edificó sin poder justificar dicha inversión. Los lugareños recuerdan que fue necesario utilizar un helicóptero para poder divisar desde el aire el interior del inmueble. Pues resulta, continúan las señoras hablando, que la nueva «tóxica» supuestamente tiene una importante cantidad de denuncias interpuestas por el «Consejo Comunal» de la misma zona de su casa paterna por escándalos hasta altas horas de la madrugada con contaminación sónica incluida contraviniendo toda norma de vecindad en otro inmueble de su propiedad tipo granja con «piscina» incluida también del sector «Carorita» sin que las autoridades puedan hacer algo al respecto.

C O R T I C O S

Se reportan los patriotas cooperantes del PSUV y aseguran que el marino de agua dulce no está durmiendo completo, tiene pesadillas recurrentes, porque a pesar de todos peines y obstáculos que han intentado atravesarle en el camino, el burgomaestre de Carora fortalece su imagen como líder regional, de acuerdo con los resultados de la última encuesta ordenada por el mandatario regional, donde aparece totalmente despegado del que ocupa el segundo lugar; mientras que para la Gobernación el rechazo de la población para los candidatos tradicionales, es abrumador, el dirigente de la ciudad del Morere es el que tiene el nivel más bajo; siendo estas algunas las razones por las cuales el marino está preocupado, recomendando los mismos patriotas cooperantes al caroreño, que se cuide que van a seguir buscando como “sacarlo del camino”.

Siempre se ha dicho que entre cielo y tierra no hay nada oculto, de allí que se filtró un audio, donde al parecer NelTor, le dice a Vilma que el Consejo de Protección radical en el sentido de “no dar permisos” señalando que él no le daría un carnet a un menor de edad, agregando que allí está verificado y el carnet es falso, lo cual trae consecuencias y consecuencias graves, porque no pueden falsificar un carnet; admite que le pidió a los transportistas el “factor 5$” era por el sistema y hay un sistema en el que es muy fácil verificar qué es lo verdadero y qué es lo falso, y se sabe que el código que se le colocó es para poder saber toda la información y poder determinar, aquellas cosas que están ocurriendo; por eso las comparto en el grupo, para que todo el mundo sepa cuál es mi postura y en este caso, la postura es la que he mantenido, no hay beneficio para nadie en particular, nadie puede decir que porque es V, yo estoy entregando carnets que no estoy entregando, así que la “cosas es bien delicada”.

Nuevamente el Ing. Manuel Cols pendiente de la problemática de Palavecino, en esta oportunidad está denunciando que culminó el año y la Alcaldía de Palavecino ha incumplido con el compromiso de sanear el vertedero de basura ubicado a un lado del Módulo de Salud de Barrio Adentro Fortunato Orellana y frente al Parque Caminería la Ceiba. La resolución de esta problemática es de la más absoluta prioridad, pero como suponemos que el burgomaestre no vive en la zona y a lo mejor ni siquiera pasa por el lugar, le tienen sin cuidado los recurrentes petitorios de la comunidad, que es la que en definitiva está pasando roncha con los malos olores, mugre, ratas, ratones, cucarachas, y moscas que pululan por todas partes. Un gran regalo de año nuevo sería solventar esta situación, a la mayor brevedad, los vecinos lo agradecerán.

No mejora el enfermo en este municipio, leemos en medios regionales que familiares de los pacientes que ingresan al ambulatorio “Don Felipe Ponte Hernández” de Cabudare, estado Lara denunciaron el deterioro total de los baños de este centro asistencial, los cuales al parecer están clausurados desde hace varios días. Ante esta situación a los pacientes no les queda más remedio que ir a ocultarse en los montes cercanos para poder hacer sus necesidades fisiológicas, lo que significa un riesgo sanitario y una violación a su dignidad. Este tipo de hechos se cuentan y la gente normal no los cree, porque es la mayor demostración de desidia e ineficiencia, no solamente de quienes están al frente de la institución, sino de la Dirección Regional de Salud, que debería estar atenta a que estos problemas se resuelvan. La verdad que no hay derecho. Menos mal que “Cabudare Digital” se está ocupando de que estas cosas se sepan.

Muy grave la denuncia que circula por las redes sociales, que tienen que ver con el reciente fallecimiento de uno de los músicos del grupo “Carota Ñema y Taja”, donde a través de un comunicado se exige al PSUV sancionar políticamente a la Rectora/Decano de la UNEFA-Lara por supuesto maltrato al cultor larense conocido como “Guareque”. Al fallecido, quien al parecer trabajaba en esta institución adscrita a la FANB y al MEU se le negaron los reposos por padecimiento de una patología terminal que al final acabó con su vida, lo que ha provocado que el grupo musical haya hecho la denuncia ante la Defensoría del Pueblo, e incluso circula un video donde el propio afectado señala lo que le está ocurriendo; incluso se denuncia que la jefecita de la institución al parecer omitió dictámenes y llamados de la DP por Acoso Laboral y maltrato contra un paciente delicado de salud. La verdad que no hay derecho.

Siquisique capital del municipio Urdaneta del estado Lara, al paso que va puede quedarse sin ninguna entidad bancaria. Este pueblo aun cuando tiene tres agencias bancarias, pero ninguna funciona, como son los casos Banco Provincial, cerrado hace más de dos años; El Bicentenario tiene 3 meses sin aire acondicionado y 8 meses sin línea y al Banco Agrícola, le cortaron el servicio eléctrico. De manera que ante estos escenarios, es muy probable que este pueblo eminentemente agrícola, próximo a cumplir 403 años de fundado, el regalo sea dejarlo sin ninguna entidad bancaria. Arbenis Santeliz Gozaine, habitante del lugar, protesta y exige a través de este medio que Siquisique tenga de nuevo sus entidades bancarias, de manera que el llamado es no solamente para la Superintendencia de Bancos, sino también para la Asociación Bancaria de Venezuela, ya que no es justo que los usuarios tengan que trasladarse a otros lugares para realizar sus operaciones bancarias, con los riesgos que esto supone en un país con tanta inseguridad.

Información confiable y de buena fuente nos informa que los concejales revolucionarios del PSUV, han recibido instrucciones precisas y categóricas por parte del Cocosette, de mantener engavetado el tema del Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL), estando el Municipio Iribarren sin ninguna normativa que permita reglamentar el crecimiento urbano en la región, por cuanto esta situación anómala se mantenga, tanto el burgomaestre como los concejales podrán continuar haciendo negocios con los terrenos ejidos o cualquier terreno que no tenga clara su titularidad, de manera que esta es la verdadera razón por la que los ediles se “engrinchan” cuando alguien pregunta por el PDUL, de manera que ya saben cuál es la razón de fondo para nadie se ocupe de poner las cosas en orden con este instrumento que es vital para garantizar un desarrollo armónico de la ciudad.

De acuerdo con la versión que puso a circular el Noticiero Sensación, este medio recibió la información de la paralización del Banco de Sangre del hospital de Carora por falta de los reactivos para realizar las pruebas y las bolsa especiales para guardar la sangre de los voluntarios, de allí que al parecer no se están recibiendo donantes desde el pasado 16 de diciembre de 2023. Por supuesto, cuando se leen informaciones de este tipo, que responsablemente transmiten los medios de comunicación, comienzan a surgir las preguntas: ¿Dónde está el director del nosocomio? ¿Estará enterado de esta anomalía? ¿Cómo enfrentó el hospital las emergencias en los días de las festividades navideñas, especialmente en la emergencia? ¿Qué acciones tomará el Director Regional de Salud?.

Al parecer ya se ha convertido en un delito que supuestamente se comete en los distintos puntos de control y alcabalas móviles, que instalan funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y de otros cuerpos de seguridad, y es el de extorsionar a los conductores en una forma abierta y descarada, sin importar incluso que los registren en videos en los teléfonos celulares, porque al final del día nadie los sanciona por la comisión de estos abusos ilegítimos de autoridad. Hemos recibido denuncias que para transitar por la Circunvalación Norte de Barquisimeto, hay un par de puntos de control en los extremos, con dos agentes que tienen a monte a quienes por allí circulan, llegándose al caso de tener el ciudadano todas sus credenciales en orden, le piden una “colaboración; una usuario se negó a darles dinero y uno de los agentes dijo “ Ellos creen que nosotros y nuestras familias no comen”; lamentablemente el MP parece que no le da importancia a este tipo de denuncias y por lo tanto siguen proliferando por todas partes.

Sería interesante averiguar si es cierto que la UNES en Lara, sacó la periodista que estaba en prensa, (FT) para colocar a un abogado, (YE), mientras tanto el CNP guarda silencio ante esta arbitraria decisión por parte del actual director de esa institución. Igualmente por los lados de la carrera 18 la periodista que se desempeñaba realizando el trabajo en una institución municipal, violentamente fue obligada abandonar su oficina de manera grosera por parte del “pequeño”, quien dice llamarse jefecito, además de perseguirla por todas partes y amenazando a otros entes para que no la contraten como asesora comunicacional. Esteban de Jesús, se presenta frente a instituciones religiosas como un santo varón, cuando en realidad no lo es. Por cierto la gente se pregunta ¿cómo mandó a su familia fuera del país, si no cuenta con los recursos económicos?. ¿Será cierto que tiene algunos autobuses Yutong, supuestamente trabajando para beneficio propio?.

Atención al tambor, hay muchas evidencias de inquietud y preocupación, entre algunas de las organizaciones políticas pequeñas, medianas y grandes, que han manifestado públicamente su respaldo a MCM, porque al parecer a algunos de los dirigentes que acompañan a la candidata presidencial, ya se sienten despachando desde Miraflores, otros desde despachos ministeriales y algunos como gobernadores y alcaldes, los humos se les han subido a la cabeza y ahora, no solo no los convocan a las reuniones o actos políticos, sino que ni siquiera les atienden los teléfonos cuando los llaman, actuando de una manera totalmente contraria a la actitud de la líder que se mueve por todo el país impulsando la unidad y señalando que “cada uno de ustedes es útil”, de nuevo les recomendamos que no se pongan a contar los pollos antes de nacer, para llegar al palacio de Misia Jacinta ahora es que les falta, así que les conviene bajarse de esa nube, ser más humildes y menos arrogantes. Mantengo en reserva los grupos que han expresado su inquietud para no crearles problemas.

En atención a la oportunidad en que se presentó el Director de la DIGESERVISP en la región, algunos empresarios de Lara han aportado información respecto a las empresas ilegales que ejercen el «buhonerismo»de la Vigilancia Privada en la región. Caso específico el de un funcionario activo de la GNB, que con uniforme y aditamentos tecnológicos monta y supervisa los servicios y además lo hace ver y entender a través de las redes sociales cual Centinela. Continuaremos en las próximas semanas ahondando sobre el tema, ya que los cuentos e historias son para coger palco.

“Si quieres lograr algo en la vida, lucha por ello, no te des por vencido, si no persistes, te arrepentirás”

JBS

