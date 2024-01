VIDEO #FOTOS ¡De nuevo a la calle! Docentes, jubilados y empleados públicos exigen mejoras laborales y salariales #9Ene

Este martes 9 de enero, los docentes, empleados públicos y jubilados salieron nuevamente a las calles para exigir a la administración de Nicolás Maduro mejoras laborales y salariales.

En Barquisimeto, los manifestantes se concentraron en la Plaza Altagracia, ubicada en el centro de la ciudad, para marchar hasta la Defensoría del Pueblo.

“A lo largo de los años los trabajadores hemos venido demandando respuestas a todos los requerimientos que tenemos en materia salariales, seguridad social. Hemos consignado documentos en las instancias correspondientes sin recibir respuestas”, expresó Débora Velásquez de Valecillos, presidenta de la Asociación de Profesores de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado.

La representante gremial indicó que “no hay interés por resolver, no hay compromiso por el país, no hay compromiso con los venezolanos. Se jactan de decir que son un gobierno obrero pero resulta que los grandes maltratados somos los trabajadores”.

Ante toda esta problemática, destacó que “ha ocurrido un año, de los cuales 11 meses sin ajuste salarial y a nivel económico todos los días se cambian los precios”.

Esta protesta se desarrolló desde la Plaza Altagracia hasta la Defensoría del Pueblo en la ciudad de Barquisimeto, mientras en otros estados del país se efectuaron distintas movilizaciones con el mismo fin; lograr las reivindicaciones salariales y la firma de las contrataciones colectivas.

En Caracas

La concentración de trabajadores activos y jubilados se realizó en Parque Carabobo, frente al Ministerio Público. Allí los empleados exigieron aumento de los sueldos, tras cumplirse 662 días sin aumento salarial.

25 organizaciones sociales y gremiales convocaron a esta manifestación que forma parte de la movilización nacional de trabajadores para exigir aumento salarial y respeto a los derechos laborales.

“Nuestro sector del Magisterio vive una involución de todos nuestros derechos laborales, pero también de nuestros derechos humanos», señaló Raquel Figueroa, dirigente sindical de la Federación Colegio de Profesores de Venezuela.

Por su parte, Edgar Machado, presidente del Sindicato de Maestros del Distrito Capital, hizo un llamado a Delcy Rodríguez para que de respuesta con respecto a los dos meses de cestaticket que equivale a 80 dólares.

En Sucre

Docentes retomaron sus protestas en Carúpano, estado Sucre, con una marcha por el centro de la ciudad y una concentración en la antigua plaza Colón.

Acompañados de otros gremios como los sindicatos de salud y de Cantv, docentes reiteraron el reclamo de un mejor salario y que se retome la discusión de la contratación colectiva.

Mario Bellorín, vocero de la Coalición Sindical, insistió en el derecho a la protesta, los permisos otorgados y en dejar el miedo para reclamar derechos que fueron cercenados.

En Cumaná, capital del estado Sucre, la manifestación de los maestros para reclamar mejoras salariales se realizó de forma masiva. Los docentes marcharon hacia el elevado, gritando consignas por un aumento de salario y el respeto de derechos laborales.

En Táchira

«Con hambre no se puede enseñar. Con hambre es muy difícil presentarse ante los alumnos y estar modestamente vestido«, afirmó el profesor jubilado, Álvaro Manrique, desde la plaza Miranda, en la ciudad de San Antonio del Táchira.

Manrique, junto a otro grupo de profesores jubilados y activos, respondió este martes al llamado a protesta pacífica para exigir un pago digno. Lo que gana actualmente, asegura, no le alcanza para cubrir su alimentación y sus medicinas.

Su sueldo mensual llega a los 100 mil pesos, una cantidad que no representa ni compensa lo más de 30 años que estuvo en las aulas, impartiendo conocimiento y formando a los jóvenes del mañana.

Para el docente, los profesionales de la educación ya no tienen opciones para entretenerse. «Ni para ir la cine en Cúcuta nos da el sueldo«, enfatizó con la esperanza atada a sus palabras.

«Un profesor activo no puede comprarse ni un par de alpargatas», prosiguió, al tiempo que aprovechó la oportunidad para conminar a los maestros que aún están en las aulas a no tener miedo, a no dejarse amedrentar por nadie, a actuar en base a la realidad del país.

«Estoy aquí motivado por una mejor vida. Esto es una parte de la vida que se nos está yendo, no porque no hemos dado, pero tenemos un realidad muy lamentable. La gente se está muriendo de mengua, abandona las aulas porque no se cubren las necesidades», enfatizó.

En Bolívar

Educadores, trabajadores de las empresas básicas de Guayana y sector salud salieron a protestar para conmemorar un año del inicio de una ola de protestas protagonizada por el sector educación para exigir mejores salarios.

Representantes gremiales hicieron énfasis en la necesidad de recibir respuestas por parte del Estado venezolano sobre la discusión de la contratación colectiva y el incremento salarial que esperan desde hace 22 meses.

“Estamos pidiendo nuestro HCM, nuestro salario digno y que se nos active nuestra contratación colectiva”, expresó la secretaria general del Colegio de Profesores, Aida González.

En Bolívar, los educadores fueron respaldados por trabajadores de las empresas básicas, quienes insisten en que la lucha por mejores condiciones de vida no conoce de distinciones.

El excandidato a las primarias opositoras, Andrés Velásquez, también hizo acto de presencia en la manifestación para rechazar lo que denominó condiciones de esclavitud laboral, impuestas por el Estado venezolano.

