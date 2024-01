AvanceIMP Novenario previo a la procesión de la Divina Pastora se lleva a cabo en el Templo de Santa Rosa #10Ene

El novenario previo a la procesión de la Divina Pastora se lleva a cabo en el Templo de Santa Rosa. Diversas parroquias y sus grupos musicales asisten para rendir tributo a la sagrada imagen.

Franklin Querales, de la parroquia Nuestra Señora de las Américas, habló sobre el privilegio de servir en esta celebración y la importancia de centrarse en Jesús. Invita a las personas a vivir la fe y a disfrutar del ambiente y las tradiciones de Lara.

«Primeramente este es un encuentro bastante cercano con María que nos lleva a Jesús. Creo que es una de las manifestaciones más importantes que tenemos nosotros, no solamente como católicos, sino también como venezolanos, y de verdad que es todo un honor poder servir acá», expresó a El Impulso.

«No es venir, por decirlo así, a cantar porque lo hagamos muy bien, sino que es sencillamente un homenaje que le estamos haciendo a nuestra madre, a Jesús, por supuesto, que es el centro de todo esto, tenemos que ser cristocéntricos en ese aspecto, y bueno, eso es nuestra pequeña colaboración como Ministerio de Música.

«El encuentro de Jesús-Eucaristía es algo que no vive ninguna otra fe, donde nosotros tenemos presente el cuerpo de Cristo, esa es nuestra inclinación. Y obviamente, entender de que nos acercamos a María para llegar a Jesús, para nosotros es de verdad que indescriptible el amor que se siente en este caso», agregó.

De igual forma, dijo que ese amor por Jesús y la Virgen se ha mantenido presente en su familia de generación en generación. «Siempre he estado en los servicios de música, desde pequeño. Mi mamá también me traía de pequeño, y yo ahora traigo a mis hijos porque es una manifestación muy importante para nosotros como familia».

«Hacemos una invitación muy cordial desde acá, desde Lara, a todas esas personas que vengan a vivir la fe. No es una fiesta tradicional, no es un tema popular, es un tema religioso, hay mucho recogimiento, les invitamos a que participen con nosotros de esta actividad, de que puedan compartir no solamente la procesión, sino también nuestro ambiente larense, todas las cosas que tenemos aquí en Lara, y bueno, los recibimos con los brazos abiertos», concluyó.

Cabe resaltar que estas actividades forman parte del cronograma establecido en el contexto de la visita 166 de la Divina Pastora a Barquisimeto.

