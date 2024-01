Luis Jonás Reyes responde a Daniel Dhers sobre el parque extremo de Barquisimeto #17Ene

El alcalde de Iribarren, Luis Jonas Reyes, informó que sostuvo una conversación con el ciclista olímpico venezolano, Daniel Dhers, sobre el avance de la construcción del parque extremo que llevará su nombre en la ciudad de Barquisimeto.

Reyes indicó que la primera etapa del proyecto, que incluye un bowl para practicar BMX y skate, tiene un 90% de ejecución y que espera culminarla en el primer trimestre de este año. Asimismo, aseguró que el parque extremo Daniel Dhers será uno de los espacios más importantes que tendrá América Latina para deportes extremos y de aventura.

He sostenido una amena conversación con @Danieldhers sobre los trabajos de uno de los espacios más importantes que tendremos en América Latina para deportes extremos y de aventura, que estamos construyendo en la ciudad de #Barquisimeto. La primera etapa del proyecto tiene un… pic.twitter.com/fdGEOh3R7c — Luis Jonás Reyes (@LuisJonasReyes) January 16, 2024 - Publicidad -

El alcalde hizo estas declaraciones luego de que Dhers expresara su inconformidad con el retraso en la obra, que fue anunciada en octubre del 2021, y que pidiera que se abriera parcialmente para que los jóvenes pudieran entrenar.

Lee también: Daniel Dhers exige respuestas sobre el parque extremo que llevaría su nombre en Barquisimeto

Dhers, quien ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, se comunicó con el alcalde a través de la plataforma X, donde le escribió: “Estimado alcalde @LuisJonasReyes – lo he intentado contactar por varios medios para saber ¿Qué aconteció con el parque Daniel Dhers de Barquisimeto? De no poder terminarlo, me gustaría que se abriera parcialmente para que los chamos puedan entrenar. Estoy a la orden ¡Gracias!”.

Pude hablar con el alcalde @LuisJonasReyes – el plan es terminar la primera fase este primer trimestre del año y comenzar con la utilización del bowl. Gracias alcalde por comunicarse y estoy atento cualquier cambio 🙌🏼 — Daniel Dhers OLY 🇻🇪 (@Danieldhers) January 16, 2024 - Publicidad -

Posteriormente, el deportista agradeció al alcalde por comunicarse con él y le manifestó su interés por el proyecto. “Pude hablar con el alcalde @LuisJonasReyes – el plan es terminar la primera fase este primer trimestre del año y comenzar con la utilización del bowl. Gracias alcalde por comunicarse y estoy atento cualquier cambio”, escribió Dhers en la misma red social.

El parque extremo Daniel Dhers se ubicará al lado del Monumento El Obelisco, en el oeste de Barquisimeto, y contará con rampas, pistas y obstáculos para practicar diversas disciplinas. El presupuesto inicial para este proyecto era de aproximadamente 1 millón de dólares, pero se desconoce cuánto se ha invertido hasta la fecha.

Según fuentes extraoficiales, Dhers asesoró los planes de la obra, con el fin de garantizar un espacio de calidad y de provecho para los barquisimetanos. El ciclista ha manifestado su deseo de impulsar el desarrollo del deporte extremo en Venezuela y de apoyar a las nuevas generaciones.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí