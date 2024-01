Roberto Patiño insta al CNE a realizar jornada de inscripción del Registro Electoral #18Ene

El dirigente social y político, Roberto Patiño, exhortó este miércoles 17 de enero al Consejo Nacional Electoral (CNE) a realizar una nueva jornada de inscripción y actualización de datos del Registro Electoral, para que los 1.991.336 jóvenes entre 18 y 35 años dentro de Venezuela puedan incorporarse al padrón electoral.

Explicó que el Poder Electoral puede realizar en cualquier momento estas jornadas de actualización, «que no está condicionada por ningún cronograma comicial». Afirmó que no existe ningún artículo en la Ley de Procesos Electorales (Lopre) que impida que se inicie este operativo, aunque no se haya convocado aún la elección presidencial, reseña una nota de prensa.

Dijo que se calcula que 535.033 jóvenes que viven en el país cumplirán 18 años entre 2023 y 2024.

Patiño exigió al CNE que el nuevo proceso cuente con una campaña informativa sobre la ubicación de los puntos y los requisitos para inscribirse. Denunció que en jornadas anteriores, en algunos centros pidieron documentos expedidos por los consejos comunales y la normativa sólo exige la cédula laminada así esté vencida.

En la misiva, recordó que no se cubrieron las 1.136 parroquias en las que están divididos los 335 municipios del país. Además, aseguró que los horarios de trabajo y la apertura de algunos módulos o centros de actualización fue irregular.

Insistió en que debería haber, al menos, un centro por municipio y en los municipios grandes como Libertador (Caracas), varios puntos.

Recomendó que los puntos de inscripción deben estar a la vista y en lugares como el metro de la capital, centros comerciales, pues “el elector no debe estar persiguiendo los centros. Hace 15 años el CNE desplegó puntos en las estaciones del Metro y lugares públicos para que la gente se inscribiese y lograron una cobertura de 90% del censo electoral”.

