COLUMNA Ajedrez para todos (24) #20Ene

EL CAMPEONATO NACIONAL CATEGORÍA SENIOR EN BARQUISIMETO:

La casa del ajedrez “MF Oliver Soto”, ubicada detrás de los edificios de la Villa Bolivariana en Barquisimeto, fue la sede del Campeonato Nacional “Categoría Senior” del 05/01/ al 07/01/2024 bajo la supervisión de la Federación Venezolana de Ajedrez (FVDA) y la ejecución y apoyo logístico de la Asociación de Ajedrez del estado Lara (AsoaLARA). El evento se jugó a 7 rondas por el sistema de “Todos contra todos” o “round robin”, teniendo como árbitros principales al árbitro internacional (AI) Alexis Gómez y al AI Orlando Jiménez. En total se inscribieron sólo 8 jugadores representantes de 5 estados a quienes presento aquí según su ELO FIDE: Elías Chávez Friofrío (Lara con ELO 1971), Luís Rodríguez Pirela (Zulia, 1880), José Castro Luna (Distrito Capital, 1688), Ceferino Añez Cepeda (Zulia, 1618), René Frómeta (Lara, 1600), Christian José Gómez (Miranda, 1267), Guillermo Romero (Lara, 1159) y Miguel Riera García (Portuguesa). El tiempo de reflexión fue 60 minutos para toda la partida y luego 30 segundos de incremento al 1er. movimiento y el ELO promedio de los 8 ajedrecistas fue 1523.

Luego de 7 disputadas rondas emergió como campeón Senior 2023 José Castro Luna (DC) al acumular 6 puntos de 7 posibles (con record de +6 =0 -1), mientras que el sub campeón fue el zuliano Luís Rodríguez P., con 5,5 ptos. (+5 =1 -1), el pódium lo completó el larense Elías Chavez Riofrío con 5 ptos (+5 =0 -2). El 4º, lugar fue para Ceferino Añez con 3 ptos, 5º para Guillermo Romero, 6º. Miguel Riera, 7º René Frómeta y 8º lugar Christian Gómez.

Partida de 6ª) ronda entre Elías Chávez R. y José Castro.

Este evento había sido programado por la FVDA a realizarse en Caracas en diciembre 2023 pero fue suspendido por razones que desconozco y ofrecido con urgencia a AsoaLARA, por ello se realizó en Barquisimeto. Quizás por estas improvisaciones sólo participaron 8 ajedrecistas y en mi opinión no tuvo la jerarquía de un “Campeonato Nacional” al participar jugadores de tan sólo 5 estados, participantes que tuvieron un ELO promedio muy bajo: 1523. Algunos ajedrecistas de Lara decidimos no participar por estas razones: 1) los premios que se otorgaron fueron simples figuras de la “Torre” de madera y no premios en efectivo que requiere la situación económica difícil que vivimos los venezolanos hoy. Ir a jugar a este torneo era pérdida de dinero por lo retirado que está la Casa del ajedrez implicando alto gasto en gasolina para los carros y salir al mediodía a comprar almuerzo porque había rondas en la mañana y en la tarde. En diciembre se realizó el torneo de máxima categoría en San Juan de los Morros y otro en Coro y ambos tuvieron premios en dólares, ¿Por qué no hubo premios en dólares para este Campeonato Nacional Senior?

El domingo 07/01 en la mañana decidí asistir a ver la 6ª) ronda de este torneo y noté estas observaciones: a) tenía 8 años que no iba a la Casa del Ajedrez “MF Oliver Soto”, sus instalaciones y salones están bien cuidados, pero llegar a la Casa tiene obstáculos como lo alejada que está al fondo de la Villa Bolivariana, hay que caminar un trecho desde el estacionamiento, donde uno deja su carro a la buena de Dios, para llegar a la sede y lo peor es que al llegar hay un pantano permanente de aguas de desecho el cual ya lo había visto en 2016 y no se ha eliminado. Esta sede merece mantenimiento exterior, y construirle una salida o entrada independiente hacia la Autopista que pasa enfrente de la Villa. Dos de los ajedrecistas participantes me informaron que no había donde tomar agua ni comprar café, grave limitación para ellos, y vi que había tableros de juego con piezas en diferentes estilos o formatos los cuales han debido de ser del mismo formato Stauton. No había público asistente en la 6ª) ronda, sólo mi persona como reportero de “El Impulso” para mi columna y el amigo ajedrecista Omar Silva quien vino en motocicleta desde Yaritagua, por ende, le faltó promoción o publicidad a este evento.

Finalmente, según la FVDA los 4 primeros ajedrecistas Senior de este torneo representarán a Venezuela en el Campeonato Panamericano Senior a realizarse en mayo 2024 en La Habana, Cuba, financiados por la FVDA. Ver para creer, porque los ganadores de estos cupos en el Campeonato Nacional Senior anterior realizado en Valera, Trujillo, supuestamente los enviarían a participar en el Campeonato Panamericano Senior 2022 a realizarse en “Islas Vírgenes” y me informó el MN Salvador Massari (Trujillo) que no viajaron por falta de financiamiento de la FVDA, es decir, los dejaron con los crespos hechos”. En mi caso personal, (de haber participado y quedado entre los 4 primeros lugares) también me desmotivó a participar en este evento nacional Senior el hecho de realizarse este evento 2024 en La Habana, Cuba, a donde nunca he querido viajar. Mis sinceras felicitaciones a los 8 ajedrecistas participantes en este evento y les deseo éxitos en eventos futuros.

PARTIDA DE HOY: Blancas: SO-gnec (Italia, ELO 1646) vs. Negras: Rodame 1924 (Venezuela, ELO: 1757). Apertura: Defensa Inglesa.

1.c4 e5 2. e3 c5 3. Ce2 Cc6 4. a3 a5 5. Cbc3 Cf6 6. Cg3 d5 7. cxd5 Cxd5 8.Ac4 Cf6 9. Aa2 Ad7 10. O-O O-O 11. Dc2 b6 12. Ab1 g6 13. b3 Ab7 14. Ab2 Tc8 15. Td1 Cd4! 16. exd4 cxd4 17. Dd3 dxc3 18. Dxd8 Txd8 19. Axc3 Txc3! Abandonan blancas (0 – 1).

Roy D. Meléndez

Experto Nacional y coach de ajedrez.

