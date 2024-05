OPINIÓN Visión Ciudadana: Henry Alviarez #2May

- Publicidad -

El gremio de abogados del Estado Lara y la comunidad larense en general están sumamente preocupados por la suerte que ha corrido el abogado Henry Alviarez.

Alviarez es un integrante valioso de la sociedad barquisimetana, en donde desarrolló sus labores como profesional del Derecho con efectividad y decoro, llegando a ocupar la Presidencia del Colegio de Abogados durante largos años en los cuales le dio al gremio valiosos beneficios, habiendo apoyado con firmeza al Instituto de Estudios Jurídicos del Estado Lara, Ricardo Hernández Álvarez, en sus labores académicas. Por otra parte, ha estado comprometido con la actividad político partidista de manera efectiva y honrosa, perteneciendo en los últimos años con mucho éxito al movimiento Vente Venezuela, que abandera María Corina Machado, razón inmotivada e ilegal de su detención, la cual se practicó sin que hasta ahora se haya cumplido con las exigencias legales que ello implica.

La detención de una persona presupone que el órgano encargado de ejecutarla debe informar el sitio en donde permanece el detenido, sus condiciones físicas y de salud y la posibilidad de que acceda a sus familiares, a personas allegadas y a los abogados que deben velar por su defensa. No es una simple solicitud lo que se exige, sino que es letra constitucional.

Efectivamente el artículo 44, numeral 2º de la Constitución, establece textualmente:”Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o persona de sus confianza, y estos a su vez, tienen el derecho de ser informados sobre el lugar en donde se encuentra la persona detenida, a ser notificada inmediatamente de los motivos de la detención y a que dejen constancia escrita sobre el estado físico y psíquico de la persona detenida…”.

Luego de más de un mes de la detención de Henry Alviarez, no se tiene noticia de su paradero y por lo tanto permanece indefenso, al no haber podido designar a su defensor, ante las imputaciones genéricas que el Ministerio Público, en boca del Fiscal General, ha hecho en su contra. Todo lo anterior configura el delito de desaparición forzada prevista em el artículo 180-A del Código Penal, al no darse información sobre el destino o la situación del detenido, impidiendo el ejercicio de sus derechos constitucionales.

Es por todo lo antes explicado, que las personas preocupada por la situación y destino de Henry Alviarez, exigimos a las autoridades que lo tienen detenido, que cumplan con lo que exige la normativa de la Constitución y que en su acatamiento permitan al ilegalmente detenido, ejercer el derecho a la defensa y que su familiares y allegados puedan acceder a su persona.

A Henry Alviarez lo tienen detenido en algún sitio desconocido sin que sus familiares, amigos o abogados sepan de su estado de salud. Lo tienen incomunicado y solitario. Pero sin importar donde esté, su espíritu, su trabajo político, sus sueños democráticos, andan en fragua de esperanza por todo el país, al lado de las multitudes que acompañan a María Corina Machado en sus visitas a los pueblos y ciudades de toda Venezuela. En los borbotones de entusiasmo que se observan en calles y caminos de este país, que clama una autentica democracia, está la huella del empeño político de Henry Alviarez, un ciudadano que le ha dedicado su vida al desarrollo de la paz y al cumplimiento de la ley. No pedimos otra cosa que le permitan proseguir su tarea de hombre de bien y pueda incorporarse a las faenas electorales, porque esa es la ruta y no otra la que deseamos y asumimos todos los venezolanos y sobre la cual tiene comprometidos sus sueños Henry Alviarez.

Jorge Rosell y Jorge Euclides Ramírez

