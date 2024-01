RETACITOS #21Ene

La visita N° 166 de la Divina Pastora superó ampliamente todas las expectativas en materia de asistencia, incluso las proyecciones hechas por los representantes de la Iglesia Católica y de las autoridades locales, estimándose que cerca de 3 millones de personas que desbordaron las calles y avenidas del este de la capital larense y todas las que conforman la ruta trazada, en lo que eran ríos de devoción mariana, donde la emoción se sentía a flor de piel y fue muy frecuente observar cómo muchos de los devotos de la sagrada imagen, derramaban lágrimas al verla pasar en su triunfal recorrido hacia la Catedral Metropolitana. A lo largo de la procesión se observó a numerosas personas que pagaban promesas por favores recibidos, muchas procedentes de distintas regiones del país, así como algunos venidos de otros países. En esta oportunidad se respetaron los tiempos, el homenaje en la Plaza Macario Yépez fue solemne y majestuoso y las interpretaciones de la Orquesta Mavare y de otros grupos corales merecieron las ovaciones de los oyentes. La participación de dirigentes políticos durante la procesión fue bastante discreta, debido a las exigencias de los propios organizadores del magno evento. El tránsito de la sagrada imagen por la Av. Lara, la Av. Morán y la Av. Venezuela se realizó sin contratiempos y cerca de las 6:00 de la tarde la Divina Pastora estaba llegando a su primera estación, en la Catedral Metropolitana, donde se realizó una eucaristía. Para los periodistas que cubrieron la procesión, solo hubo un detalle que llamó poderosamente la atención, las intervenciones de los voceros de la Iglesia fueron demasiado light, nada se comentó de la situación del país, del retraso en las reparaciones de las Catedral. Trascendió que al parecer fue una petición del gobierno regional, pidiéndole a los oradores no tocar temas políticos o temas polémicos, por lo que mucho se extrañó la ausencia de Mons. Víctor Hugo Basabe.

Como una nueva burla para los trabajadores, califican las distintas centrales obreras, los últimos anuncios hechos por el presidente en su discurso al parlamento el pasado 15 de enero, en materia salarial, por cuanto los ajustes no tienen ninguna incidencia en las prestaciones, sociales, quedando el salario mínimo en Bs. 130, equivalente a cerca de 5 dólares, quedándose tanto los trabajadores activos como los jubilados y pensionados, con los ojos claros y sin vista toda vez que han pasado cerca de los dos años con el salario mínimo congelado. Consciente de que sus anuncios no eran lo que los trabajadores estaban esperando, les pidió a los trabajadores “resistir”; sin embargo esta recomendación es muy fácil de hacer cuando tienes las alacenas llenas en tu hogar, tus hijos no pasan hambre, asisten a colegios privados de altos costos y tu chequera tiene fondos ilimitados, realidad que no es la que viven los trabajadores venezolanos, que solo pueden adquirir un 0,6 de una Canasta Alimentaria que cuesta por encima de los 552 $/mes. Por supuesto que ante esta nueva realidad, a los trabajadores no les quedará más remedio que continuar en las calles, protestando pacíficamente, pero con gran fuerza para lograr un salario que les permita atender sus necesidades básicas de alimentación y medicinas, ya que ha quedado demostrado que es la única manera en que al menos les escuchen, aun cuando no obtengan las respuestas que todos esperan. Con esta decisión, los trabajadores en Venezuela mantendrán un pírrico salario mínimo, el más bajo cuando se compara con los demás países de la región, al igual que la pensión que reciben los jubilados al final de mes, que no es un regalo sino un derecho que se han ganado después de dedicar más de la mitad de sus vidas al trabajo en el sector público y privado.

Destinar un 30% de la recaudación del Impuesto al Valor Agregado, al financiamiento de la educación, es una novedosa propuesta formulada por la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) como un mecanismo que podría resultar efectivo para atender las necesidades urgentes que presenta este sector, como parte de un programa de emergencia educativa, lo cual se lograría mediante una reforma del Código Orgánico Tributario y el establecimiento de previsiones en la Ley Orgánica de Presupuesto. Al parecer esto no es nuevo. Vale recordar que al declararse la educación pública, gratuita y obligatoria en el año 1870, el ingreso para financiarla provenía de un impuesto sobre las estampillas», además la estrategia tributaria, además de garantizar una mayor autonomía en la captación de recursos, permitiría apuntalar el financiamiento de un programa nacional para abordar la emergencia educativa, con el objetivo de enfrentar la deserción escolar y el rezago pedagógico, así como la crisis salarial de los maestros. Por otra parte, para atender a los docentes, la propuesta llama a implementar un Sistema Nacional de Atención al Educador, orientado hacia la protección social de los maestros y profesores en ejercicio, con acciones como la «asignación de un porcentaje fijo del presupuesto nacional del sector educación para protección del docente», la formalización de sus necesidades y demandas y la reactivación y mejoramiento de los servicios de previsión existentes. “Ello a través del redimensionamiento del actual Instituto de Previsión y Asistencia Social para el personal del Ministerio de Educación, IPASME”. Los cierto que la propuesta de la Escuela de Educación de la UCAB no es descabellada, pero se requiere de la voluntad política, para lograr su implementación, lo que no pareciera ser fácil a las primeras de cambio.

El gobierno siempre ha advertido al país en torno a las decisiones que va a tomar, nunca las ha ocultado, pero esto jamás ha sido creído por la oposición y por el país en general, hasta que no comienzan a aplicarlo y ya después de ojos afuera no existe Santa Lucia. Hace varios meses atrás, Diodiablo a Caballo amenazó con que se debía investigar la actuación de la ONGS, especialmente aquellas que han sido críticas del Gobierno y otras disidentes, que supuestamente reciben financiamiento de organismos internacionales. Pue bien, el martes de la semana que acaba de concluir, la Asamblea Nacional (AN) aprobó en su sesión ordinaria, por mayoría calificada, el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, cuyo fin es supervisar el funcionamiento de este tipo de instituciones que hacen vida en el país. En su intervención Diodiablo, principal promotor del instrumento legal, señaló que existe una deuda con el pueblo, “porque las ONG han sido utilizadas para desestabilizar el país, no dependen del gobierno y deben ser reguladas. Informó que una investigación exhaustiva arrojó que en Venezuela funcionan 62 ONG y ninguna tiene fin social, sino político, lo que es un hecho contrario a las leyes de la República”. De manera que más claro no canta un galló, estas organizaciones, buena parte de ellas defensoras de los derechos humanos, deberán poner las “bardas en remojo”, porque una vez que sancionen la Ley, vendrán contra ellas y sus dirigentes, sin ningún tipo de contemplación, porque aunque lo nieguen, no es más que un “capricho” del dirigente del PSUV, quien no se quedará tranquilo hasta verles el hueso. Mientras que el presidente de la AN 2020, “cejotas” tras apoyar la propuesta de Diosdiablo, “Comentó que las ONG son instrumentos utilizados para atacar al pueblo y controlar los recursos naturales sin cumplir su función legal, por lo que consideró la necesidad de regularlas para preservar la paz”. ¿Qué talco?.

Una pregunta que siempre nos ha despertado mucho interés, es por qué a la gran mayoría de los abogados de este país, tanto a los que tienen cientos de kilometraje recorrido en sus actividades, como los que se están iniciando, el principal interés que muestran es tener un cargo en un tribunal, si es de juez mucho mejor; en un Registro público o en alguna notaría, no importa el lugar del país donde esté ubicada, pero sí que les garantice que tiene algún movimiento, porque es allí donde están las posibilidades de hacer negocios. Hemos vuelto a tocar este tema, porque se han hecho cada día más recurrentes, las denuncias que llegan hasta nuestra mesa de redacción, formuladas en gran parte por abogados litigantes independientes, porque la mayoría de los bufetes ya tiene sus relaciones establecidas. Informan que para vender un apartamento en Barquisimeto, además de tener todas las solvencias en orden, por cualquier coma puesta en el lugar inadecuado; porque el nombre del vendedor este mal escrito, es razón más que suficiente para que rechacen el documento y luego para sacarlo del ostracismo, las tarifas van entre US$ 5.000 y 10.000 $. Incluso ha trascendido que presuntamente, periódicamente viene desde la capital un funcionario al que denominan como “Recaudador”, al que cada notaría y registro dizque tiene que entregarle US$ 5.000 cuyo destino final es la capital. Solamente hay que sacar algunas cuentas, si en el país hay 335 municipios y en cada uno hay como mínimo una notaría y un registro, solo hay que hacer una multiplicación para saber cuánto mueve todos los meses quien pasa la raqueta por todo el país; por supuesto, esto sin mencionar las manipulaciones y negociados que presuntamente se realizan en los tribunales por una sentencia para liberar un detenido; para que le cambien los delitos que le imputan o para que modifiquen o sustituyan las pruebas en los juicios, en beneficio de quien mejor pague. La verdad que Dios nos agarre confesados.

C O R T I C O S

La matraca a la orden del día en Barquisimeto. Denuncian que en la AV. Libertador con la 51 y en la Pedro León Torres con la 52 hay unos puntos de control, léase alcabala, en cada lado, donde no se escapa nadie. Se da el caso que los semáforos no tienen luz por racionamiento en el sector, pero a un ciudadano lo detienen en la Libertador “porque hay un operativo” y sin haber cometido infracción le exigen al ciudadano el pago de 40 dólares, pero los funcionarios de “buena nota” bajan la “sanción” a 300 bolívares; lo grave es que al día siguiente a esta misma persona la detienen en la Pedro León Torres, “porque se pasó la luz roja”, pero los semáforos estaban apagados, sacan un “video” que por supuesto no se lo muestran a los afectados, sino que le dicen que allí está registrada la infracción, y allí lo volvieron a bajar del equino con Bs. 300 que deben ser depositados en un banco, pero no entregan ni recibo de multa, tampoco por el pago realizado, de manera que allí tienen montado, un negocio redondo. Le pasamos el dato a los organismos competentes para pongan orden en esta anarquía desbordada en la región.

Todos vieron el sábado 13 al Jr visitando el templo de la Divina Pastora, acompañado del gober y de todos sus anillos de escoltas, luego visitó el museo y más tarde se trasladó al monumento el Manto de María, hasta allí todo estuvo muy bien. Sin embargo, aseguran que el domingo 14 hizo el intento de caminar en la procesión, y la pita y el abucheo fue tan grande, que tuvieron que sacarlo a toda carrera, montarlo en una camioneta y se lo llevaron para otro lado, todo el movimiento en el más absoluto secreto para no atraer la atención de la gente, ratificando que nadie quiere nada con el madurismo. Este caso nos recordó que lo mismo le pasó al Comandante galáctico, cuando quiso participar en la procesión y también la multitud lo abucheo y salió en estampida.

Diversas actividades se efectuaron en la región a inicios de ésta semana en ocasión de conmemorarse el día del Educador venezolano. Lamentablemente para estos abnegados y maltratados servidores de la patria no ha habido por parte del patrono gubernamental un digno trato reivindicativo a sus derechos laborales. Se oyeron en las diversas intervenciones tanto abiertas como cerradas, propósitos determinantes en continuar su lucha hasta lograr avanzar en sus propósitos. Al mismo tiempo debemos alertar a éstos guerreros luchadores sobre las injustificadas «divisiones» internas que en ocasiones se observan y oyen. De ser cierto esto estarían ofreciendo un gran servicio al bestial patrono. Este será un año decisivo en un concepto general de búsqueda de caminos que garanticen la estabilidad que urge en Venezuela. Los maestros, antes, hoy, mañana y siempre estarán a la vanguardia en la defensa plena de nuestra democracia. La unidad que se exige debe practicarse. Estaremos observando y denunciando los esquiroles.

La hermosa procesión del 14 de enero, se vio salpicada por algunos puntos, que no quisimos mencionar en la nota principal, como es el caso de un conocido cantante venezolano, quien supuestamente exigió a los organizadores la serenata, que mientras estuviera cantando no colocaran la imagen de la Divina Pastora en la pantalla, por cuanto es ateo y no cree en los santos; sin embargo, si cobró una boloña de real por su participación ¿Quién lo contrató?. Asimismo, fue notable el aumento del ladronismo y raterismo durante la procesión, numerosas personas denunciaron que les robaron sus celulares, o sea que estos desadaptados se aprovecha de las aglomeraciones de gente, para cometer sus tropelías.

Es increíble que hasta la fecha aún el alcalde del municipio Iribarren no haya actuado para terminar de cambiar a la GG del SEMAT y centralizar el sistema de Recaudación en la Torre municipal supervisando y dirigiendo, no se sabe que es lo que espera la autoridad municipal para terminar lo que comenzó y así demostrar que no es un genuflexo. Recientemente hubo un atajaperros en la Gerencia de Licores con una apoderada de una conocida empresa cervecera ya que les fueron “extraviadas” varias planillas de pago de impuestos 2023 y estaban pretendiendo que las volviera a cancelar, el alcalde debería cuidar al municipio de una posible demanda por estas y otras acciones realizadas por mencionada gerencia, ante este modus operandi que vienen utilizando.

Los muy activos «cuidadores» del «Ayacucho» se quedaron con los «crespos hechos» luego de haber recibido invitación para asistir a una actividad en la «Casa Blanca» en horas vespertinas posterior a los actos centrales de la procesión de la sagrada imagen. Comentan que se vinieron a pie hasta llegar a los alrededores del «Parque» con la firme intención de poder disfrutar de algún condumio y alguna bebida refrescante luego del intenso calor y el inclemente sol que iluminó ése gran día. Al llegar al sitio, -expresaron- los «caminantes», nos atendió el «inestable» vigilante informando que la actividad fue suspendida por orden del «Inefable» por falta de «quórum». Acotaron los «celadores» que les llamó mucho la atención el hecho que en el ambiente interno de la casa se olía un fuerte y extraño aroma de «incienso» poco convencional e inusual a lo que el «vigilante» al ser inquirido por ello respondió, «por ahí la que estuvo merodeando y trabajando «cosas» fue «doña Gumersinda» haciendo de las suyas» terminó precisando el «sospechoso» personaje. Pero ni con actos esotéricos pueden hacer que las «bases aguerridas blancas» asistan y plenen los amplios salones partidistas terminaron diciendo los «ayacucheros». ¿Temen por algo ó es en rechazo para algunos? Amanecerá y veremos.

Nadie ha podido aun encontrarle una explicación a la situación que se esté viviendo en el terreno donde funciona la escuela de ballet Taormina Guevara, donde una empresa propiedad (RA) ha iniciado los trabajos para las acometidas de agua y cloacas. Cuando la zona es crítico el suministro de agua que llega una u dos veces por semanas, los apagones son a diario, por lo cual los vecinos no entienden como les pueden dar garantías de los servicios básicos, cuando la comunidad que tiene más de 32 años luchando por que se los mejoren, hasta el momento no han logrado nada. En esta sección hemos repetido hasta la saciedad, que esos terrenos fueron entregados en comodato por 100 años a la fundación, pero las manipulaciones y una mano peluda, han estado intercediendo para que se le cambien la zonificación.

A propósito, en vista que los testigos presenciales de esta negociación, en su mayoría han fallecido, otros se fueron del país, solamente quedan dos personas que pueden dar fe de la realidad de esta decisión de las autoridades al entregar el comodato a la Fundación Taormina Guevara, ellas son Víctor Rivero y Yuyita Chiossone, en vista de este escenario se ha sugerido la tesis de usar una “declaración avanzada” en caso que haga falta para un juicio sobre estos terrenos, pero no ha sido posible porque en el tribunal nunca hay “despacho”, cada vez que se pide la cita, se va la luz, la titular no da la cara y no ha sido posible que se pueda concretar esta acción de protección de los derechos de la fundación. Se ha llegado a la conclusión que se trata de la misma persona que se ha apropiado con engaños y artimañas, de un lote de ese terreno, la que sigue actuando para su provecho personal. Vamos a averiguar el nombre de la “esquiva” funcionaria judicial para que la conozcan.

Muy sorprendidas se muestran algunos viajeros que vienen procedentes de los Andes, especialmente de San Cristóbal, al ver como continúa huyendo la gente desde Venezuela, sobre todo los jóvenes, a pie por las carreteras, con un morral en la espalda y con niños entre 7 y 10 años, quienes por momentos les dan las colas en camiones, pero el resto del camino lo realizan a pie, sin dinero, muchas veces sin nada que comer, dependiendo de la bondad de los vecinos que habitan en pueblos cercanos a las vías, que les regalan algo para comer, sardinas para que sigan adelante, exponiendo sus vidas, las de sus hijos o hermanos, pero siempre con la esperanza de encontrar lo que su propio país les ha negado, una mejor calidad de vida. Estoy convencido que la decisión de emigrar no debe ser nada fácil, sobre todo si no están dadas las condiciones; sin embargo, debe ser tal el estado de desesperación, que no se piensa dos veces y que “sea lo que Dios quiera”.

Los parlamentarios del Bloque de Lara que hicieron el recorrido por la Lara-Zulia para comprobar “in situ” el estado de la vía, contabilizaron en el trayecto hasta el peaje más de 600 huecos, lo que evidencia que a esta vía no se le hace mantenimiento desde hace varios años por parte de los organismos competentes; sin embargo, videos que han hecho llegar a los parlamentarios de la parte de la vía después del peaje, revela que esto se quedaron cortos con las cuentas que sacaron, porque pasando el peaje y siguiendo en la vía hacia Maracaibo, el número de huecos de multiplica, de manera que gracias a la providencias no se producen allí más accidentes de los que registran, todo la irresponsabilidad de los gobiernos tanto de Zulia como de Lara y, por supuesto el Gobierno central.

Los amigos de Vente Venezuela en Lara, nos enviaron un emisario quien expuso que tenían interés en hablar conmigo, le dije que no tenía ningún problema, siempre doy la cara, asumo la responsabilidad por lo que escribo en esta sección que calza mi firma, pero establecí como condiciones, que no me vinieran a cortar con un vaso de cartón y a negar lo allí afirmado el domingo pasado, porque tengo las pruebas en la mano, de tal manera que así como se lo expuse al enviado especial, le dije lo mismo se los voy a decir a ellos, porque no tengo compromisos ni políticos, ni económicos ni de ninguna especie con otro factor que no sea EL IMPULSO; también les mandé a decir que si siguen saboteándole el trabajo a MCM por envidia y egoísmos mezquinos, lo seguiré denunciando.

“Si quieres lograr algo en la vida, lucha por ello, no te des por vencido, si no persistes, te arrepentirás”

JBS

