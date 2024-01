Son Titulares lunes #29Ene

Son Titulares:

Resumen de Titulares al día 29 de enero de 2024

NACIONALES

Plataforma Unitaria denuncia «violación» del Acuerdo de Barbados tras el fallo del TSJ contra María Corina Machado.

Maduro denuncia que la oposición violó el acuerdo de Barbados al participar en conspiraciones»

El exfiscal Zair Mundaray denunció que el TSJ «forjó» un oficio de la Contraloría General de la República para ratificar la inhabilitación impuesta contra María Corina Machado.

Blyde solicitó revisar la inhabilitación de Machado la cual debería revertirse debido a las irregularidades del proceso. “Exigimos que la decisión sea revertida por haberse violado el procedimiento. El procedimiento era un juicio, no un paredón”, dijo.

Blyde aseguró que durante las conversaciones sostenidas con representantes del oficialismo se reconoció que no existía un procedimiento administrativo de inhabilitación contra María Corina. “El TSJ permitió a los interesados introducir un recurso contencioso que corresponda. Eso fue negociado hasta la última palabra, porque la contraparte reconoció, cuando negociamos que María Corina no tenía acto para recurrir, porque no había sido notificada”.

Además acotó Blyde, que las fallos de inhabilitación política del TSJ, fueron ejecutados bajo una selección discrecional: “se habilitan algunos, habilitaciones temporales por cierto, que pudieran ser revocadas a futuro en una decisión de fondo”

Plataforma Unitaria denunció violación de los Acuerdos de Barbados y exigió que se revierta decisión del TSJ sobre María Corina

Esta película ya la vimos en Nicaragua», dicen opositores sobre inhabilitación de María Corina Machado

Presidenta de la AN 2015 pide a “países democráticos acompañar a los venezolanos en su transitar por la vía electoral”. “Nicolás está perdiendo las elecciones y está desesperado”

María Corina Machado envía un mensaje de “fuerza” a la esposa, familia y compañeros del dirigente de Vente Venezuela de Trujillo detenido por el régimen el 23 Enero. “En esta hora estamos más unidos que nunca”

Ramón Guillermo Aveledo reitera que inhabilitación de María Corina Machado es “inconstitucional”

¿Se puede inhabilitar a una persona que no pertenece a la administración pública ni administra bienes del Estado?…No…, a menos que sobre esa persona pese una sentencia condenatoria definitivamente firme, la cual no existe.

AD rechaza ratificación “inconstitucional, sin argumentos jurídicos” de la inhabilitación a María Corina

Ecuador ratifica su NO reconocimiento al Gobierno de Maduro: “En eso tenemos que estar claros”

Paraguay expresa “preocupación” por la situación electoral en Venezuela y aboga por elecciones libres con la participación plena de todos los candidatos

Luis Vicente León sobre inhabilitación de María Corina: “Sin ella, la derrota opositora está cantada”

Reino Unido rechaza ratificación de la inhabilitación a María Corina Machado: “Es un paso atrás para la democracia venezolana”

Especialistas exigen control epidemiológico en Venezuela ante aumento de casos de dengue en Latinoamérica

Seis militares presos políticos tienen 7 años detenidos sin juicio. Pertenecían a la 42 Brigada de Paracaidistas y los vincularon al caso del general Baduel

SNTP denunció que medio de comunicación Palpitar desaloja sede en Trujillo por presiones y amenazas a trabajadores

ONG Espacio Público denunció que la persecución «se agrava en Venezuela»

La OEA lamenta inhabilitación de María Corina Machado: «No abandonaremos jamás la lucha por devolver la democracia a Venezuela»

La ONU denuncia que cuenta oficial de OCHA Venezuela ha sido hackeada: “Se recomienda no entrar a sus enlaces”

La OEA sobre Venezuela: Los claros objetivos de persecución política expuestos se vieron reafirmados

La postura del chavismo tras fallo del TSJ: afirman que podrán participar los candidatos que “cumplan” las leyes venezolanas

Manuel Rosales considera “inexcusable” la inhabilitación de María Corina Machado.

Una explosión ocurrió en la Siderúrgica de Sidor: cuatro trabajadores sufrieron quemaduras. El horno de laminación en caliente sufrió una sobrecarga superior a 47 mil voltios. Eso se venía denunciando hace un tiempo pero nadie hizo caso.

Franklin Piccone: No podrán inhabilitar la esperanza del pueblo

Monitoreamos: Plataforma Unitaria ratificó que María Corina Machado es su candidata presidencial.

Sequía afecta al sector ganadero en Bolívar

Así arranca la semana Dólar BCV: 36,12 – Dólar otro: Bs. 38,40

#PulsoEmpresarial Sorprende a tu familia con unas deliciosas croquetas de chistorras La Montserratina

INTERNACIONALES

Tres soldados estadounidenses mueren en ataque de drones en Jordania

Jordania aclara que ataque contra las tropas estadounidenses ocurrió fuera de sus fronteras

Hamás recibe millones de dólares al mes a través de falsas organizaciones benéficas, según Israel

La agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos, la UNRWA, ha anunciado este viernes la expulsión y la apertura de una investigación inmediata a varios integrantes del organismo por su presunta participación en los ataques de las milicias palestinas a Israel

La Autoridad Palestina ha denunciado las acusaciones formuladas contra empleados de la agencia para los refugiados palestinos de la ONU, la UNRWA, sobre su presunta implicación en el ataque del 7 de octubre a Israel como una «campaña premeditada» contra el organismo y ha pedido a los donantes que no suspendan su financiación, como Estados Unidos, Canadá, Australia e Italia han hecho en las últimas horas.

EEUU autoriza a Grecia la venta de cazas F-35 por valor de 8.600 millones de dólares, Grecia ha solicitado a EEUU hasta 40 cazas de quinta generación

Israel estaría a punto de librar una guerra contra el Líbano

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha informado de la aprobación de la venta de aviones de guerra F-16 a Turquía tras la firma del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, al ingreso de Suecia a la OTAN.

Irán pone en órbita por primera vez tres satélites simultáneamente

Nuevos satélites espía, drones militares y misiles con ojivas hipersónicas: Kim Jong-un se prepara para la guerra

Taiwán denunció la presencia de más de 30 aviones y 6 buques del régimen de China en los alrededores de la isla

Finlandia elige un nuevo presidente en medio de un cambio de era marcado por el ingreso a la OTAN

Burkina Faso, Mali y Níger abandonarán la Comunidad Económica de Estados de África Occidental

Buque de guerra británico repele un ataque con dron en el mar Rojo

El mar Rojo: un polvorín que todas las potencias militares aspiran a controlar

Un muerto tras un ataque armado contra una iglesia católica en Estambul

Un sismo de magnitud 6,5 se produce en el noroeste de Brasil

Terremoto de 4,8 sacude Tokio sin alerta de tsunami

Oposición salvadoreña cierra campaña de cara a elecciones del 4 de febrero

Hackean la página de la Embajada de EEUU en Bogotá, Colombia. «Instamos a todos los usuarios de Facebook y al público en general a tener precaución»

Sale del sur de México una nueva caravana de migrantes. Alrededor de 2.000 personas partieron de Tapachula con rumbo hacia EEUU, en su mayoría mujeres, niños y jóvenes

Trump se opone a acuerdo que vincula seguridad fronteriza con ayuda a Ucrania

Corea del Norte lanza varios misiles de crucero desde su costa oriental

Feijóo se rodea de miles de personas en Madrid contra la amnistía: Vamos a rescatar democráticamente este país

«Activistas climáticos» arrojan sopa al cristal de la Mona Lisa entre protestas agrícolas en Francia

The Washington Post: Trump prepara un ataque económico contra China que podría desencadenar una guerra comercial global

Colombia llama a consultas a su embajador en Argentina, luego de que Milei calificara a su par colombiano Gustavo Petro de «asesino comunista».

Francia anunció que acabará con el impuesto al diésel a los agricultores para intentar acabar con las protestas.

La Unión Europea, Estados Unidos, Japón y Canadá han congelado en 2022 activos de bancos centrales rusos por valor de unos 300.000 millones de dólares.

Corte Suprema declaró legales las interceptaciones telefónicas entre Álvaro Uribe y Diego Cadena

Científicos creen que la emergencia por incendios en Colombia podría empeorar

Petro advierte que los incendios forestales pueden extenderse hasta la Amazonía en febrero

En Colombia una imagen de la Virgen del Carmen quedó intacta tras incendio que acabó con todo alrededor

Los nuevos manuales de secundaria rusos ocultan los crímenes estalinistas y mienten sobre Ucrania

Trump: «Nuestra frontera se ha convertido en un arma de destrucción masiva. Nuestra destrucción»

WhatsApp permitirá recibir mensajes de Telegram y otras ‘apps’ de mensajería

Falsas imágenes comprometedoras de Taylor Swift causan furor en las redes. Las fotografías fueron realizadas con inteligencia artificial

X abrirá una nueva oficina de moderación de contenidos

Lumiere: IA de Google que te permitirá generar videos a partir de textos https://www.elimpulso.com/2024/01/28/lumiere-ia-de-google-que-te-permitira-generar-videos-a-partir-de-textos-28ene/

Para la generación Z, TikTok puede llegar a sustituir a los medios tradicionales como fuente de informacion

DEPORTES

Con un marcador de 3 – 0 los escualos derrotaron al equipo larense, tras disputarse 5 juegos de la Gran Final y titularse campeón del béisbol venezolano

Oswaldo Guillén, el mánager que acabó con las sequías en el béisbol

Xavi Hernández dejará de ser DT del Barcelona a final de temporada. Tras la derrota de su equipo ante Villarreal, el entrenador soltó una bomba: «El 30 de junio no seguiré»

El jugador de los Mavericks hace historia en la NBA en Más puntos anotados en un mismo partido. aca la estadística:

100 Wilt Chamberlain

81 Kobe Bryant

78 Wilt Chamberlain

73 LukaDoncic

Jannik Sinner, primer italiano campeón en Melbourne en el Grand Slam en el Abierto de Australia

Decisión histórica en el fútbol: ordenan volver a jugar un partido en Bélgica por un error del VAR

Paraguay gana y toma el primer lugar del grupo B del Preolímpico

SALUDOS

Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera…Pablo Neruda

